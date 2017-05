ESCALE À L’AÉROPORT DE SIR CHARLES GAËTAN DUVAL À PLAINE CORAIL, RODRIGUES : Ne mélangeons pas torchons et serviettes!(II)

Voilà que mon vieil ami Richard Sedley Assonne, mélange, d’une part, torchons et serviettes et, d’autre part, confond tout pour ne pas dire tend à vouloir noyer le poisson. Les termes « histoire » et « références à l’histoire » sont quasi inexistants dans son texte; pourtant là se situe l’argument central de mon opposition à la motion de Serge Clair à l’Assemblée régionale de Rodrigues. D’où ma perplexité !

Il est grave, Sedley, de ne pas faire la différence entre autonomie et auto-détermination. Rodrigues n’est pas un État. Le Rodrigues Regional Council est comme une municipalité ou un Conseil de district mauricien, mais l’île Rodrigues a un plus dans le sens qu’elle a deux députés au Parlement contrairement à nos conseils de villages et instances municipales. Comment m’accuser d’être contre l’autonomie de Rodrigues quand, lors de la Commission Sachs, j’ai proposé que cette île soit pourvue de trois députés pour faire de sorte qu’elle soit sur un pied d’égalité avec les autres circonscriptions de Maurice… Il va de soi que l’institution du Rodrigues Regional Council en a changé la donne. Il est, contre vents et marées, notre 10e district et notre 21e circonscription. Que cela déplaise ou réconforte certains de cette réalité en attendant le jour où vous combattrez pour votre indépendance !

Dans cette mouvance de changement de noms, ne va-t-on pas demander aux Rodriguais de remplacer le nom de Pointe Vénus? On connaît la raison d’être de ce nom qui place Rodrigues comme une plaque tournante quant à un observatoire pour l’astronomie. Mon Dieu ! Où va-t-on ?

Voilà, aussitôt qu’on n’est pas d’accord avec une prise de position de nos concitoyens rodriguais on nous taxe de tous les mauvais noms de la terre, allant même jusqu’à dire que nous ne respectons pas son autonomie. On exagère à tout bout de champ.

Il est grotesque de comparer la Rhodésie à Rodrigues. La Rhodésie (le Zimbabwe) est un État indépendant; elle dispose de tous ses droits internes et externes, mon ami, contrairement à Rodrigues. Elle peut faire ce qu’elle veut. Comparaison n’est pas raison. Nous devons “compare like with like”. On doit savoir qu’avant que notre pays ne devienne une république, l’île Maurice indépendante, avant de nouer une relation diplomatique avec un autre pays, devait avoir l’aval de Buckingham Palace. On a obéi à ces règles durant presque trois décennies. Ainsi va le jeu démocratique.

Dans un autre registre, un autre lapin sort des mains du magicien… Sedley avance que les États-Unis d’Amérique avaient pulvérisé les statues de chefs de confédérés. Sedley, donc, si je comprends bien, ta logique ferait de toi un complice de la mise à mort des Bouddhas géants de Bâmiyân en Afghanistan et le pillage de la ville de Palmyre en Syrie. On ne veut pas être témoin du vandalisme des trésors de l’humanité. Pour toi, on doit “copy and paste” Big Brother ! Non et non ! On doit être des “intellectual leaders” et non des “intellectual followers”. C’est cela le mal mauricien, et aussi pour ces pays qui sont encore traumatisés par les séquelles du colonialisme. On a nos mots à dire pour les grands thèmes affectant l’humanité à l’ONU comme ailleurs.

Pourquoi enlever la statue d’Adrien D’Epinay ? Au contraire, il faut disposer à côté de celle-ci un ancien monument symbolisant la torture faite aux esclaves par la guillotine. Les gens peuvent saisir le sens de la présence de D’Epinay. C’est cela un monde en avant !

Quant aux changements des noms des rues et autres lieux, il y a eu bien assentiment des institutions concernées sans empiéter sur les plates-bandes d’autres autorités. Et pourquoi cibles-tu Chitrakoot et SSR seulement ?

Cela ne relève pas du “fair play”. De rhétorique en rhétorique ! D’emblée, je te signale que l’exactitude est la règle d’or; tu aurais pu créer un incident diplomatique avec la Grande Péninsule en faisant accroire que je luttais pour que le Tamil Nadu de l’État de l’Inde puisse accéder au statut d’État indépendant. Car cela est anticonstitutionnel pour tous les États linguistiques de l’Inde de parler du séparatisme. C’est la loi Nehru. C’est plutôt pour le Tamil Eelam au Sri Lanka que je milite afin que les Tamouls qui sont historiquement, linguistiquement, culturellement distincts des Cinghalais aient droit comme un peuple à l’autodétermination comme promulgué par la charte des Nations unies. Absence de notion de géographie et des mouvements de libération, cher Sedley ? On n’a pas droit à l’erreur. Autant que je sache, tu étais tombé dans le lait tamoul durant ton enfance aux Salines et c’était un certain Ramoo Sooriamoorthy qui t’a mis sur les traces de Charles Baudelaire !

Deuxièmement, venons aux propos que tu lances aux Rodriguais: « Pou tamoul li rod otonomi, pou Rodrigues li dir non… »Veux-tu insinuer par là que j’aurais quelque attrait communal? Je n’ai pas la mémoire trouée et encore moins la mémoire sélective. En voici la preuve.

Je le clame haut et fort que je n’ai jamais milité que pour les Tamouls. J’étais de tout temps aux premiers rangs pour la création d’un État palestinien. Ally Lazer et Me Rama Valayden pourraient témoigner combien j’étais solidaire des causes tchétchènes et bosniaques. J’étais farouchement opposé à l’apartheid. Sedley, je pourrais te citer plein d’exemples encore. Mais te connaissant, je crois en ta bonne foi, et j’estime que tu ne veux pas porter atteinte à mon engagement pour les causes nobles et légitimes.

À la mort de Sir Gaëtan, pour lui rendre hommage, le Tamil Council citait Shakespeare dans Le Mauricien: « This was a man ». Dans beaucoup de domaines, ce citoyen du monde, qui transcende les îles éparses de la mer des Indes, se situe à gauche.

Pour clore le tout, je pose cette question élémentaire à tout un chacun. Peut-on concevoir, ne serait-ce qu’un instant, le fait que le Conseil de district de Grand-Port/Savanne puisse apporter des changements quand il s’agit du nom de notre aéroport ? A-t-on le luxe de se prévaloir de ce droit à l’excès? Des fois, il est interdit d’interdire...