ENTREPRISE : « Made In Heaven » décolle enfin !

La petite entreprise artisanale Made In Heaven, créée il y a huit ans à l'initiative de l'Ong Environment Protection and Conservation Organisation (EPCO), à Pamplemousses, prend enfin son envol « grâce à quelques petites ouvertures » qu'elle a pu se créer sur le marché touristique. « La route menant aux hôtels est cependant encore très loin », affirme son directeur, Keshwar Beeharry-Panray, qui, entre-temps, se rend aux Seychelles pour faire connaître ses produits artisanaux, en l'occurrence des épices et du sucre en boîtes ou dans de jolis petits pots, voire des colliers et autres petits items à vocation touristique. « Je compte bien trouver un petit coin là-bas », dit-il.

L'entreprise Made In Heaven a été lancée en 2009 avec le soutien de l'Union européenne, d'après le concept de « scaling up nature's value », qui vise à donner de la valeur aux matériaux naturels que sont notamment la paille de canne à sucre, les épices et les noix de coco, entre des dizaines d'autres matériaux à utiliser de la meilleure façon possible pour générer des revenus et créer des emplois. « Nous savons tous qu'à Maurice, nous avons un très gros souci par rapport à la gestion des déchets solides. Nous sommes en train de tout enfouir à Mare-Chicose. Pourtant, entre 70 à 75% de ces déchets sont organiques, et donc réutilisables », fait ressortir Keshwar Beeharry-Panray. Il ajoute : « D'un autre côté, nous avons une industrie touristique prospère. Nous devons donc pouvoir capitaliser sur cette industrie. »

Au début, Keshwar Beeharry-Panray pensait que les matières premières récupérées localement dans les déchets suffiraient à faire tourner sa petite entreprise, mais il a vite découvert que le marché était dominé par des produits artisanaux importés de Chine, autrement dit des produits bon marché et compétitifs. « Le marché cherche des produits “with a very good finish” et nous, on ne peut continuer à en rester au stade artisanal. De même, les touristes qui achètent ces produits ne savent pas faire la différence entre ce qui est fabriqué à Maurice et ce qui est importé. Nous avons donc dû importer une partie de nos matières premières, ce qui correspond cependant à moins de 15% du total. Tant que possible, nous utilisons donc tout ce qui est disponible localement en récupérant, par exemple, des morceaux de bois dont les menuisiers ne se servent plus. Ainsi, nos coffres à bijoux, par exemple, sont tous fabriqués avec des matières recyclées », fait-il ressortir.



Valeur ajoutée

Chez Made In Heaven, quatre personnes travaillent à plein-temps pour mettre les épices – petit et gros anis, cannelle, clous de girofle et safran, entre autres –, achetés en gros, dans de petits pots, de petites boîtes et de petites corbeilles, avant de les emballer dans du plastique joliment décoré. « Nous proposons aussi du sucre aussi sous différentes formes ainsi que des porte-clés, que nous fabriquons avec de la canne à sucre après avoir vu, un jour, des touristes prendre des photos de cette plante, qu'ils n'avaient jamais vu auparavant », déclare Keshwar Beeharry-Panray, avant de lancer : « Nous faisons de la valeur ajoutée. » Made In Heaven livre ses produits à une vingtaine de boutiques situées dans les quatre coins du pays (Grand-Baie, Caudan Waterfront, Mahébourg, Belle-Mare et à travers Mauritius Duty Free Paradise, à l'aéroport). L'entreprise sous-traite aussi une partie de ses travaux à quelques artisans, principalement des femmes, qui travaillent chez elles et qui, d'après notre interlocuteur, « contribuent énormément au succès » de Made In Heaven. « Je suis doublement satisfait car notre entreprise aide à créer des emplois, soit une dizaine aujourd'hui, et peut-être plus à l'avenir », ajoute-t-il.

Après huit années d'opération, l'entreprise a pu se faire une petite place sur le marché touristique local. Ses produits se vendent assez bien et elle a obtenu quelques bonnes commandes auprès de grosses boîtes touristiques. Elle reçoit d'ailleurs des commandes presque tous les jours, ce qui fait dire à Keshwar Beeharry-Panray que « nous sommes dans une position “kot nou pe kapav soufle” ».

« Go for export but... »

La compagnie Made In Heaven est désormais prête à faire le grand saut vers le marché touristique local et étranger, à commencer par la région. Keshwar Beeharry-Panray trouve ainsi « intéressante » la démarche du gouvernement visant à aider les Petites et moyennes entreprises (PME) à exporter leurs produits. Il compte d'ailleurs être de la partie, mais il lui faut d'abord augmenter le nombre d'items que son entreprise fabrique ainsi que le volume de sa production. « Pour cela, j'ai été voir du côté d’Hawaï et Singapour, pour voir les produits que leurs entreprises fabriquent et vendent dans leurs boutiques touristiques. Au vu de ce que j'ai trouvé dans ces deux endroits, je peux dire qu'à Maurice, nous avons un grand potentiel, car nous avons préservé notre valeur artisanale », souligne-t-il.

Selon lui, Made In Heaven, à l'image de l'artisanat local d'ailleurs, peut faire mieux encore, mais encore faut-il d'abord avoir accès aux grands hôtels. Il s'empresse d'ajouter que « cela ne sera pas facile, car l'artisanat local souffre d'un problème de qualité ». Il reprend : « Je suis entièrement d'accord avec les hôteliers lorsqu'ils nous disent que l'artisanat mauricien ne possède pas la qualité requise pour être vendu dans les grands hôtels. Mais nous devons encourager nos artisans à faire mieux en leur offrant une bonne formation continue. » D'ailleurs, Keshwar Beeharry-Panray trouve que le Memorandum of Understanding (MoU) signé entre la SMEDA et MDFP aidera à mieux vendre les produits artisanaux fabriqués par nos petits et moyens entrepreneurs. « Je maintiens qu'il est impératif d'améliorer la qualité de nos produits si nous voulons pénétrer le marché touristique et si l'on veut exporter », insiste-t-il.

Toujours est-il qu'il renvoie la balle dans le camp des autorités en les encourageant à veiller sur les PME, non seulement en leur trouvant de nouveaux marchés mais aussi, et surtout, en surveillant la qualité de leurs produits. D'ailleurs, rappelle-t-il, qui dit qualité dit aussi jolis emballages, qu'ils soient en plastique ou qu'il s'agisse de pots en verre, de boîte en carton ou de petites corbeilles. Or, dans beaucoup de cas, les matières premières utilisées dans la fabrication de ces objets ne sont pas disponibles à Maurice. « Nou rod enn lakor, nou pa gayne. Plus le marché cherche de meilleurs emballages et plus nous devons nous tourner vers l'importation. Nous ne sommes ni en Inde ni en Chine », lâche-t-il, avant de « vivement recommander » à la SMEDA d'aider les PME à trouver les matières premières dont elles ont besoin afin de leur donner les moyens d'améliorer la qualité de leurs produits.