ERIC KIRCHER : Surfer le bitume en SKATE

Eric Kircher, jeune skateur de 26 ans de Rose-Hill se livre à Scope sur sa passion pour le skateboard et les championnats auxquels il a participé. Un sport qui lui a ouvert de nombreuses portes.

Eric Kircher fait une démonstration en catimini pour Scope devant le Plaza à Rose-Hill. “Le mois dernier, je me suis fait arrêter ici alors que je faisais du skate avec des amis”, confie le jeune garçon. Il se déplace vite fait sur sa planche pour ne pas se faire remarquer. Fidèle allié du bitume, le skateur arbore un look urbain : casquette snapback, bermuda, lunettes de sport, t-shirt décontracté.

Des débuts à 12 ans.

Un peu plus loin du lieu de rendez-vous, le jeune homme nous montre sur son téléphone une vidéo de lui faisant du skate. Il nous explique quelques figures emblématiques, dont le kickflip et le drop. La première consiste à sauter en tournant le skate d’un tour dans l’axe parallèle et la deuxième sert à descendre une rampe. “Le skate comporte des risques. Comme dans tous les sports extrêmes, les blessures en font partie et j’en ai fait les frais.” Danger ou pas, ce sport est devenu bien plus qu’une passion. Aujourd’hui, Eric Kircher en vit : il est spécialiste d’événements et de sports pour une boîte de l’île.

“J’ai commencé à l’âge de 12 ans avec un groupe de skateurs qui se réunissait devant le Lycée La Bourdonnais les mercredis après-midi. J’ai trouvé que c’était très stylé comme activité et j’ai commencé à faire du skate.” Comme tous les débutants, Eric Kircher a eu beaucoup de mal à maîtriser les techniques de base de la planche. “J’arrivais à peine à me tenir sur un skate”, dit-il en riant.

Se perfectionnant en pratiquant le skateboard régulièrement à Maurice et à La Réunion avec ses copains, le jeune homme s’est fait connaître au niveau national en participant à des championnats comme l’Extreme National Championship et le Mountain Dew Tour. Il est arrivé premier à trois reprises.

Force mentale et résistance.

Toujours avec l’esprit de compétition, le talentueux skateur participe au DC refuse to lose en 2013, où il décroche le troisième prix, ce qui lui permet de se faire sponsoriser. “Pendant deux ans, j’étais tranquille. Je n’avais pas besoin d’acheter les équipements pour le skate, d’autant qu’ils sont coûteux. J’avais aussi les vêtements pour.” Ayant de l’ambition, le jeune homme met le cap sur l’Afrique du Sud où il participe au Kimberley Diamond Cup, en 2014 et 2015. C’est une des plus grandes compétitions de skate en Afrique.

À ce championnat, il rencontre Nyjah Imani Huston (un skateur professionnel américain, plusieurs fois champion de la Street League Skateboarding) et Luan Oliveira (skateur brésilien et numéro un mondial du skate). “Je garde de très bons souvenirs de cette expérience. Les voir rider était énorme.”

Pour Eric Kircher, le skate demande beaucoup de pratique, une force mentale et de la résistance. Il faut avoir de bons équipements et s’inspirer des tutoriels sur internet.

Pour sa part, il a un peu ralenti le rythme. Il préfère faire une pause pour le moment. “La scène skate est pratiquement morte depuis quelques années. Je m’efforce de rester en forme et de continuer à pratiquer ce sport qui m’a donné une identité pour motiver les générations à venir”, dit celui qui aime sentir la vitesse et monter l’adrénaline…

Les débuts du skate

Dans les années 1950, le skate fait son apparition aux États-Unis. Tout bêtement, les enfants utilisent les roues de rollers et les fixent à une planche. Ce n’est qu’à la fin des années 1950 que la planche à quatre roues prend de l’ampleur. En 1963, Larry Stevenson crée Makaha Skateboard, un skateboard de qualité, en s’inspirant des planches de surf. Quelques années plus tard, il crée un modèle de skateboard plus moderne, que l’on connaît tous aujourd’hui.