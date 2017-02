ENVIRONNEMENT : Polémique sur le statut du parc marin de Blue Bay

Les récents échanges de courriel entre le Senior Regional Advisor for Africa du Ramsar Convention Secretariat et la plate-forme Aret Kokin Nou Laplaz (AKNL) suscitent la polémique. En cause : le statut Ramsar du Parc Marin de Blue Bay. D’une part, les membres d’AKNL se fondant sur les informations fournies par Paul Ouédraogo, Senior Regional Advisor for Africa, estiment que le Blue Bay Marine Park (BBMP) a été relégué par la Convention et d’autre part, d’autres écologistes, soutiennent qu’il s’agit de désinformation, le BBMP figurant toujours sur la liste des sites Ramsar. Au ministère de l’Agro-industrie, on dit suivre cette affaire de près.

« Yes, the Ramsar Status of the Blue Bay Marine Park was revised at Standing Committee Meeting (SC52) held in Gland from 13 to 17 June 2016 », répond Paul Ouédraogo dans un courriel envoyé à Yan Hookoomsing, la semaine dernière. Il répondait à l’interrogation de ce membre d’AKNL autour d’une possible révision du statut du BBMP, menacé selon AKNL, par le projet de construction du Chaland Resorts & Hotel du groupe Currimjeen. Le Senior Regional Advisor for Africa du Ramsar Convention Secretariat ajoute aussi que le BBMP fait ainsi partie de la liste des sites Ramsar « with reports of human-induced negative changes having occurred, occurring or likely to occur ». D’où la conclusion de la plate-forme AKNL que « le BBMP a perdu son statut de site Ramsar » suivant les menaces irréversibles qui pèsent sur le BBMP si jamais le groupe Currimjee allait de l’avant avec son projet d’hôtel à La Cambuse.

Les promoteurs ont toutefois, à maintes reprises, affirmé vouloir préserver l’environnement et pris des dispositions pour éviter toute perturbation, cela avec la permission des autorités concernées. Ils disposent, entre autres, d’un Ramsar Clearance délivré en juin 2014 par le National Ramsar Committee.

Cependant, la plate-forme AKNL n’en démord pas: toute construction dans les alentours de la zone du BBMP représente une menace pour le site Ramsar. D’où leur demande en octobre 2015, au Secrétariat Ramsar, de considérer la menace qui pèse, selon eux, sur le parc marin.

Or, d’autres défenseurs de l’écologie font ressortir que si effectivement depuis 2015 le BBMP figure sur la liste de l’annexe 4b (point 15) des sites Ramsar, c’est en raison d’une lettre envoyée au Ramsar Secretariat par des tiers pour signaler que, selon eux, il y aura des changements négatifs dans les caractéristiques dans le parc marin. Ces écologistes font ressortir que l’annexe 4b contient 66 sites Ramsar pour lesquels des changements négatifs dans les caractéristiques écologiques induits par l’homme ont été signalés par des tiers mais non confirmés par l’autorité administrative. « Il est donc clair que le BBMP n’a pas été “relégué” par Ramsar, ni n’a perdu son statut Ramsar », estiment ces écologistes en faisant ressortir que le document Ramsar précise qu’il s’agit « de dossiers ouverts pour lesquels le Secrétariat a reçu des informations de sources autres que les Parties contractantes et a exercé un suivi avec les autorités administratives concernées. Le fait que ces sites figurent ici ne signifie pas que la Conférence des Parties, le Secrétariat ou la Partie concernée considèrent qu’ils font face à un changement négatif ».

Dans son courriel, Paul Ouédraogo précise également que lorsque le caractère écologique d’un site Ramsar est menacé, la Partie contractante (en l’occurrence pour le cas du BBMP, l’État), peut réclamer l’envoi d’une mission Consultative Ramsar, en vue de constat et de conseils pour remédier à la situation. Or, écrit-il, « I have exchanged with the National Focal Point in order to ask the competent authorities of Mauritius to request a RAM and there has been no reply ».

Si au ministère on affirme avoir pris connaissance des derniers échanges concernant le BBMP et que cette affaire est suivie de près, selon nos informations, jusqu’ici, aucune décision n’a été prise encore pour qu’une Mission consultative Ramsar ait lieu à Blue Bay. Plusieurs écologistes soulignent que le BBMP au même titre que les deux autres sites Ramsar de Maurice, à savoir les zones humides de Pointe-d’Esny et le sanctuaire de Terre-Rouge, figurent sur la liste des Wetlands of International Importance du la Convention Ramsar, publiée le 2 février 2017.