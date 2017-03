EQUAL OPPORTUNITIES TRIBUNAL - AFFAIRE VIJAYA SUMPUTH : La motion visant à mettre Anil Gayan hors cause rejetée

L’Equal Opportunities Tribunal (EOT) s’est prononcé aujourd’hui sur la motion présentée par Me Vikash Rampoortab après la mutation d’Anil Gayan au Tourisme. L’avocat avait soutenu que cette affaire, remettant en cause la nomination de Vijaya Sumputh à la tête du Cardiac Centre et impliquant Anil Gayan, n’avait plus sa raison d’être étant donné que celui-ci n’est plus ministre de la Santé. Un argument qu’a rejeté le tribunal. Anil Gayan reste donc le 3e « respondent » dans cette affaire.

« Being given that respondent No 3 (Anil Gayan, Ndlr) is no longer the Minister of Health and Quality of Life and being given that an interlocutory judgment was already handed out putting respondent No 3 justifying the presence of respondent No 3 in the case because he will be affected by the directive. One of the prayers of the statement of case and being given that he is no longer the Minister of Health & Quality of Life. So there is no raison d’être of this case. » C’est en ces termes que Vikash Rampoortab, représentant le Trust Fund for Specialised Medical Care (TFSMC), son directeur, Vishwamitra Ramjee, et Vijaya Sumputh, a présenté sa motion le 6 février dernier. L’avocat a aussi soutenu que le remaniement ministériel avait affecté le cas des « co-respondents » car ils avaient été nommés par le TFSMC avec l’aval du ministre de la Santé d’alors.

De son côté, Carole Green Jokhoo, Learned Counsel, comparaissant pour Anil Gayan, avait fait ressortir que ce dernier avait été mis en cause étant donné qu’il occupait le poste de ministre de la Santé. Elle a soutenu que comme il n’était pas concerné en sa capacité personnelle, mais en tant que ministre, et qu'étant donné qu'il n’occupe plus ce poste, il n’y avait plus de raison qu’il soit concerné par cette affaire.

L’EOT, présidé par Me Denis Vellien, après avoir étudié les points avancés par les deux avocats, a rejeté la motion. Il explique sa décision par le fait que des éléments dans cette affaire ne relevaient pas des principes d’équité stipulés dans l’Equal Opportunities Act. De même, le tribunal a rappelé que les investigations de l’EOC avaient démontré que la nomination de Vijaya Sumputh relevait d’une « récompense politique ». C’est ce qu’avait également avancé Anil Gayan en public.

De même, l’EOT en est venu à la conclusion que la nomination de Vijaya Sumputh en tant que directrice du Centre cardiaque ne relevait pas d’une décision du gouvernement. « In these circumstances, the mere fact that respondent No 3 is no longer Minister of Health & Quality of Life is not a valid ground to submit that ‘there is no ground for Honourable Anil Kumar Gayan to be a party in this matter’ or to contend that the application has no raison d’être », a précisé le tribunal.

Par ailleurs, le tribunal a également donné son point de vue sur les réponses supplémentaires réclamées par la défense par rapport aux Demand of Particulars. Cette dernière se disait « insatisfaite » de certaines réponses, notamment en ce qui concerne un éventuel « trial by the press » et une connotation politique par l’ancienne commission, sous la responsabilité de Brian Glover. De même, il n’y avait pas eu de plainte formelle à l’EOC concernant la nomination de Vijaya Sumputh. Le tribunal a avancé que, dans la majorité des cas, les questions avaient déjà été abordées lors des séances précédentes. De même, certaines questions ne pouvaient être autorisées.

Rappelons que l’affaire sur la nomination de Vijaya Sumputh remonte à 2015. L’EOC avait initié une enquête après que l’ancien ministre de la Santé ait fait une déclaration publique à ce sujet. En l’absence d’un terrain d’entente entre les deux parties, le dossier avait été transféré au tribunal.