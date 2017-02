ENTREPRISES—EXPORTATIONS: Foods Worth Ltd à la conquête du marché chinois

Suivant sa participation à une foire internationale agricole à la fin de l’année dernière, l’entreprise mauricienne Foods Worth Ltd, qui produit des « banana chips », a obtenu une commande d’une firme chinoise pour un conteneur de six tonnes de ce produit par mois. Mais son directeur, Ved Lutchmun, peine à trouver suffisamment de bananes vertes pour produire les chips et respecter son engagement auprès de ses acheteurs traditionnels en Europe tout en satisfaisant la commande du nouveau venu chinois.

Ved Lutchmun indique que les Chinois sont très intéressés par les « banana chips » car ils sont naturels et possèdent une bonne valeur nutritive. « Nous avons ainsi obtenu une commande d’un conteneur, soit 1 500 cartons par mois, pesant dans les six tonnes. Le premier conteneur doit partir en mars prochain, mais nous avons un problème réel de manque de matières premières. J’ai besoin de quatre conteneurs de bananes vertes afin de pouvoir produire un conteneur de banana chips », dit-il. Foods Worth Ltd fait de son mieux pour remédier à ce manque. Elle dispose d’une certaine superficie de plantations en bananes, mais elle dépend aussi des planteurs qui lui fournissent ce fruit tout le long de l’année. « Nous encourageons les planteurs à en cultiver, mais la production n’est toujours pas suffisante. Ce que nos fournisseurs traditionnels nous donnent est déjà engagé dans les exportations. Nous ne pouvons le réduire et mettre une partie sur le marché chinois. Nous avons donc besoin de nouveaux fournisseurs en bananes vertes », a déclaré Ved Lutchmun.

Le directeur de Foods Worth Ltd dit constater que très peu de planteurs veulent cultiver la banane. « J’investis, je fais du marketing, j’ouvre la porte de mon entreprise aux fournisseurs, mais je n’ai pas assez de matières premières. Je ne sais pas comment résoudre le problème. Il y a définitivement un bon potentiel dans la culture de la banane », lâche-t-il. Ved Lutchmun appelle aux autorités, dont les ministères de l’Agro-industrie et des Coopératives, à réagir face à ce problème « en initiant certaines mesures qui pourraient accroître la production de la banane verte » dans le pays. « Je ne sais pas, peut-être faut-il accorder des facilités et autres incitations fiscales ou des terrains afin d’encourager les nouveaux planteurs de bananes. Peut-être qu’ils seraient découragés à cause des maladies qui s’attaquent à la banane », déclare-t-il, avant d’ajouter : « J’attends une réaction des autorités maintenant, mais le temps presse. Les clients potentiels, qui ont aimé notre produit, n’attendront pas. Si nous ne pouvons satisfaire le marché chinois, nous perdrons certainement ce grand marché, où je pense que la commande doublera dans un proche avenir. » Selon Ved Lutchmun, les Chinois ouvrent leurs portes aux produits mauriciens, qu’ils ont commencé à apprécier. Mais ces portes, termine-t-il,« c’est à nous de les garder ouvertes ».