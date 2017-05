ERREUR MÉDICALE: Il réclame Rs 6 M à l’État et au ministère de la Santé pour un faux diagnostic de cancer

Danraj Dursun, un chauffeur de taxi de Quatre-Bornes, n’en revient toujours pas après que le personnel de l’hôpital de Victoria lui a diagnostiqué un cancer du foie. Or, ce père de trois enfants a failli mourir en consommant des médicaments anticancéreux durant plusieurs mois. Et pour cause : il n’avait pas de cancer.

Toute cette affaire remonte à août 2015, quand Danraj Dursun a ressenti des douleurs au ventre. Il s’est dirigé vers la Casualty Unit de l’hôpital Victoria, qui lui a fait une injection et l’a ensuite autorisé à rentrer chez lui. Ce dernier est revenu quelques jours plus tard et a passé une série de tests. Un premier rapport a fait état d’une inflammation de la vésicule biliaire. Les médecins lui ont alors prescrit des médicaments et le taximan a finalement obtenu sa décharge le 12 septembre 2015. Mais son état de santé a continué à se détériorer. Trois jours plus tard, Danraj Dursun est une nouvelle fois admis à l’hôpital de Candos. Après un scanner, le Dr Sewchurn l’informe qu’il souffre d’un cancer du foie (chronic liver cancer) qui se propage dans tout son corps. Selon le patient, le médecin aurait conclu que ses chances de guérison étaient minces et qu’il n’avait pas beaucoup de temps à vivre.

Le chauffeur a alors décidé d’effectuer un test sanguin au laboratoire de Quatre-Bornes, et où les résultats étaient différents de ceux de l’hôpital Victoria, soutenant qu’il souffre en fait d’une inflammation du foie, et non d’un cancer. Cependant, il se plaint toujours de perte de poids et souffre de faiblesses. Pour en avoir le coeur net, Danraj Dursun se tourne alors vers un médecin du privé, qui lui confirme qu’il souffre d’une distension abdominale et d’un manque d’appétit, mais en aucun cas d’un cancer.

Traité comme un cancéreux

Comme ses douleurs devenaient plus intenses, Danraj Dursun a été une nouvelle fois admis à l’hôpital Victoria pour deux semaines en janvier 2016, où il a été traité comme un patient souffrant d’un cancer de type C. Deux mois plus tard, il passe sur la table d’opération, sans grand succès. Un CT Scan révèle que sa lésion est restée inchangée. C’est alors que le personnel soignant lui prescrit, sur une base quotidienne, de la capecitabine, un médicament anticancéreux à prendre par voie orale.

Sur les conseils de ses proches, Danraj Dursun décide de se rendre au PGI Hospital à Chandigarh, en Inde, où il effectue un test sanguin. Le résultat est sans appel : il ne souffre d’aucun cancer. Les médecins indiens détectent la présence d’une ascite, soit d’une rétention d’eau dans son ventre, et lui recommandent une transplantation du foie, qui n’est pas disponible à Maurice. Faute de ressources financières, Danraj Dursun est contraint de revenir au pays le 14 août 2016.

Il se rend à l’hôpital Victoria pour se plaindre de négligence médicale et remet une copie du rapport indien à son médecin mauricien, qui ne partage pas cet avis. Le docteur le soumet alors à un CT Scan de son abdomen. La confirmation survient le 29 septembre 2016 : le département radiologique de l’hôpital confirme en effet que Danraj Dursun ne souffre pas d’un cancer de foie et que le précédent rapport de septembre était « erroné ».

Danraj Dursun décide alors de prendre le taureau par les cornes et fait servir une mise en demeure, le vendredi 5 mai, en réclamant Rs 6,2 M conjointement à l’État et au ministère de la Santé pour négligence. Selon lui, cette somme couvre son manque à gagner au travail, les frais médicaux dans le privé, son voyage en Inde et des dommages moraux. Le chauffeur de taxi avance qu’il a toujours des difficultés à se déplacer en raison des médicaments anticancéreux qu’il a ingurgités pendant plusieurs semaines. Son épouse et ses enfants lui ont emboîté le pas en demandant de leur côté Rs 2 M comme dommages moraux. Ils ont retenu les services de Me Yousouf Mohamed, SC, et de l’avoué Pazhany Rangasamy.