ÉQUITATION - FEI WJC 2017 & NATIONAL SHOW JUMPING COMPETITION : Margaux Koenig sort le grand jeu

La deuxième manche du FEI World Jumping Challenge 2017 & MESF National Showjumping Competition a eu lieu samedi dernier, dans le Nord de l'île, au Club d'Équitation du Nord, Poudre d'Or. La compétition était très disputée avec les cavaliers qui ont donné le maximum pour être à la hauteur des espérances. C'est la talentueuse Margaux Koenig qui s'est distinguée en s'offrant la victoire dans la catégorie reine (A), réalisant un sans faute avec la barre placée à 1m30 puis 1m35. Devancée de peu lors de la première manche qualificative (pour le pays) par Alysée Espitalier-Noël, Margaux Koenig a repris le poil de la bête avec sa monture Atlantis, qui a bien abordé les haies.

Assez pour faire la différence et ainsi privé Alysée Espitalier-Noël, de la première marche du podium, elle s'était associée à Capital Shiraz. Damien Chasteau a pour sa part pris la troisième place, en action sur London Del. À noter que Maurice est bien placé pour se qualifier pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse, prévus l'année prochaine à Buenos Aires, Argentine. Il faudra avant tout terminer, dans les cinq premiers pays de la Zone 7 et force est de constater que Maurice est sur la bonne voie. La troisième et dernière manche qualificative se tiendra le samedi 11 novembre. Une semaine plus tard, la Fédération Equestre Internationale (FEI) rendra public les noms des pays qualifiés et s'ensuivra ensuite une compétition en interne qui déterminera les cavaliers qui défendront le quadricolore à cet évènement.

Les résultats

FEI WJC

Cat A - 1m20 (temps pour le 2e tour)

1. Margaux Koenig (Atlantis), 4 pts, 59.63

2. Alysée Espitalier Noël (Capital Shiraz), 4 pts, 62.24

3. Damien Chasteau (London Del), 4 pts, 63.81

4. Julie Cautres (Roofing), 8 pts, 60.78

Cat B - 1m10

1. Kimberley Redman (George Noble), 4 pts, 64.45

2. Thomas Espitalier-Noël (Surf the Surface E)

Cat C - 1m00

1. Georgina Visser (Kaelo), 4 pts, 61.14

2. Jerome Ferrat (Traianus), 8 pts, 60.75

3. Damien Jauffret (Summer), 8 pts, 61.96

MESF Ligue

Cat A - 1m20 (temps pour le 2e tour)

1. Margaux Koenig (Atlantis), 4 pts, 59.63

2. Alysée Espitalier Noël (Capital Shiraz), 4 pts, 62.24

3. Damien Chasteau (London Del), 4 pts, 63.81

4. Julie Cautres (Roofing), 8 pts, 60.78

Cat B - 1m10

1. Kimberley Redman (George Noble), 4 pts, 64.45

2. Nadia de Sornay (Altelekker), 12 pts, 71.99

3. Thomas Espitalier-Noël (Surf the Surface E)

Cat C - 1m00

1. Georgina Visser (Kaelo), 4 pts, 61.14

2. Damien Jauffret (Play Boy), 8 pts, 54.04

3. Jérôme Ferrat (Trianus), 8 pts, 60.75

Cat D - 90 cm

1. Lyam Richard (Shutterfly), 0 pt, 32.69

2. Lea Julienne (Spartane), 0 pt, 35.48

3. Manon Chevillon (Lorcann), 0 pt, 36.12

Cat E - 80 cm

1. Louise de Coriolis (Winter Blue), 0 pt, 31.70

2. Jenna Rousset (Eldorado), 0 pt, 31.93

3. Louise de Coriolis (Stormy Front), 0 pt, 32.33