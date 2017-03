ÉQUITATION — DRESSAGE: Alexandra May se distingue

La compétition de dressage de la Mauritian Equestrian Sports Federation (MESF) s'est tenue le samedi 11 mars à Cavalia, Cascavelle, où plusieurs catégories étaient représentées. Alexandra May a été impressionnante en "Medium Test" sur Josh devant Ve Soltman (Silent) et Stephanie Jauffret (Schelado), qui sont venus compléter le podium. Alexandra May s'est signalée avec un beau doublé en Elementary Test Adult également.

Stéphanie Jauffret, seule cavalière engagée dans le "Prix St Georges", s'est distinguée sur Playboy. Toujours avec la même monture, elle s'est aussi illustrée en Advanced Test. Les autres vainqueurs sont : Joanna Sem Fa (Beat That), Isabelle Fichtner (Dee Major), Ysen Richard (Nuage), Angele Borre (Soleil), Eugénie Borre (Arizona) et Marie Pauchet (Arguto). Pour rappel, le Dressage est, en équitation, un art se définissant comme la mise en scène du couple cheval-cavalier. Des principes tels que la légèreté, la décontraction, l'impulsion et l'amour du cheval sont considérés comme indispensables à l'atteinte de « la belle équitation », afin de l'élever au niveau de l'art. Le dressage incarne alors la représentation stylisée des mouvements gracieux du cheval. La forme la plus pure du dressage exige du cheval et du cavalier des années pour être maîtrisée.

Les résultats

Prix St Georges Test

1. Stéphanie Jauffret (Playboy), 72.36%

2. Stéphanie Jauffret (Just a Friend), 65.85%

Advanced Test

1. Stéphanie Jauffret (Play boy), 68.78%

2. Stéphanie Jauffret (Just a Friend), 67.70%

Medium Test

1. Alexandra May (Josh), 73.31%

2. Ve Soltman (Silent), 69.12%

3. Stephanie Jauffret (Schecado), 64.12%

Elementary Test Adult

1. Alexandra May (Josh), 79.05%

2. Delphine Dujardin (Berlioz), 74.45%

3. Julien Fournier (Shutterfly), 73.51 %

Elementary Test Children

1. Joanna Sem Fa (Beat That), 63.37%

Preliminary Test Adult

1. Isabelle Fichter (Dee Major), 73.54%

2. Priscille Wiehe (First Flight), 72.18%

3. Delphine Dujardin (Berlioz), 69.06 %

Preliminary Test Children

1. Ysen Richard (Nuage), 71.25%

2. Eugénie Bore (Arizona), 69.47%

3. Louanne Quevauvillier (Nuage), 69.37%

Club 2

1. Angele Bore (Soleil), 70.10 %

2. KAte Van Niekerk (Trotter), 67.06 %

3. Kim Henry (Just Opposite), 65.65 %

Club 1

1. Eugenie Bore (Arizona), 69.88%

2. Louise de Coriolis (Winter Blue), 64.20%

3. Eva Piat (Cara), 61.13 %

Novice

1. Marie Pauchet (Arguto), 73.46 %

2. Joanna Sem Fa (Almahara), 68.26 %