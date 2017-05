ESCALE À L’AÉROPORT DE SIR CHARLES GAËTAN DUVAL À PLAINE CORAIL, RODRIGUES : Ne mélangeons pas torchons et serviettes! (I)

Quand j’ai soulevé une objection concernant le remplacement du nom de l’aéroport de Sir Gaëtan Duval (SGD), à Rodrigues, par une autre appellation je l’ai fait pour des raisons purement historiques et culturelles et non pour des motifs politiciens, bien sûr. Heureusement que la conviction politique n’est pas au centre de ce débat car, moi, je n’ai jamais été un partisan du PMSD. Bien au contraire, idéologiquement parlant, tout séparait SGD de cette génération militante des années 70 vu que je faisais partie du régional MMM au N° 4 et ceci explique cela. Mais “give the devil his due” est un principe fondamental de l’humanité.

Je ne suis pas un « passionné » de culture car cette dernière, à mon sens, est plus rationnelle qu’émotionnelle. Donc pour moi, c’est la raison qui me dicte dans mes ambitions. Qu’on le veuille ou non, Gaëtan Duval reste un homme superbement cultivé; à ce propos, je suis sur la même longueur d’onde que lui. Quand notre tribun commun rencontrait SSR et autres célébrités au plan international, il discourait en long et en large sur Chateaubriand, Balzac, Molière et autres illustres littérateurs de la planète. Léopold Sédar Senghor était ébloui par l’érudition poétique de SGD. Pour ce dernier, la francophonie est dynamique, et, chose curieuse, simultanément, il excellait dans l’art de la créolophonie dans des tribunaux ici et ailleurs comme sur “les caisses savon”. Qui ne se souvient pas de “Solange amenn mo diary” ? Cela s’est révélé vrai par la suite. Visionnaire, il l’était dans l’âme. Ce “King creole” fréquentait toutes les communautés ethniques de diverses classes sociales et économiques malgré les accusations portées contre lui pour son mouvement légendaire, “Creol Power” et “Black Power”! Il s’était inspiré du Bienheureux Jacques Désiré Laval: « Dan mo kafe pena triaz ». En dépit du fait qu’il soit haï par des esprits chagrins, il a légué contre mauvaise fortune bon cœur , aux Mauriciens (Chagossiens, Agaléens, Rodriguais et autres) un musée d’objets d’art et de pièces patrimoniales rares de grande valeur sur la côte est de l’île pendant que la majeure partie de nos politiciens ne s’intéresse guère à tout ce qui touche à l’art et à la culture. Sa traditionnelle “Portes Ouvertes” est connue de 7 à 77 ans. Généreux, même dans l’au-delà. Est-ce une aversion pour tout ce qui est Mauricien vu que le musée à Rodrigues est baptisé Musée François Leguat, un autre « oripeau » du colonialisme mais celui-ci français après le Portugais Diego Rodriguez. C’est notre appréhension. Ici, force est de constater que le Memorial Museum de Sir S. Ramgoolam, à Port-Louis, et le musée de S.Bissondoyal, à Tyack, relèvent d’une réalité tout à fait différente. Je ne veux pas entrer dans les détails ici pour ne froisser personne.

Côté politique, droit de vote et développement tous azimuts à Maurice comme à Rodrigues par SGD, je laisse le soin aux autres de faire son apologie car je ne peux m’aventurer là-dessus pour des raisons évidentes. La problématique Duval est « irréelle ».

C’est un fait que ce changement de nom cache un sentiment anti-mauricien et cela va totalement à l’encontre de l’unité de toutes nos dépendances d’outre-mer, d’autant plus que nous partageons la même langue et autres valeurs culturelles depuis bientôt 400 ans. Nous, peuples des îles, subissons tous les réflexes de l’insularité. Notre lien historique est solide comme de l’acier. Ce n’est pas un cadeau le milliard injecté dans l’économie rodriguaise par l’État mauricien. Ne nous trompons pas sur cet élément vital. Certes, le patriotisme en pâtit lourdement et met en danger la solidarité des peuples de nos îles riveraines de l’océan Indien. Jamais au grand jamais n’a-t-on catalogué feu Me Guy Ollivry, cet éminent expert de notre Constitution, comme un Rodriguais dont il faut se méfier. Feu Auréli Perrine, syndicaliste et natif de Rodrigues et premier président de la PLHDWU, a une plaque commémorative en son nom dans le port. On a une rue à Port-Louis qui s’appelle Rodrigues Street. On espère que pareille attitude soit réservée à Sir Gaëtan Duval. Autant que je sache, sauf preuve du contraire, à part SGD il n’y a aucune trace mauricienne à Rodrigues parmi tous ses noms évocateurs. Il y a lieu de croire qu’il n’y a pas d’esprit de réciprocité. On ne peut badiner avec des choses sérieuses. Il va sans dire que cela nous concerne à plus d’un titre. La xénophobie est un abcès incurable. Que ce phénomène Duval soit géré de manière intelligente!

Il y a lieu de faire de sorte qu’un(e) Rodriguais(e) puisse accéder au poste du Premier ministre de l’île Maurice pour consolider davantage notre appartenance identitaire commune et du même coup parler d’intégration, qui est le moteur de notre développement mutuel. Et si besoin est, procéder à la discrimination positive.

Si aujourd’hui Rodrigues veut ce changement d’appellation, demain il peut tout bonnement ne pas vouloir que les effigies de nos personnalités sur nos billets de banque y figurent. Et puis notre quadricolore pourrait comporter une cinquième couleur! L’appétit vient en mangeant, et ce pour éventuellement donner une autre coloration à nos armoiries. Un mauvais précédent ! Serge Clair n’est pas si naïf, sachant fort bien qu’un aérodrome international est la vitrine par excellence d’un pays et que Rodrigues paraîtrait ainsi souverain aux yeux du monde entier par les touristes de passage dans l’île. En tant que citoyen de la République mauricienne on ne peut croiser les bras, comme des spectateurs, devant de telles manigances. Est de mise donc l’aval du Conseil des ministres pour entériner ou non cette décision d’une telle importance. Mais seul l’avenir nous dira si le Premier ministre n’a pas un “hidden agenda”. Trop de coïncidences et de choses étranges dans cette affaire… N’est-il pas dit que la mesquinerie, c’est l’art des politiciens qui met en exergue leurs méchancetés quotidiennes ?!

Nos îles sont convoitées par les grandes puissances qui rôdent dans nos parages, vu sous l’angle de la géopolitique. Donc, ne soyons pas “wise after the event” en faisant le lit de ceux voulant démembrer notre territoire à leur profit. On vit trop en ce moment, pareil drame avec l’excision des Chagos. Il y a des conventions qu’on doit respecter en ce qui concerne les affaires d’État. On lorgne de plus en plus du côté de nos richesses et autres ressources marines.

