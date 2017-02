ENTREVOYANT UN "RAPPROCHEMENT" MMM-MSM : Xavier Duval appelle Paul Bérenger "à se ressaisir"

“Les critiques de Paul Bérenger vont à l’encontre de l’opposition”. C’est ce qu’estime le leader de l’opposition qui déplore les “agissements” du leader du MMM, y entrevoyant un rapprochement entre le MMM et le MSM. Pour cela, il s’appuie sur “le refus du MMM de porter plainte en Cour en ce qui concerne le deal Papa/Piti ; le refus du MMM de participer à la manifestation du vendredi 27 janvier ; le refus de Paul Bérenger d’un front bench unissant les chefs de file des partis de l’opposition ; et toutes les critiques du leader du MMM qui vont plutôt contre l’opposition elle-même”. “Tout ceci démontre clairement la position du MMM”, dit Xavier Duval, qualifiant les agissements Paul Bérenger de “bien louches”. C’est d’ailleurs “le talk of the town”, dit-il, indiquant que selon ses informations , “Bérenger cherche à entrer au gouvernement. Le leader du MMM lorgnerait une place au Réduit”.

Xavier Duval lance ainsi un ultime appel à l’ancien leader de l’opposition. “Il doit se ressaisir. Il nous avait adressé des félicitations quand nous avions quitté le gouvernement. C’est possible que cela l’ennuie qu’il ait perdu son poste de leader de l’opposition. Je ne le critique pas, mais il ne faut pas qu’il cède à la tentation”, a-t-il laissé comprendre lors de la conférence hebdomadaire du PMSD, vendredi à Cassis.

Dans le sillage, il annonce que la plainte de son parti contre le “deal Papa-Piti” est presque prête et devrait être déposée en Cour au plus tard ce mardi. Plainte qui — tenant compte que la Constitution ne prévoit pas la démission d’un Premier ministre pour en nommer un autre comme dans un numéro de musical chair — portera essentiellement sur la réclamation des Bleus de la démission de SAJ et la réclamation d’une élection partielle au N°7. Le leader de l’opposition déplore de même le refus de la mairie de Port-Louis d’accorder la permission à Rezistans ek Alternativ de tenir une manifestation pour dénoncer le “deal Papa-Piti”. Selon lui, il s’agit là d’un autre cas “d’un gouvernement ki pas tolère l’adversaire.”

Il est aussi revenu sur la situation dans le pays, estimant que “plus ça change, plus c’est pareil”. À ce propos, il déplore qu’alors que la population a voté en faveur d’un programme de changement, le copinage existe toujours et serait même pire. “L’ancien régime a été sévèrement sanctionné par la population pour sa politique de copinage. Mais aujourd’hui, nous voyons la même chose qui se passe”, dit-il, citant le dernier exemple en date : l’affaire des petits biscuits de la fille de la Speaker, Maya Hanoomanjee.

Selon Xavier Duval, “il y a eu d’abord beaucoup de pression pour que la fille aînée de Maya Hanoomanjee fasse son entrée à la SPDC. Et désormais c’est une autre de ses filles qui fournit des biscuits au Duty Free.” “Même les miettes ils ne quittent pas pour les autres citoyens. Il faut qu’ils prennent tout”, dit-il, déplorant que “c’est une preuve irréfutable que plus ça change, plus ça reste pareil. C’est un gouvernement qui fait du copinage comme l’ancien régime.”

“Le retour de la momie”

C’est dans cette optique, estime le leader du PMSD, qu’il y a du pain sur la planche. D’où son appel à Paul Bérenger pour qu’il se ressaisisse. Le PMSD ne manquera pas à son rôle, dit-il, indiquant dans le sillage que si les bleus ne disposent pas encore de dossiers contre le gouvernement, il compte sur l’aide de “tous bann camarades”. À ce propos, il précise, aux questions de la presse concernant le partage évoqué du PNQ Time avec Roshi Bhadain, que “jamais je n’ai dit cela. C’est sans doute dans l’euphorie que le leader du Reform Party a annoncé une telle chose.”

Toutefois, ajoute-t-il, il ne manquera pas d’utiliser toutes informations que lui fournira quiconque pour le bien-être du pays. “Si Roshi ena l’information, mo pou profite au maximum de so bann l’information”, dit-il, précisant également que lui, il n’a jamais fait partie de la “fameuse cuisine” dont parle Roshi Bhadain et qu’il n’y a jamais mis les pieds.

Commentant le retour de sir Bhinod Bacha au PMO, Xavier Duval parle du “retour de la momie”. Il déplore ce “recrutement”, rappelant que “c’est l’homme qui s’occupait de tous les dossiers auxquels personne ne voulait toucher quand il y avait danger sous l’ancien régime et qui a piloté des dossiers douteux tel Neotown, dont les frais de réclamations s’élèvent à Rs 7 milliards.” “Avec le retour de sir Bhinod Bacha et selon nos calculs, le nombre de conseillers au PMO est de 12 ou plus en deux semaines depuis que le nouveau Premier ministre est en place. Navin Ramgoolam en avait une vingtaine pendant 10 ans. C’est du pareil au même. Les mêmes choses qu’ils avaient promis de ne pas faire, ils le font.”

Dans un autre volet, le leader de l’opposition est revenu sur le problème de drains à travers l’île, fustigeant “l’amateurisme de la National Development Unit”. Xavier Duval parle de “ralentissement irresponsable dans la mise en chantier des projets de drains”, et demande aux autorités de se mettre au travail pour pallier les risques d’inondation. Il est aussi revenu sur sa rencontre avec le PM, au courant de la semaine. Une rencontre qui a permis, selon lui, d’établir un meilleur moyen de se consulter sur les affaires du pays. Il indique également qu’il compte rencontrer le chef de file du PTr au P arlement, Shakeel Mohamed, dans les jours qui viennent.

Xavier Duval a profité de cette conférence de presse pour annoncer la tenue d’un congrès de l’aile féminine du PMSD le 5 mars. À ce stade, le lieu où se tiendra ce congrès n’a pas encore été confirmé, mais le parti prévoit déjà la participation de 2 000 partisanes. Le PMSD ne tiendra pas un meeting le 1er mai, “par respect pour nos membres”, annonce Xavier Duval, expliquant qu’à la place, le PMSD tiendra son congrès national, le 30 avril, à l’école hôtelière Sir Gaëtan Duval.