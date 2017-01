ÉPIPHANIE—« OPÉRATION GALETTE DU COEUR »: Rs 40 000 à l'Ong Appel

L'Opération galette du coeur, organisée au Caudan Waterfront samedi dernier par des chefs de l'ordre des Disciples d’Auguste Escoffier de l’océan Indien (Maurice), dans le cadre de la célébration de la fête de L’Épiphanie, a rapporté un bénéfice de Rs 40 000. Cette somme sera remise aux responsables de l'Association des personnes en larmes (APPEL) de Roche-Bois.

« Une bonne quinzaine de chefs de l’Ordre des Disciples d’Auguste Escoffier de l’océan Indien (Maurice) se sont mobilisés au Caudan Waterfront de 10h à 15h et nous avons confectionné et vendu environ 200 galettes des Rois, entraînant un bénéfice de Rs 40 000. Cette somme sera remise à une Ong, l’Association des personnes en larmes de Roche-Bois », a expliqué au Mauricien l’Administrateur général de l’ordre des Disciples d’Escoffier, Yves Dumont.

Notre interlocuteur a expliqué que c’est aujourd’hui une tradition établie pour les quelque 25 000 chefs Disciples d’Auguste Escoffier à travers le monde. Ces derniers saisissent l’occasion de la célébration de l’Épiphanie pour confectionner et vendre des galettes des Rois pour une bonne cause.

Yves Dumont rappelle que l’Épiphanie est une fête chrétienne qui célèbre le Messie (en tant qu’enfant Jésus) venu au monde et qui reçoit la visite et l’hommage des Rois Mages (Gaspard, Melchior et Balthazar). Cette fête a lieu le 6 janvier ou le premier dimanche après le 1er janvier. Diverses coutumes sont observées à cette occasion. Par exemple, une galette des Rois, gâteaux contenant une fève, est partagée ce jour-là. Celui qui trouve la fève dans sa part de galette est surnommé « Roi ». « Outre les quelque 200 galettes, il y a eu aussi une galette géante faite par Lux* Belle Mare », indique l’Administrateur général.

Au Caudan samedi, les chefs de l’Ordre des Disciples d’Auguste Escoffier de l’océan Indien (Maurice) ont reçu la visite de deux catégories d’acheteurs. « Il y a eu les Européens qui, dans leur ensemble, connaissent déjà la tradition des galettes des Rois, et de très nombreux Mauriciens, qui découvrent, pour la première fois, la joie de cette fête du partage », explique-t-il.

Le président de l'APPEL, Darmen Ellyah, se réjouit pour sa part de la réussite de l’« Opération galette du cœur ». « C’est un de nos membres, Annick Thomson, qui est également une des Chefs de l’Ordre des Disciples d’Auguste Escoffier de l’océan Indien (Maurice), qui a suggéré notre association comme bénéficiaire. Cela ne peut que nous réjouir, car notre centre de réhabilitation est presque toujours en manque de financement. Nous avons actuellement une demi-douzaine de personnes en résidence et notre Day Care Centre voit passer des dizaines de personnes par jour », explique-t-il.