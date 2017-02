ÉQUITATION — MESF SHOW JUMPING SENIOR COMPETITION : Héloïse Adam sort le grand jeu ! 

La 5e édition de la National Senior Show Jumping Compétition, qui s'est tenue le samedi 4 février au Club Hippique de Maurice (CHM), a favorisé les desseins d'Héloïse Adam. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle tire le grand jeu dans la catégorie A. La cavalière a damé le pion aux favoris Julie Cautres Dupavillon et Jérôme Ferrat pour s'adjuger la première place. En selle sur Nino, elle a été créditée d'un temps de 49'64. Une bien belle prestation pour cette cavalière de qualité dotée d'un gros potentiel qui ne cesse de monter en puissance.

Dans la catégorie B, la victoire est revenue à Nadia de Sornay, en selle sur Alteleker. Ayant enregistrée un sans-faute, elle a par la même devancée Christopher Hein (Silent) et Martine de Froberville (Torob).

Dans la catégorie C, c'est Margaux Koenig (Miss Oreo) qui a fait parler la poudre en réalisant un sans-faute devant Claire Gabriel (Blarney's Stone). La troisième place est revenue à Alysée Espitalier-Noël (Capital Shiraz). Nathalie Rolando (Winter Blue) s'est quant à elle distinguée dans la Catégorie D, alors que Laurie Trabaud (Flavius) a récolté les lauriers dans la Catégorie E.

Les résultats

Catégorie A

1. Héloïse Adam (Nino), 0 pt, 49'64

2. Julie Cautres Dupavillon (Roofing), 0 pt

3. Jérôme Ferrat (London Del), 4 pts

Catégorie B

1. Nadia de Sornay (Alteleker), 0 pt, 57'89

2. Christophe Hein (Silent), 4 pts, 52'01

3. Martine de Froberville (Torob), 4 pts, 52'93

Catégorie C

1. Margaux Koenig (Miss Oreo), 0 pt, 38'72

2. Claire Gabriel (Blarney's Stone), 0 pt, 40'99

3. Alysée Espitalier-Noël (Capital Shiraz), 0 pt

4. Martine de Froberville (Esto), 4 pts, 53'26

5. Margaux Koenig (Charlie Chaplin), 4 pts, 58'03

6. Cécile Regnard (Mathafa), 4 pts, 66'38

7. Georgina Visser (Kaelo), 8 pts, 52'88

8. Margaux Koenig (Atlantis), 8 pts, 60'75

9. Chloé Hardy (Moon Raider), 8 pts, 76'74

10. Guillaume Robert (Polar Bound), 20 pts, 59'33

Catégorie D

1. Nathalie Rolando (Winter Blue), 0 pt, 41'66

2. Priscille Wiehe (The Cardinal), 0 pt, 43'98

3. Damien Jauffret (Summer), 4 pts, 42'90

4. Jérôme Ferrat (Trianius), 8 pts, 50'97

5. Christophe Hein (Lord), 12 pts, 42'88

6. Adam Monnier (Marcus), 12 pts, 59'12

7. Raees Ravate (Pacman), 4 pts

8. Nadia de Sornay (Beat That), 8 pts

9. Eva de Speville (Divine Crusador), 12 pts

Catégorie E

1. Laurie Trabaud (Flavius), 0 pt, 38'31

2. Chloé Vaudin (White Face), 0 pt, 39'83

3. Sueva Lousteau (Marcus), 0 pt, 40'40

4. Émilie Sangle-Ferrière (Hinterland), 0 pt, 40'78

5. Léa Hugnin (Spartane), 0 pt, 40'96

6. Amélie Douteau (Come & Dance), 0 pt, 41'03

7. Lara Rivalland (Heist), 0 pt, 42'01

8. Annie Hurwitz (Zeus), 0 pt, 42'37

9. Lara Rivalland (Hinterland), 0 pt, 44'80

10. Lou David (Mister See), 4 pts, 41'75

11. Émily SangleFerrière (Twilight), 4 pts, 47'73

12. Damien Jauffret (Playboy), 8 pts, 43'30

13. Yohann Gébert (City of Choice), 8 pts, 44'95

14. Izam Joomun (Elusive River), 8 pts, 45'13

15. Lyam Richard (Playboy), 8 pts, 48'81

16. Chloé Hardy (Kaloombay), 12 pts, 46'69