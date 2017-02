ÉQUITATION — MESF SHOW JUMPING SENIOR COMPETITION : Louise de Coriolis sacrée en Espoirs sur Winterblue

La troisième édition du National Junior Show Jumping Competition de la saison s'est tenue au Centre Équestre La Louisa, à Belle-Vue. Plusieurs cavaliers se sont distingués lors de cette journée, notamment les jeunes qui ont réalisé de nombreux sans-faute dans leurs catégories respectives. En effet, six des 13 participants dans les Open 60 cm et 80 cm ont bouclé leurs parcours avec des sans-faute.

Chez les benjamins, Stella Hare (Babs) et Diviya Harry (Bonzai) ont enregistré un sans-faute alors que dans la catégorie Espoirs, la plus relevée avec une barre à 80/90 cm, le concours a été remporté par Louise de Coriolis sur Winterblue, qui a enregistré un sans-faute en 37s48. En juniors (70/80 cm), ils sont quatre cavaliers à avoir réalisé un sans-faute, à savoir Noah Hugnin (Isis), 24'96, Marine Dietrich (Nuage), 30'41, Manon Harel (Peter Pan), 36'56 et Olivia McKeown (Charlie Chaplin) 41'96. Estelle Vaudin s'est pour sa part distinguée chez les Cadets (60/70 cm) avec un sans-faute sur Isis et un chrono de 28 secondes et 13 centièmes.



Les résultats

Open 60 cm

Sans fautes

Amélie Quested Douteau (Armstrong), Lea Dubois (Ice Cream)

Open 80 cm

Nadia de Sornay (Shanghai Kid), Émilie Sangleferrière (Caseys War), Nathalie Rolando (Almahara)

Espoirs 80/90 cm

1. Louise de Coriolis (Winterblue), 0 pt, 37'48

2. Manon Chevillon (Lorrcan), 0 pt, 39'84

3. Zoe Harel (Isis), 4 pts, 25'20

4. Adam Monnier (Shutterfly), 4 pts, 40'96

5. Adam Monnier (Lord), 8 pts, 34'87

6. Lea Julienne (Apollo Boy), 9 pts, 49'52

7. Elena Plantier (Come & Dance), 10 pts, 50'78

Juniors 70/80 cm

1. Noah Hugnin (Isis), 0 pt, 24'96

2. Marine Dietrich (Nuage), 0 pt, 30'41

3. Manon Harel (Peter Pan), 0 pt, 36'56

4. Olivia McKeown (Charlie Chaplin), 0 pt, 41'96

5. Sueva Bax (Blazing Fire), 4 pts, 24'47

6. Olivia McKeown (Tawny), 4 pts, 27'90

7. Jenna Rousset (Come & Dance), 4 pts, 29'17

8. Noah Hugnin (Bonzai), 4 pts, 31'04

9. Ophelie de Comarmond (Bonzai), 4 pts, 32'70

10. Chloe Daruty (Bouty), 4 pts, 41'69

Cadets 60/70 cm

1. Estelle Vaudin (Isis), 0 pt, 28'13

2. Lucie de Chasteauneuf (Babs), 0 pt, 36'27

3. Hanna Darabos (Peter Pan), 4 pts, 34'13

4. Malika Hardy (Eclypse), 4 pts, 38'84

5. Jade Gobin (Ice Cream), 8 pts, 53'86

Benjamins

Sans-Fautes

Stella Hare (Babs), Diviya Harry (Bonzai)