La Government Services Employees Association (GSEA) dénonce la décision « unilatérale » et « irréfléchie » du ministère de l’Environnement de revoir les heures de travail des laboureurs. Ces derniers, affectés notamment au nettoyage de l’autoroute et des plages, doivent désormais travailler six jours par semaine, au lieu de cinq, ainsi qu’une heure supplémentaire par jour. Le syndicat déplore le manque de discussions à ce sujet.

La nouvelle a été communiquée aux employés par le biais d’une circulaire signée d'Asha Burrenchobay, Acting Senior Chief Executive du ministère de l’Environnement, et datée du 30 décembre. Ce sont principalement les Works Men de la Living Environment Unit qui sont concernés par ce changement. La lettre adressée aux superviseurs mentionne que des plaintes ont été enregistrées concernant l’état déplorable de certains sites ainsi que l’absence d’embellissement. Et de préciser : « It would be appreciated if you could let me know by 05 January 2017 at the latest, what exactly have you done in the last few months to remedy the situation and to adhere to the terms and conditions of your employment. »

Tout en prévenant qu’aucun laxisme ne sera toléré, l’Acting SCE indique que les heures de travail sont de 7h à 15h15 en semaine et de 7h à 10h45 le samedi. De même, elle rappelle que l’heure du déjeuner est de 11h à 12h seulement. Prakash Baluckram, porte-parole de la GSEA, est d’avis que cette décision est « unilatérale » car il n’y a pas eu de discussions avec les principaux concernés ou leur syndicat. « Auparavant, les “Works Men” travaillaient à la tâche, soit de 7h à 14h. Il en a été ainsi pendant 15 ans. De même, ils ne travaillaient pas le samedi pour réduire le coût », précise Prakash Baluckram. Selon ses estimations, travailler le samedi nécessitera un budget supplémentaire. « Cela coûtera plusieurs millions pour le transport d’environ 500 personnes et pour les véhicules devant se déplacer sur les sites. »

Qui plus est, souligne Prakash Baluckram, ces horaires entraînent des inconvénients. « Les personnes qui doivent nettoyer les autoroutes, par exemple, n’ont aucune facilité pour les toilettes pendant une journée. C’est pour cela que nous disons que cette décision est irréfléchie. »

La GSEA a envoyé plusieurs communiqués à ce sujet à l’Acting SCE du ministère depuis le début de l’année. Elle réclame la non-application des nouvelles mesures et proteste contre la décision « unilatérale » concernant les conditions d’emploi. De même, le syndicat rappelle que la maintenance de l’autoroute tombe sous la responsabilité de la Road Development Authority et celle des plages sous la Beach Authority. La GSEA souligne en outre que les “Works Men” travaillent dans des conditions à risques sur les autoroutes, soit sans gilet fluorescent et sans assistance policière.