EQUAL OPPORTUNITIES COMMISSION : Richard Toulouse remplace Gayle Yerriah

L’avoué Richard Toulouse a été nommé à l’Equal Opportunities Commission. Il remplace Mary Jane Gayle Yerriah, qui a démissionné de la commission le 11 août dernier suivant une polémique sur ses années d’expérience. Richard Toulouse a prêté serment ce matin.

Le Président de la République par intérim, Paramasivum Pillay Vyapoory, après consultation avec le leader de l’opposition, a nommé aujourd’hui Richard Toulouse comme membre à l’Equal Opportunities Commission (EOC). Avoué de profession, il est issu d’une famille modeste. Dans certains milieux, il a été présenté comme un modèle de réussite grâce à sa persévérance. Il est originaire de Petite-Rivière.

Réagissant à cette nomination, Richard Toulouse s’est dit habité d’une joie immense à la fois pour lui et toute sa famille. « Je suis heureux de pouvoir travailler pour les plus faibles. Je pense aux vieilles personnes, aux femmes, à ceux que la loi décrit comme physically handicaped… Toutes ces personnes qui sont sujettes à des discriminations ».

Après sa prestation de serment ce matin, Richard Toulouse doit rencontrer le président de l’EOC, Khalid Tegally, selon le protocole prévu. Il fera également connaissance avec les deux autres membres, Rishinand Roy Dhookhony et Guneshwar Shibchurn.

Richard Toulouse a prêté serment comme avoué le 25 janvier 2011. De son parcours, il dit tout simplement : « Il est important de bien montrer que même si on vient d’une famille modeste, on peut réussir avec le travail et les efforts. »

CENTRAL CID : Des allégations de pots-de-vin dans une enquête

Branle-bas de combat à la tête du Central CID depuis la fin de la semaine dernière. De graves allégations de pots-de-vin ont été portées contre au moins un des membres de cet important département de la police dans une High Profile Probe avec, pour principal protagoniste, un homme d’affaires étranger. Les dessous de cette affaire ont fait l’objet d’une correspondance signée d’un homme de loi, qui est également membre de l’Assemblée nationale.

Fidèle à sa légendaire discrétion dans des enquêtes, présentées comme des “hot potatoes”, le commissaire de police Kark Mario Nobin a réclamé une enquête interne discrète de la part de l’assistant commissaire de police, l’ACP Devanand Reekoye, pour une vérification préliminaire des faits allégués avant de décider de la marche à suivre. Toutefois, dans les couloirs du QG du Central CID, les premiers détails de cette affaire sont déjà ébruités, le nom de l’officier concerné étant littéralement sur toutes les lèvres, de même que l’énumération de ses biens immobiliers dans des quartiers huppés. Affaire à suivre…

Dev Manraj, chef de Cabinet par intérim jusqu’au 1er octobre

Le secrétaire financier Dev Manraj, qui a accompagné le ministre des Finances, Pravind Jugnauth, en mission officielle en Inde, est appelé à assurer la suppléance au poste de secrétaire au Cabinet et de chef du service civil. En effet, le titulaire, N. Ballah, qui vient d’assumer ces importantes fonctions, est parti rejoindre la délégation mauricienne, dirigée par le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, à New York, en marge de l’assemblée générale des Nations Unies. Il sera au Conseil des ministres de vendredi, présidé par Xavier-Luc Duval. Il assurera la suppléance à la tête du service civil jusqu’au 1er octobre.