ENVIRONNEMENT - PROBLEMES CLIMATIQUES : “Nous mentons aux gens !”

Parler de solutions au problème climatique, “c'est mentir aux gens ! ». Telle est l’idée maîtresse de la web série “Next”, documentaire présentant le monde de la collapsologie, soit des prospectives tenant de la théorie de l’effondrement, qui serait donc inéluctable. Son réalisateur, Clément Montfort, explique sa vision de l’avenir.

Pablo Servigne, Anthony Brault, Raphaël Stevens… Ils appartiennent au mouvement naissant des “collapsologues”, des prospectivistes tenant de la théorie de l’effondrement. Pas la fin du monde, mais la fin de notre civilisation telle qu’on la connaît. Fin du pétrole, réchauffement climatique, système financier bancal… Des causes multiples rendraient en effet inéluctable l’effondrement de notre modèle économique et, donc, de notre mode de vie. Plutôt que de se voiler la face, ils plaident pour une acceptation, et donc une meilleure adaptation aux changements brutaux à venir. Tel est le sujet de la web série Next, dont plusieurs épisodes sont déjà disponibles en ligne. Son réalisateur, Clément Montfort, explique.

Après plusieurs années passées à traiter des sujets environnementaux, pourquoi vous focaliser aujourd’hui sur la notion d’effondrement ? Elle vous semble être la conclusion inéluctable ?

Oui, il faut prendre conscience de l’urgence. Je travaille depuis 6 ans sur l’écologie mais j’ai découvert cette notion d’effondrement il y a deux ans seulement, en lisant le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer (2015, Seuil). C’est terrifiant. En tant que société, c’est comme si on avait déjà sauté de la falaise. Pour ces collapsologues, l’effondrement se produira dans les années 2020 ou 2030, ce qui correspond d’ailleurs à la prospective que faisaient le Club de Rome et Dennis Meadows dès 1972. Tout ce qu’on peut faire, c’est se préparer le mieux possible au choc de l’atterrissage, et se faire à l’idée que ce choc est inévitable.

La menace de l’effondrement dépasse le seul péril climatique d’après les collapsologues qui apparaissent dans votre série…

Le climat n’est qu’une des branches de l’arbre. La collapsologie approche la question de manière systémique : la biologie, la finance, l’économie, etc. Par exemple, notre système financier est basé sur la confiance et peut s’effondrer à tout moment, fait flamber le prix du pétrole qui peut entraîner la chute de pays entiers comme cela arrive au Venezuela et peut avoir des conséquences dramatiques sur l’approvisionnement en nourriture. Tout est lié au pétrole et celui-ci finira pas s’épuiser. Dans nos villes, nous avons trois jours d’autonomie sans pétrole. Nous vivons dans des déserts alimentaires. La biodiversité, elle, peut être vue comme une maison sur pilotis : on grignote les pilotis un à un, jusqu’au moment où la maison s’effondre.

Tout de même, insister sur l’effondrement ne risque-t-il pas d’avoir un effet contre-productif ? Si tout est inéluctable, à quoi bon se mobiliser ?

C’est exactement la question que j’ai posé à ces collapsologues : à quoi bon ? Leur point de vue, c’est : « Chercher des solutions est indispensable, mais elles n’empêcheront pas l’effondrement. » C’est une phrase de Pablo Servigne qui m’a beaucoup marqué. Dire qu’on va trouver des solutions au problème climatique, c’est mentir aux gens. Mon projet, c’est d’aider les gens à se faire à l’idée que ça va secouer. On sera plus résilient en gardant les yeux ouverts et en se préparant à la catastrophe qu’en faisant un déni de réalité. Il faut une décharge électrique pour bousculer les gens face à la décroissance forcée qui s’annonce.

Ensuite, il y a des solutions pour vivre ce choc le mieux possible, relocaliser l’économie, l’agriculture. Mais pour beaucoup de gens, l’écologie est un hobby, un loisir d’une petite minorité. Mon projet est de remonter le curseur de l’urgence : non, la permaculture n’est pas un hobby écolo, c’est une nécessité vitale pour produire beaucoup sur peu de surface. Et il faut le faire dès maintenant.

