ÉPILEPSIE—YOUSSOUF NOORMAMODE: « La collaboration entre médecin, patient et famille est la clé du succès du traitement »

« L’épilepsie est un trouble comme tant d’autres. Il faut avoir la volonté de le surmonter et de l’accepter. La collaboration entre le médecin, le patient et la famille est à la clé du succès du traitement », explique Youssouf Noormamode. Dans le sillage de la Journée mondiale de l’Épilepsie observée le 13 février, le président de l’ONG EDYCS Health Service Centre revient sur ce trouble neurologique qui peut parfois susciter la peur, notamment quand un patient tombe par terre et connaît des contractions musculaires spasmodiques. Pour Youssouf Noormamode, il convient de sensibiliser la population aux bons gestes dans de pareils moments. L’ONG lance un appel à l’État pour une solution financière, suite aux difficultés engendrées par la nouvelle décision sur les fonds CSR.

Il est estimé que quelque 28 000 personnes souffrent d’épilepsie à Maurice. Ce trouble a pour principale caractéristique des convulsions subites. Youssouf Noormamode précise qu’il ne s’agit pas d’une maladie et qu’elle n’est pas contagieuse. « C’est un problème neurologique qui suscite une crise provoquée par une décharge électrique dans le cerveau » explique le président de l’ONG EDYCS. Plusieurs facteurs peuvent en être à l’origine. Dans 20-25% des cas, affirme-t-il, les causes sont inconnues. Dans d’autres cas, les crises peuvent avoir été provoquées par un accident vasculaire cérébral ou un choc émotionnel. Il y a aussi des enfants qui naissent avec une malformation du cerveau, ce qui peut contribuer à des crises.

Mais, ajoute Youssouf Noormamode, « n’importe qui à n’importe quel âge peut être sujet à une crise d’épilepsie. Le cerveau peut émettre des crises dépendant des circonstances ». Toutefois, précise notre interlocuteur, une personne ne peut être diagnostiquée épileptique si elle n’a connu qu’une crise. Dans de telles circonstances, on la qualifie comme étant circonstancielle. Cela peut être dû à un choc émotionnel ou à la chaleur. « Si la personne ne connaît pas de crise après la première, elle ne peut être qualifiée d’épileptique. Par contre, si elle fait une autre crise, il convient de commencer à effectuer un diagnostic clinique », indique Youssouf Noormamode.

Un dépliant d’EDYCS explique qu’« une crise peut prendre plusieurs formes. Une personne en état de crise peut avoir un regard vide, des spasmes musculaires, des mouvements incontrôlés, une diminution de la conscience, des sensations curieuses ou une convulsion. La forme que prend la crise dépend de l’endroit où se produit l’activité électrique excessive ». Par ailleurs, « certaines personnes comprennent mal les crises et peuvent penser que la personne est violente ou handicapée mentalement ». Or, tel n’est pas le cas. La plupart des crises durent entre quelques secondes à quelques minutes, se terminent naturellement et sont sans danger pour la personne comme pour son entourage. Toutefois, les crises prolongées peuvent endommager le cerveau.

Comment reconnaît-on les crises d’épilepsie ? Selon Youssouf Noormamode, la plus connue était anciennement appelée « le grand mal. Il s’agit d’une altération complète de la mémoire. La personne n’est plus au courant ». C’est le “black-out”. La personne perd alors son équilibre, tombe, tremble, et peut mordre sa langue, se blesser les gencives et la tête. Les yeux tournent et le patient peut parfois devenir bleu. Il y a aussi un autre état épileptique où se produit une succession de crises. Là, c’est dangereux. Il est alors important que la personne soit admise en milieu hospitalier où lui sera administré généralement du valium pour mettre fin à la crise. Il y a un autre type de crise plus légère qu’on appelle une crise d’absence. Elle peut passer inaperçue, surtout en classe. Il y a une absence, sans mouvement convulsif. « Cela peut aussi se produire plusieurs fois sans que l’entourage s’en aperçoive ».

Youssouf Noormamode reconnaît qu’il existe nombre de méconnaissances sur l’épilepsie. « Il y a un grand besoin de démystifier le problème et de faire comprendre à la société. Souvent, il y a la peur et cette croyance que les crises sont provoquées par des esprits maléfiques. Mais, ce qui est plus difficile, c’est de pouvoir gérer l’entourage d’un patient quand cela survient dans une école. Bien souvent, on reçoit des appels nous demandant ce qu’il faut faire devant une telle situation. On doit constamment aller vers la communauté pour sensibiliser ».

Selon le président d’EDYCS, les statistiques montrent que les enfants et les femmes sont plus sujets à l’épilepsie. C’est, dit-il, probablement dû à la nature biologique de la femme qui subit des changements hormonaux. « La femme est par ailleurs sujette à des pressions psychologiques », qui fait que la dépression est plus courante chez les femmes. Et, « plus de 60% des épilepsies sont liées à la dépression ».

