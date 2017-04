ENTREPRISES : L’innovation est le maître mot dans le développement des PME, selon Sunil Bholah

Le ministre du Business et des Coopératives, Sunil Bholah, a lancé vendredi le SME Innovation Award 2017 visant à récompenser les Petites et moyennes entreprises (PME) qui ont été innovantes durant les trois dernières années. « Le gouvernement veut faire du secteur des PME un pilier de notre économie, augmentant ainsi la croissance, le nombre d’emplois créé par les PME et aussi améliorer l’exportation », dit-il.

Cette année, le SME Innovation Award remplace le SME Excellence Award, le but étant d’encourager les PME à innover. « Nous devons avoir une communauté de PME avec un potentiel de croissance élevé et qui peuvent créer autant d’emplois que possible et stimuler les activités économiques », souligne Sunil Bholah. Pour ce faire, ajoute-t-il, « nous devons passer par l’innovation qui sera le maître mot dans les années à venir, et sur laquelle toutes les entreprises mais aussi les PME devront faire des efforts ».

Citant le Global Competitiveness Report 2016/17, le ministre souligne que les pratiques innovantes et l’investissement dans l’innovation par les entreprises sont devenus tout aussi importants que les infrastructures et le développement des compétences et des marchés. « Partout, on innove, nous sommes dans l’ère de l’innovation qui est en train de changer considérablement la donne dans l’entrepreneuriat. Donc, les entrepreneurs n’ont d’autre choix que d’explorer de nouvelles manières de faire du business et d’innover constamment pour bénéficier au maximum des opportunités disponibles ».

L’innovation, ajoute Sunil Bholah, permet aux entreprises de maintenir la compétitivité et d’assurer la pérennité. Il estime que les entreprises les plus performantes aujourd’hui sont celles qui innovent en transformant les connaissances et les idées créatives en de nouveaux procédés et produits.

Le ministre indique que Maurice est classée aujourd’hui à la 67e place au niveau de l’innovation dans le Global Competitiveness Index. « Maurice peut faire mieux et figurer au plus haut de ce classement », dit-il, avant d’estimer que la politique gouvernementale joue un rôle crucial en matière d’adoption de l’innovation par les PME.

L’organisation de ce concours, estime-t-il, va récompenser les PME qui, durant les trois dernières années, ont fait preuve de l’innovation au niveau de leurs produits et des procédés adoptés. L’objectif est d’améliorer la compétitivité et la productivité des PME, promouvoir et récompenser les PME innovantes et les encourager à être créatives et à adopter des pratiques innovantes visant à une transformation de leurs activités. « Nous avons une vision à long terme qui est d’encourager nos entrepreneurs à adopter une culture de l’innovation. Ce qui permettra de jeter les bases d’une communauté d’entrepreneurs moderne », ajoute le ministre, avant d’évoquer le Ten year master plan lancé récemment et « qui dit tout sur l’importance que mon ministère accorde à l’innovation ». Sunil Bholah est d’avis que « plus on innove, plus les coûts de production baissent sur le long terme et les produits des PME deviennent compétitifs, non seulement sur le marché local mais aussi sur celui de l’exportation ».

Le SME Innovation Award 2017 consiste en deux catégories, Best Product Innovation et Best Process Innovation. Les prix en cash varient entre Rs 100 000 et Rs 300 000.