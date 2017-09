ÉQUITATION : Le CHM et le CEN en mode découverte

Les amoureux de la race équine ont rendez-vous demain à partir de 11h au Club Hippique de Maurice pour une journée portes ouvertes. Les représentants du CHM ont rencontré la presse jeudi à Port-Louis pour présenter l’événement. Par ailleurs, le Club d’Équitation du Nord tiendra également une même activité demain à Poudre d’Or.

Amédée Poupard, un des deux représentants du CHM, a parlé du programme qui sera proposé au public. Au menu, de la longe, un carrousel et toute une série de disciplines équestres en démonstration. « Nous souhaitons avoir le plus large public possible. C’est pour cela que nous avons proposé tout un éventail d’activités qui devrait plaire à tout le monde. »

Dans la foulée, le CHM proposera également des séances d’initiation au poney ou au cheval, dépendant des envies des visiteurs. D’autres activités sont prévues, comme un marché aux puces ou face painting. « Ce sont des activités qui sont très prisées par le public en général. » La journée verra par ailleurs des concours entre cavaliers et chevaux, dont une pratique qui n’est pas très répandue, celle des poneys qui sautent en toute liberté. « C’est assez spectaculaire comme discipline », a souligné Amédée Poupard.

Il a indiqué d'autre part que le CHM organise régulièrement des stages à l’intention des non-membres au cours de l’année. « Ces stages, qui se tiennent généralement sur trois jours, permettent au public de découvrir l’équitation », a-t-il conclu. Il faut noter que les entrées ont été fixées à Rs 20 pour les enfants et Rs 30 pour les adultes. Un concert de Mr Love clôturera la journée.

Les habitants de la région nord du pays pourront également profiter d’une journée portes ouvertes. Cette fois, c’est le Club d’équitation du Nord qui accueillera le public demain sous le thème Festival Souval. Une initiative que le club nordiste a prise afin de faire profiter de la race équine à un large public. Pour la journée, baptêmes équestres, tombolas, animations variées et marchés aux puces, entre autres activités, ont été programmés. Les enfants paieront Rs 15 pour l’accès, alors que le prix de Rs 25 a été fixé pour les adultes. L’ONG PAWS sera également sur place pour les adoptions.

Il faut savoir que des navettes régulières seront mises à la disposition du public, avec un départ prévu toutes les heures entre 9h et 15h. À noter que les activités démarreront à partir de 9h30 et s’échelonneront jusqu’à 16h30.