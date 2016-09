EQUAL OPPORTUNITIES TRIBUNAL - AFFAIRE SUMPUTH : La légalité de l’EOC contestée

L'affaire portant sur la nomination de Vijaya Sumputh à la tête du Cardiac Center a été appelée une nouvelle fois devant l'Equal Opportunities Tribunal hier. La défense a présenté une motion pour que l'affaire soit rayée car, selon elle, l'actuelle commission a été « mal constituée ». Mais l’avocat de l’EOC, Me Rishi Pursem, a fait valoir que la commission opère dans la continuité, même si les membres changent.

Avec la démission de l'avocate Gayle Yerriah, qui ne comptait pas cinq années de barreau, comme le requiert la loi, la légalité de l' EOC est remise en question. Les hommes de loi du Trust Fund for Specialised Medical Care (TFSMC), Mes Ponambalum et Rampoortab, se sont appuyés sur ce point pour réclamer que l’affaire soit rayée devant l’Equal Opportunities Tribunal (EOT). Toutefois, les hommes de loi ont eu beaucoup de mal à soutenir leurs points, avançant même à un certain moment qu’ils allaient renvoyer la motion.

Mais le président de l’EOT, Me Denis Vellien, a été très ferme, faisant ressortir aux représentants du TFSMC qu’ils avaient déjà écrit au tribunal pour une motion et que cela relevait de leurs responsabilités d’avoir toutes les informations nécessaires. La défense voulait savoir en fait si Gayle Yerriah était présente le jour où la nouvelle équipe de l’EOC a pris la décision d’aller de l’avant avec l’affaire Sumputh.

Finalement, c’est Me Vikash Rampoortab qui a présenté la motion tandis que Carole Green-Jokhoo, du Parquet, qui représentait le ministre Anil Gayan, n'a pas soutenu la motion, pour le moment.

Me Rishi Pursem, représentant l’EOC, a précisé au tribunal qu’au moment où l’affaire Vijaya Sumputh a été initiée, l’EOC n’avait aucun problème. Il a de même argué que la commission opère dans la continuité, même si les membres changent. Tout de même, a-t-il précisé, il a vérifié auprès de la nouvelle équipe s’il devait aller de l’avant avec l’affaire et la réponse a été positive.

L’avocat de l’EOC a également évoqué l'article 37 de l’Interpretation and General Clauses Act (IGCA), qui stipule, entre autres : « Every statutory corporation shall : (a) have perpetual succession and a common seal. » Il a également évoqué l'article 31 (b), concernant le cas de Gayle Yerriah. Celui-ci stipule : « The powers of the corporation of body shall not be affected by (i) any vacancy in its membership or (ii) any defect afterwards discovered in the appointment. »

L’EOT fera connaître son point de vue sur cette motion à la prochaine séance, dont la date n’a pas encore été fixée. Par ailleurs, la séance d’hier a aussi été marquée par les « demand of particulars » de la défense. Cette dernière avait adressé plus de 100 questions à l’EOC concernant l’affaire Sumputh ainsi que sur son ancien président, Brian Glover. Me Rishi Pursem a fait savoir au tribunal qu’il n'a répondu uniquement qu'aux questions liées à l’affaire. La défense avait, elle, soulevé des questions sur l’appartenance politique de Brian Glover et la possibilité d’un élément de « bias » dans cette affaire.