Youssouf Noormamode ajoute que l’épilepsie doit être contrôlée. Elle n’est pas guérissable. Dans 25-30% des cas, un traitement à vie est nécessaire. Dans d’autres, l’état se stabilise et les patients se trouvent dans une phase “Seizure free”. « Mais, une fois que l’on a fait des crises, il y a des risques de rechute même si pendant dix ans, on n’a pas connu de crise ».

Il est ainsi recommandé de suivre ses traitements à la lettre ; d’avoir une bonne alimentation ; de bien dormir ; de pratiquer régulièrement un exercice et de consommer beaucoup d’eau. L’hérédité, selon notre interlocuteur, ne constituerait une cause que dans 2% des cas. Les traitements et appareils nécessaires au diagnostic et aux soins sont-ils disponibles à Maurice ? « Oui, nous avons l’encéphalogramme et la plupart des médicaments ».

Difficultés financières

« 90% de nos dépenses dépendent du CSR. Or, depuis l’an dernier, notre ONG peine à trouver des fonds », déclare Noormamode. Cela, suite à la décision du gouvernement de mettre sur pied une National CSR Foundation dans laquelle les entreprises devront désormais verser 50% des 2% de leurs profits en 2017 et 75% l’année financière suivante. EDYCS, qui existe depuis 2000, opère aujourd’hui deux écoles spécialisées dont une à Rodrigues et deux centres médico-sociaux avec 1 400 patients à Maurice et 270 à Rodrigues. Ses services sont offerts gratuitement à la population. « Qui dit accueillir des patients, inclut un coût financier ».

EDYCS propose en effet des consultations neurologiques par le Dr Dominique Lam Thuon Mine, un accompagnement par un psychologue clinicien et par un ergothérapeute. « Nous avons constaté que 80% des patients chroniques souffrent de migraines. Donc, pour aider à soulager ce mal, nous essayons de leur apporter des soins de massage ». Le centre souhaite aussi prochainement dispenser un service pédiatrique.

Quant aux deux écoles spécialisées, elles peuvent accueillir entre 20-25 élèves de 7 à 25 ans chacune. Les classes sont réparties en trois catégories : 7-11 ans ; 12-16 ans et 16-25 ans. La formation scolaire est axée sur le développement de la personnalité. « Nous aidons les élèves à acquérir une certaine autonomie et nous travaillons sur leurs facultés d’interagir en société. Nous avons un pédagogue qui a travaillé à l’Université de Toronto et qui est le directeur bénévole de l’école. Nous avons trois enseignants formés en éducation spécialisée. Des cours de jardinage, de musique, de pâtisserie, d’informatique et d’alphabétisation sont dispensés. Il faut savoir qu’avec la prise des médicaments, chez les jeunes, ils ont plus de risques de prendre du poids et donc de souffrir du diabète et de maladies cardiovasculaires. D’où des cours d’éducation physique également ».

L’ONG a plaidé pour un soutien financier auprès du ministère de la Santé et de l’État. « Nous avons un maigre financement du NGO Trust Fund. Chaque mercredi, nous recevons environ six nouvelles personnes qui viennent pour le dépistage. On nous dit que les ONG doivent se professionnaliser. Nous nous appuyons sur des professionnels de santé. Tous nos services sont gratuits. La prise en charge totale est assurée par l’ONG et nous dépendons presque totalement des fonds CSR ».

Une histoire ayant marqué le président d’EDYCS est bien celle « d’un jeune qu’on a suivi depuis qu’il était nourrisson. Il avait une malformation du cerveau et les médecins avaient dit qu’il y avait peu de chances qu’il survive. Aujourd’hui, le jeune a vingt ans et étudie à l’Université de Maurice même s’il est toujours sous traitement. Le message que je souhaite passer, c’est que l’épilepsie est un trouble comme tant d’autres. Il faut avoir la volonté de le surmonter et il faut une bonne collaboration entre le médecin, le patient et la famille ».

Pour contacter le centre EDYCS, appeler au 208 19 04 ou au 213 17 33.

Que faire lorsqu’une personne est prise de crise d’épilepsie ?

« Quand c’est une crise d'épilepsie légère, il importe de réconforter la personne et de lui faire savoir qu’elle vient de faire une crise », indique Youssouf Noormamode. Dans le cas du type “grand mal”, il faut mettre la personne hors de danger. « S’il n’y a pas lieu de la déplacer, ne la déplacez pas ». Il est alors recommandé d’enlever toutes choses qui pourraient la gêner ou la blesser, surtout au niveau de la tête. Tournez la personne sur le côté gauche de sorte que si elle rend de la salive, elle ne s’étouffe pas et ne se morde pas la langue. Il faut également observer le temps que dure la crise. Si le patient a une cravate ou des boutons à la chemise, détachez-les. Évitez que les gens ne l’encerclent pour qu’elle puisse bien respirer. Si la crise dure plus de quinze minutes, appeler le SAMU.