Votre démarche est à contre-courant du discours écolo, qui insiste sur les solutions et se veut porteur d’espoir et d’alternatives.

Il y a une injonction dans notre époque à parler forcément de positif. Il y a un vrai tabou sur la lucidité pourtant nécessaire à avoir sur ce qui nous attend. Beaucoup de gens qui ont pris conscience de l’effondrement à venir, qui ont beaucoup lu sur le sujet, se sentent très seuls. Si tu veux aborder le sujet en famille ou entre amis, tu es accusé de plomber l’ambiance, d’être pessimiste. Mon objectif premier avec cette web série est de parler à ces gens qui portent seuls le poids des infos catastrophiques sur l’environnement qu’ils ont lu et dont ils ne peuvent jamais parler.

S’adresser aux gens déjà convaincus n’aidera pas à répandre la prise de conscience. La stratégie de films positifs comme « Demain » n’est-elle pas plus propice à élargir la prise de conscience environnementale ?

Je suis un peu en porte-à-faux du film Demain, qui est aussi essentiel mais on ne vise pas les mêmes publics. Il y a un écosystème de films qui se mettent en place dans une vraie dynamique, pour tous les publics. L’espoir est indispensable mais moi je suis là pour casser l’ambiance. En réalisant mon documentaire Soigneurs de terres, j’avais interviewé un spécialiste de l’Inra sur le déclin de nos terres. En raccrochant, seul chez moi, je me suis mis à pleurer. Je ne comprenais pas ce qu’il m’arrivait.

Prendre conscience de l’effondrement est hyper violent, mais il est très important aujourd’hui de creuser la question avant de choisir où l’on place son espoir. Il n’y a rien de pire que de s’accrocher à un espoir de toutes ses forces et de le voir s’effondrer. Il est indispensable de passer par l’étape du constat de ce qu’on a déjà perdu. Je préfère passer la phase de dépression, de tristesse profonde aujourd’hui, pour être plus adaptable et solide demain. Je fais cette série pour les gens qui en sont à cette étape là.

Après avoir travaillé en télé, vous vous êtes tourné vers le web et le financement participatif pour ce projet. Les médias traditionnels ont-ils une part de responsabilité dans cette tendance à nous voiler la face ?

Il y a une vision du téléspectateur en télé avec laquelle je ne suis pas d’accord. J’ai l’impression que, de part leur taille, les grands médias se sentent une responsabilité et ne veulent pas faire paniquer les gens. Il y a de très bonnes choses produites à la télé, et des programmes pas forcément positifs, comme Cash Investigation, mais l’effondrement est avant tout un risque d’effondrement social. Et je pense que la télé se donne un rôle de pacification sociale incompatible avec le traitement de cette notion.

Dans le 3e épisode de votre web série, les collapsologues disent avoir l’impression que leur philosophie se “déploie”. Le mouvement est en train de gagner en visibilité ?

J’ai l’impression que ça se répand, oui. Les collapsologues sont un peu partout aujourd’hui, même s’ils sont discrets. Il y en a dans des mouvements comme Alternatiba ou les Colibris, même s’ils n’osent pas en parler avec les autres de peur de casser l’ambiance. Pablo Servigne et Raphaël Stevens ont aussi été reçus au ministère de l’économie sous la mandature précédente, par un cercle d’experts en prospective de Bercy. Ce sera d’ailleurs dans un prochain épisode de Next.

Justement, vous comptez sur le financement participatif pour continuer votre projet avec l’idée d’en faire un documentaire communautaire…

Oui, c’est un documentaire en circuit court en quelque sorte. Je pourrai adapter mon tournage selon les remarques et commentaires des gens y participant. Même si mon projet est déjà pensé dans les grandes lignes. L’idée est de sortir un épisode par mois, avec une trentaine d’épisodes au total.