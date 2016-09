ESCROQUERIE— 24 MOIS DE PRISON: La Cour suprême demande à revoir la sentence imposée

Varden Chinapiel avait été reconnu coupable sous six charges d'escroquerie et de vol en Cour intermédiaire en mai 2014. La cour lui avait alors infligé une peine de 24 mois de prison mais il avait interjeté appel de la sentence, statuant que la magistrate de la cour de première instance avait failli en se fiant aux exercices d'identification et que la peine imposée était « excessive ».

Les juges Aruna Devi Narain et Benjamin Marie-Joseph, qui ont entendu ce procès en appel, ont décelé une omission de la part de la magistrate avant de rendre sa sentence : elle n'avait pas attribué une condamnation sur une des charges retenues contre lui. De plus, les juges ont estimé que la magistrate s'était basée sur des provisions de la loi qui n'avaient pas encore été amendées au moment de prononcer la sentence. Ils ont ainsi renvoyé l'affaire en Cour intermédiaire pour qu'une sentence appropriée soit rendue.

Selon les faits, Varden Chinapiel s’introduisait dans des maisons en se faisant passer soit pour un proche de la famille, soit pour un collègue, et ce afin de subtiliser les bijoux de ses victimes. Après avoir réussi son coup, il s’en allait, ni vu ni connu, avec les objets volés à bord de son véhicule, qu’il garait à l’entrée des maisons. La somme escroquée et les bijoux volés totalisent Rs 173 000.

Cinq femmes avaient été victimes de ses subterfuges. Une d'elles avait raconté en cour qu'un beau jour, Varden Chinapiel avait pénétré chez elle en se faisant passer pour le patron de son fils, et ce afin de lui escroquer la somme de Rs 7 000, arguant que son fils avait besoin de cet argent « pour acheter du matériel de construction ». L’accusé avait aussi volé ses bijoux. Ces derniers ainsi que la somme d'argent subtilisée n'avaient toutefois pas été retrouvés.

Les victimes avaient confirmé en cour que, lors de la séance d’identification effectuée au bureau de la CID, elles avaient toutes identifié Varden Chinapiel comme étant le présumé voleur. La magistrate avait conclu que, malgré quelques contradictions de la part des victimes concernant la description de l’accusé, elle était satisfaite du fait que toutes les victimes avaient confirmé que Varden Chinapiel était bien le voleur. Les juges ont dans ce cas-ci soutenu que la magistrate avait analysé comme il se doit tous les critères à prendre en compte avant de se prononcer sur sa culpabilité et qu'elle n'a pas failli en se fiant aux exercices d'identifications.