ENVIRONNEMENT : Usage de sacs en plastique, de la cohérence requise

La décision d'interdire l'usage de sacs en plastique, initiée par le Conseil régional de Rodrigues puis adoptée par le gouvernement central à Maurice, avait été très applaudie par tous ceux soucieux de la protection de l'environnement. Mais force est de constater qu'au vu des nombreuses contradictions dans son application, un meilleur agencement est vital.

Allez comprendre, par exemple, pourquoi le sac en plastique est autorisé dans les grandes surfaces pour emballer brèdes et légumes et est même vendu à Rs3 l'unité avec de surcroit le nom de l'hypermarché imprimé dessus afin que l'acheteur en fasse la publicité gratuite, alors que l'usage du même type de sac est sanctionné d'une amende dans les marchés et autres bazars!

Au Marché Central où un vendeur de légumes s'est fait verbaliser, cette semaine, on se pose la question non sans une certaine colère. Qui plus est, ce ne sont pas tous les locataires du populaire marché de la capitale qui sont soumis à la même interdiction. Les mécontents font remarquer que les marchands de viande et de poisson – pour des raisons sanitaires, sans doute – ne sont, eux, pas contraints d'envelopper leurs produits dans du papier et continuent toujours à recourir au plastique. "Et en plus de polluer l'environnement, le sac de plastique qui a contenu de la viande ou du poisson contient généralement des restes de sang qui peuvent potentiellement attirer des microbes nuisibles à la santé lorsqu'on s'en débarrasse", font-ils ressortir. "Encore que les cultivateurs d'ananas, définitivement parmi les plus gros utilisateurs de plastique dans leurs champs, ne sont eux nullement soumis à quelques règles", observe un autre maraîcher.

Il faut de la cohérence pour que soit plus efficace ce qui, malgré tout, demeure une sage décision qui ne peut que contribuer à protéger la planète entière.