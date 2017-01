ENVIRONNEMENT: Accumulation de seringues usées sur la plage de Souillac

S’il n’est pas rare de relever un manque de responsabilité de la part de certains citoyens, qui ne se gênent pas du choix de l’endroit pour se débarrasser de leurs déchets, ce qu’un médecin a constaté ce week-end à la plage de Souillac est pour le moins inquiétant. Seringues usées laissant les aiguilles à l’air, de même que des flacons de médicaments… Ces déchets provenant de l’hôpital de Souillac jonchaient le sable de ce lieu souvent fréquenté par des enfants. Quid des risques de contamination ? Ci-dessous, le récit du Dr Serge Maurice.

Anou protez nou laplaz ?

La petite plage de Souillac, presque en face de La Nef, avec son petit bassin, est un endroit privilégié par les villageois et leurs enfants, car le bassin offre un endroit où ils peuvent se baigner en toute tranquillité et en relative sécurité. Toutefois, il y a un drain à proximité où se déverse l’eau venant des canaux longeant la route côtière. Ces canaux sont alimentés par les drains du village. Par les jours de grosse pluie, ce drain charrie beaucoup d’eau et aussi beaucoup de détritus car, malheureusement, les canaux servent souvent de poubelle pour certains. La nuit du 31 décembre a été très pluvieuse à Souillac et la plage a été transformée en décharge publique par l’incivisme de certains. De ça, nous avons l’habitude. Toutefois, ce 1er janvier a révélé un niveau d’incivisme et de je-m’en-foutisme ahurissant. En effet, parmi les immondices accumulées sur la plage se trouvaient au moins une centaine de seringues usées (avec aiguilles) ainsi que des plaquettes et des flacons de médicaments. Les seringues étaient du type utilisé par des diabétiques, et les médicaments étaient aussi pour le diabète (flacons d’insuline et comprimés de Metformin). Et devinez quoi ! Le bel hôpital de Souillac dont les drains se déversent aussi dans les canaux susmentionnés est le “National Centre for Diabetes and Vascular Diseases”. Et on nous parle du danger de l’hépatite, du sida ? Sans commentaires.