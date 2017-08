ENTREPRENEURIAT — Jeune Chambre internationale : Elizabeth Chabert remporte le JCI Mauritius Creative Entrepreneur Award

C'est au terme d'une soirée de gala organisée par la Jeune Chambre internationale de Maurice, hier soir à Balaclava, que Elizabeth De Marcy Chelin Chabert, d'In situ Visual Merchandising Company Ltd, a été sacrée grande gagnante de l'édition 2017 du JCI Mauritius Creative Young Entrepreneur Award (CYEA). Les “runner-up” de cette compétition sont Jean-Michael Thierry Nadal, de Xworx Ltd, et Nishith Dalal, de V. Kanhye Health Foods Co Ltd.

Vingt-cinq entrepreneurs ont participé à cette compétition dans diverses catégories, allant de l'agriculture aux médias, en passant par la distribution, la production, la consommation et la technologie. Selon Hanisha Seeboo-Durbarry, directrice de projet de cette édition du CYEA Award 2017, « les entrepreneurs font la différence non seulement avec leurs grandes idées, but also the drive to make them a reality ». Et de poursuivre : « Ils utilisent leur esprit et travaillent dur pour créer un changement social positif dans la société en introduisant de nouveaux concepts et de produits sur le marché. Ils créent aussi des emplois et de la richesse. »

Considérant que les entrepreneurs « sont considérés comme des citoyens actifs, car faisant des choses extraordinaires », elle poursuit : « L'innovation est clairement le “X factor” qui agira comme une source de compétitivité et de diversification économique. And hence are igniting growth and keeping our enterprises relevant in the global marketplace. »