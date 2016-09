ENTRETIEN AVEC : Suresh Babu membre de la WTF et de l'ACC et Rotarien

Suresh Babu, membre de la World Telugu Federation (WTF) et de l'Andhra Chamber of Commerce (ACC), a séjourné à Maurice récemment. Au cours de cette visite, l'une de nombreuses qu'il a effectuées chez nous au cours des dix dernières années, Suresh Babu a été accueilli au Telugu Saamskrutika Nilayam (TSN) à Rose-Hill et a rencontré des membres des clubs Rotary locaux, étant un membre et un ancien président du club Rotary de Royapettah à Chennai, Inde. Week-End l'a rencontré

M. Suresh Babu, est-ce votre première visite à Maurice? Pouvez-vous nous parler de vos activités durant cette récente visite?

Non, je n'en suis pas à ma première visite. J'y suis venu à plusieurs reprises, au cours de ces dix dernières années, en tant qu'homme d'affaires.

Lors de ma récente visite, j'ai eu la chance d'être accueilli au Telugu Saamskrutika Nilayam à Rose-Hill et de participer à un service religieux, le Vara Lakshmi Pooja, ce pour lesquels je suis reconnaissant envers le président fondateur du TSN, M. Narainsamy Sanyasi.



La diaspora télougoue est présente à Maurice depuis plus d'un siècle et demi et sa contribution à la présentation et à la promotion de la culture et des valeurs ancestrales est exemplaire. Comment expliquez-vous cette volonté affichée à pérenniser l'identité télougoue dans un pays éloigné de l'Inde ?

J'en suis moi-même émerveillé. Cette vitalité, à mon avis, repose sur deux facteurs ; d'une part, le fondement solide posé par les générations précédentes et, d'autre part, le dévouement et l'intérêt manifestés par la génération actuelle pour sauvegarder notre culture et notre patrimoine.



Etant membre de la WTF, dont M. Narainsamy Sanyasi est le président de la branche mauricienne, quel regard jetez-vous sur le soutien que cette instance apporte aux Télougous de par le monde ?

La WTF fait tout pour unir les Télougous du monde entier, sous le leadership habile et dynamique de sa présidente. Elle organise des conférences régulièrement, et une de ses réalisations phares est l'inauguration récente du Telugu Heritage Museum à Vishakapatnam.

Les assises de la prochaine conférence biennale de la WTF pourraient se tenir à Maurice. Comment cet événement peut-il consolider la diaspora télougoue ?

Je ne suis pas au courant du lieu où se tiendra la prochaine conférence biennale, mais il est certain que de tels événements ont le potentiel d'assurer la cohésion et l'unité du monde télougou en le réunissant autour d'une plate-forme commune.

En votre qualité de membre exécutif de l'Andhra Chamber of Commerce (ACC), comment pouvez-vous contribuer à la mise en place d'une succursale de l'ACC à Maurice ?

J'en discuterai avec le président et les membres dirigeants de l'ACC.



En tant qu'un ancien président du club Rotary de Royapettah à Chennai, pouvez-vous nous en dire plus sur ce club service et s'il a des connexions avec les clubs Rotary à Maurice ?

Notre club a vu le jour en 2002 et j'en étais le président pour l'exercice 2011-2012. Le club participe à toutes les activités initiées par le Rotary International telles End Polio, Clean and Green des health camps, la formation professionnelle. Et, bien sûr, lors de mes visites à Maurice, j'ai tissé des liens avec les clubs Rotary à Maurice dont celui de Quatre-Bornes.