ENTREPRISES: Attirer plus de jeunes dans le mouvement coopératif

Le mouvement coopératif à Maurice peine à attirer des jeunes. S’ils sont environ 250 à l’avoir rejoint depuis 2014, le gouvernement essaie, à travers la technologie, d’en attirer beaucoup d’autres, afin d’assurer sa pérennité. D’où le lancement, hier, du Cooperatives Division e-registration Project, par le ministre de l’Entreprise, Sunil Bholah, à l’hôtel Labourdonnais.

La plate-forme permet à ceux qui veulent ouvrir une société coopérative de s’enregistrer en ligne, d’effectuer les paiements et de soumettre leur bilan financier. « Un domaine non informatisé n’attire pas les jeunes », a observé le ministre. Cette plate-forme, espère Sunil Bholah, incitera plus de jeunes à rejoindre le mouvement coopératif. Toujours est-il que ces trois dernières années, observe-t-il, plus de jeunes et de femmes ont lancé une société coopérative. « Ce mouvement prendra de l’ampleur dans le pays ». Toutefois, il souhaite que les sociétés coopératives s’orientent vers d’autres activités économiques.

Pour Sunil Bholah, il était temps pour le mouvement coopératif d’aller vers la technologie. « Nous vivons à l’ère numérique et le mouvement coopératif ne peut pas continuer à utiliser les méthodes traditionnelles ». Ce secteur, dit-il, devient de plus en plus dynamique d’où l’importance d’aller plus vers la technologie. Par ailleurs, pour soutenir les sociétés coopératives, il annonce que des ordinateurs leur seront offerts à travers un plan et ainsi, elles pourront utiliser la plate-forme. Les frais de dossier après l’enregistrement peuvent également être réglés à la Maubank.