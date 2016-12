ÉQUITATION — ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE: Hughes René reste à la barre

L'Assemblée générale élective de la Mauritian Equestrian Sports Federation (MESF) s'est tenue jeudi au siège du Comité olympique mauricien (COM), à Port-Louis. Comme l'on pouvait s'y attendre, Hughes René a conservé son poste pour un deuxième mandat qui s'échelonnera sur quatre ans. C'est Jérôme Ferrat qui occupera la vice-présidence alors que Clotilde Jauffret cède son fauteuil de secrétaire-général à Alice Rivaland. « Nous tenons à remercier Clotilde Jauffret pour le service rendu à la discipline. Ça fait tellement longtemps qu'elle fait partie de la fédération, ayant été la présidente ainsi que la secrétaire générale. Elle a décidé de passer la main en ne faisant plus partie du comité, mais elle sera toujours présente pour apporter son soutien », a déclaré le président de la MESF. Ce dernier a souligné que le but ultime demeure la participation au Youth Olympic Games en 2018, à Buenos Aires (Argentine). « Pour pouvoir y prendre part, il faudra l'emporter au World Jumping Challenge (WJC) l'année prochaine dans le groupe 7 du continent africain. Nous pourrons alors avoir des chances de nous qualifier ». À noter que le nouveau comité directeur est composé de 11 membres élus.

Le comité directeur

Président : Hughes René

Vice-Président : Jérôme Ferrat

Secrétaire-général : Alice Rivaland

Assistant-secrétaire : Kim Gueho

Trésorier : Paul France Jauffret

Assistant-secrétaire : Stéphanie Bax-Poupard

Membre du comité responsable de la voltige : Priscille Wiehe

Membre du comité responsable du dressage : Stephanie Jauffret

Membre du comité responsable du Saut d'Obstacle : Guillaume Chasteau

Membres : Arnaud Espitalier-Noël, Jean-Pierre Truyens