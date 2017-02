ESCLAV D’AHMED NOORALLY : L’éclectisme mauricien en musique

À 60 ans, Ahmed Noorally sort son premier album, Esclav. Ancien skipper, reconverti en éleveur, il compte bien créer la surprise avec ce projet musical tout en couleurs. L’auteur-compositeur-interprète propose au public de le découvrir dans un registre éclectique : seggae en hindi, blues, séga bhojpuri, ballades, rock et reggae.

Il a souhaité un album aux couleurs du mauricianisme, avec plusieurs sonorités, dans un style capable de toucher toutes les générations. C’est ce qu’Ahmed Noorally s’apprête à présenter au public début mars. Un premier album intitulé Esclav que l’auteur, compositeur et interprète s’est décidé à sortir après plusieurs années. “À 60 ans, c’est maintenant ou jamais de concrétiser ce rêve. Ce projet ne date pas d’hier, et c’est ma femme qui m’a poussé à enfin me lancer. J’ai pris tout mon temps car je n’avais pas les moyens financiers, et encore moins confiance en certains producteurs malhonnêtes. Le problème de piratage m’a aussi découragé. Je suis heureux de franchir cette nouvelle étape dans ma vie.”

Sur ce premier album, Ahmed Noorally propose huit morceaux : Bewafaa, un reggae interprété en hindi parlant d’infidélité dans le couple; Kalyug Ka Zana, un séga bhojpuri abordant les méfaits de l’alcool; To pe aller, un slow où il est question de séparation dans un couple; Mama, sur un air de reggae, pour rappeler l’importance de la mère dans un foyer; un peu de rock et d’amour en hindi avec Pehla Pyar; un seggae en hindi avec Door; Zetoil l’aurore, une ballade parlant de la distribution inégale des richesses dans la société mauricienne; et le titre phare, Esclav, sur un rythme de blues, en featuring avec Ras Minik.

Combler un vide musical.

“Il fallait que cet album soit à mon image. Je suis très attaché à mon pays, et j’ai un respect pour tous les Mauriciens. En osant plusieurs styles, je m’attends à ce qu’il séduise le plus de monde. C’est aussi une façon de montrer qu’on peut faire de la musique autrement.”

Ahmed Noorally n’a pas de doute concernant le succès et l’intérêt du public pour Esclav. “Cet album viendra combler un vide. Pas seulement un vide politique ou social, mais surtout un vide musical. Je souhaitais proposer une approche bien différente que presque personne d’autre n’a pas encore faite jusqu’ici.” L’interprète a choisi de transmettre des messages, son feeling “et certaines aberrations flagrantes que les gens ont peur de dire”. Ce passionné de musique n’a pas fini d’étonner. “Dimounn sirman pou dir kouma mo kapav fer plizir stil lamizik kan mo apel Ahmed. Seki mo kapav dir se ki li tou sinpleman enn lapros de’nn vre Morisien. En étant né sur une île, je suis un créole mais à la fois un musulman et un Mauricien. J’ai eu la chance de grandir dans un quartier ou j’ai côtoyé toutes les communautés. J’ai eu cette fibre musicale avec eux. C’est donc tout simplement un album fait par un Mauricien pour les Mauriciens.”

La beauté du silence.

C’est dans sa demeure à l’entrée du petit village de Panchvati, à Rivière du Rempart, qu’Ahmed Noorally nous parle de son parcours. Après plus de 40 ans comme skipper, il a décidé de se mettre à l’élevage. Son album est si particulier parce que, dit-il, il a été bercé par le baitka dès son plus jeune, tandis que ses premiers apprentissages de guitare se feront dans une chorale. Mais c’est sa rencontre avec Georges Corette, et plus de dix ans passés à l’école de Ravanne Cool is I, qu’il se découvre une passion pour la musique. “À cette époque, il n’y avait pas de classe, de couleur, de religion ni de barrières de communautés. La musique est un excellent véhicule de transmission.” Avec le “Kolonel”, le chanteur a appris “la beauté du silence dans la musique”. Esoop Auckbarallee lui enseignera par la suite les facettes de la musique orientale.

Sa passion a évolué au fil des années grâce à une playlist brassant plusieurs univers. “Je ne peux pas me passer de musique. Je suis toujours en quête de nouvelles choses. C’est de cette manière que j’ai appris.” Il puise son inspiration dans des domaines variés : carnatique, jazz, punk, reggae, blues ou punk. Parmi ses artistes préférés figurent Jimmy Hendrix, Bob Marley, Sonu Nigam, Benny Dayal ou encore Menwar, Gérard Bacorilal… “C’est en ayant toujours eu cette ouverture d’esprit, et avoir été en contact ou à la recherche de sonorités diverses que j’ai pu sortir cet album. J’espère que d’autres pourront s’en inspirer pour offrir encore plus de créativité musicale.”