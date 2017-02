ENVIRONNEMENT : Le parc marin de Blue-Bay relégué sur la Liste Ramsar

Après un « avertissement » en août 2015 au point focal de Maurice de la Convention Ramsar, selon lequel le Secrétariat Ramsar menaçait de placer le parc marin de Blue-Bay sous l'article 3.2 de la Convention Ramsar, signifiant par là même que « le caractère écologique de ce parc marin est en train de changer » en marge du projet hôtelier Le Chaland Resort, du groupe Currimjee Jeewanjee, le Secrétariat Ramsar a relégué le statut de ce parc marin. Celui-ci est passé de la « Liste des zones humides d’importance internationale » à celle des « Sites Ramsar pour lesquels sont signalés des changements négatifs induits par l’homme qui se sont produits, sont en train ou susceptibles de se produire ».

Dans un courriel au porte-parole de la coalition Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL), Yan Hookoomsing, en date du 10 février, Paul Ouédraogo l’informe que le statut du parc marin de Blue-Bay « a été révisé » lors de la 52e Réunion du Comité permanent de la Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971), qui s’est tenue du 13 au 17 juin 2016 à Gland, en Suisse. « Le Parc marin de Blue-Bay qui se trouvait sur ‘La Liste des zones humides d’importance internationale’ se trouve désormais sur celle des ‘Sites Ramsar pour lesquels sont signalés des changements négatifs induits par l’homme qui se sont produits, sont en train ou susceptibles de se produire’, suivant l’article 3.2 de la Convention Ramsar », écrit le Senior Regional Advisor pour l’Afrique au Secrétariat de la Convention de Ramsar sur les zones humides.

L’article 3.2 demande aux parties contractantes, c’est-à-dire Maurice, d’informer le Secrétariat lorsque les caractéristiques écologiques d’un site ont changé, sont en train de changer ou pourraient changer en raison d’une évolution technologique, de la pollution ou d’autres interférences humaines. Toutes les parties sont alors encouragées à s’efforcer de restaurer les fonctions et les caractéristiques écologiques des sites.

En août 2015, Paul Ouédraogo avait écrit au point focal de Maurice de la Convention Ramsar pour le parc marin de Blue-Bay, à savoir un fonctionnaire du ministère de l’Agro-industrie. Il l'avait averti que le Secrétariat Ramsar menaçait de placer le parc marin sous l'article 3.2 de la Convention Ramsar, après réception d’une copie d’une lettre conjointe d’Eco-Sud, de Mission Verte et de quatre citoyens concernés (tous membres d’AKNL) au point focal national. Ces derniers exprimaient leurs craintes de voir une aggravation de la dégradation du parc marin, un site protégé par la Convention Ramsar, en marge du projet hôtelier Le Chaland Resort Hotel, du groupe Currimjee Jeewanjee.

Concernant le nouveau statut du Parc marin de Blue-Bay (Site 1744), on trouve sur cette seconde liste, un bref résumé du problème, à savoir la « construction d’un hôtel de plage et d’une miniville à l’arrière avec unité résidentielle, zone commerciale et zone de bureaux. Le site est relié à ‘Mare-aux-Songes palaeontological sanctuary of the Extinct Dodo bird’ ». Le Secrétariat rappelle qu’à février 2016, il avait adressé plusieurs courriels (les 24/08/2015, 02/09/2015 et 25/10/2015) au chef du point focal de Maurice. Celui-ci lui a répondu le 31 août 2015, mais, soutient le Secrétariat, « sans donner de réponse concrète ».

« Serious threat to ecosystem »

Dans son courriel à Yan Hookoomsing, Paul Ouédraogo rappelle que quand le caractère écologique d’un site est menacé, la partie contractante peut réclamer l’envoi d’une Mission Consultative Ramsar pour voir dans quelle mesure le Secrétariat peut aider à remédier à la situation. « J’ai écrit au Point focal national de Maurice à plusieurs reprises pour lui dire de demander aux autorités compétentes de Maurice de réclamer une Mission Consultative Ramsar, mais je n’ai reçu aucune réponse », déplore-t-il.

Dans plusieurs déclarations à la presse, les promoteurs du projet hôtelier ont confirmé détenir toutes les autorisations nécessaires, dont une “Ramsar Clearance” délivrée en juin 2014 par le Ramsar National Committee de Maurice. En revanche, Arthur Mitchell avait confié au Mauricien en 2015 que « Blue-Bay Marine Park is now under warning by the Ramsar Secretariat », en se référant au projet hôtelier du groupe Currimjee Jeewanjee. Expert américain en écologie marine, il est l’auteur d’un “Management Plan for Blue Bay Marine Park (2012)” commandité par le ministère de la Pêche, mais qui n’a jamais été rendu public. À la page 41 du “Management Plan for Blue Bay Marine Park”, Arthur Mitchell a averti qu’« uncontrolled coastal construction and development activities will pose a serious threat to coastal and marine ecosystem health due to increases in waste (water and solid) disposal, physical habitat disturbance and loss, sedimentation and turbidity and other issues. At least one application for new hotel construction along the relatively undisturbed La Cambuse coast is pending approval. If approved, this development could have serious consequences for coastal and marine ecosystem health ».

Yan Hookoomsing : « La subsistance de centaines de personnes menacée »

« Quand est-ce que les autorités dites ‘compétentes’ vont prendre conscience que les touristes viennent à Maurice pour la Nature et non pour le béton. En perdant son statut de Site Ramsar d’importance internationale, comme nous l’avions prédit, c’est la subsistance de centaines de personnes qui gagnent leur vie grâce à ce parc marin qui est menacée. Si nous ne nous ressaisissons pas, nous allons perdre à jamais non seulement une des meilleures attractions touristiques de cette partie du pays, c’est-à-dire le parc marin de Blue-Bay, mais également un site d’une importance scientifique et culturelle inestimable pour l’humanité et pour l’avancement de la science, le site paléontologique de Mare aux Songes. »

Promouvoir la conservation des Sites Ramsar

La Convention sur les zones humides, appelée Convention Ramsar, est un traité intergouvernemental adopté le 2 février 1971 servant de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. On compte actuellement 168 parties contractantes (dont Maurice) et 2 209 Sites Ramsar. Maurice en compte trois : le parc marin de Blue-Bay, celui de Balaclava (Baie-des-Tortues) et le Sanctuaire d’oiseaux de l’estuaire de Terre-Rouge (Roche-Bois).