ENVIRONNEMENT - VISITE À TAMARIN ET FLIC-EN-FLAC : Etienne Sinatambou, « Agréablement surpris par ce que j’ai vu »

Le ministre Etienne Sinatambou, qui s’occupe du portefeuille du ministère de l’Environnement depuis le départ d’Alain Wong, a effectué une visite hier sur les plages de Tamarin et de Flic-en-Flac.

« J’ai voulu au lendemain du 2 janvier, traditionnellement marqué par une forte présence des familles mauriciennes sur les plages, faire un état des lieux », a dit le ministre. Il s’est ainsi dit « agréablement surpris par la propreté des plages » et a expliqué que des entrepreneurs sont à l’œuvre très tôt le matin pour faire le nettoyage. Il a également visité les aménités mises à la disposition du public et s’est dit satisfait de ce qu’il a vu. Deux équipes assurent une présence pendant toute la journée afin d’en assurer la propreté. Le ministre a observé que la Beach Authority est responsable de 122 plages publiques à travers l’île. Il compte de temps en temps faire une visite pour s’assurer que les services offerts au public sont satisfaisants.

Le ministre est également responsable de la Living Environment Unit et compte visiter les régions, dont les rivières, en vue des fêtes religieuses à venir dans les prochaines semaines. Par ailleurs, Etienne Sinatambou a annoncé qu’il compte accorder une attention spéciale aux terrains vagues laissés en friches par leurs propriétaires.