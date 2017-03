ESCROQUERIE - ACHAT D’UN TERRAIN : Le défendeur sommé de rembourser Rs 1 M à un expatrié

Un Mauricien établi en France avait saisi la Cour suprême d’un litige survenu sur l’achat d’un terrain situé à Poste-de-Flacq. L’expatrié réclamait le remboursement de 28 000 euros et Rs 1 M pour dommages moraux après avoir trouvé qu’il avait été dupé par le défendeur qui lui avait proposé de lui acheter le terrain alors qu’il y avait déjà des structures construites. La cour a conclu que le défendeur devra uniquement rembourser la somme de 28 000 euros que l’expatrié lui avait transférée.

Le plaignant avait indiqué dans sa plainte qu’entre 2005 et 2010 il avait transféré sur le compte du défendeur une somme totale de Rs 28 000 euros, soit l’équivalent de Rs 1 M pour l’achat d’un terrain situé à Poste-de-Flacq. Selon l’expatrié, le défendeur avait accepté de vendre le terrain pour une somme de Rs 700 000. L’expatrié avait soutenu que lors de sa première visite, c’était un terrain vague sans aucune structure de construite. Il déplore ainsi le fait qu’en 2010 et 2011, des logements ont été construits sur ce terrain et que la Mauritius Post and Cooperative Bank en avait eu la charge. Le défendeur, dans son affidavit, a soutenu que l’expatrié lui avait bien transféré une somme totale de 28 000 euros mais devait nier que cette somme servirait à acheter ledit terrain, clamant plutôt que l’expatrié lui avait remis cette somme « en guise de présent » alors qu’il ne lui avait jamais rien demandé. Le juge Bobby Madhub, dans son arrêt, a statué que selon les documents fournis en Cour, il est indéniable que le défendeur avait reçu cette somme de la part de l’expatrié, et que le défendeur avait induit l’expatrié en erreur sur le but d’obtenir ce transfert d’argent. « I consider as proved on a balance of probability that defendant No. 1 has received that sum and defendant No. 1 has misappropriated that sum having misled plaintiff to believe that that sum was meant for the purchase of a piece of land, hence committed a “faute” ». Toutefois, le juge a trouvé que la réclamation faite pour dommages moraux n’était pas justifiée dans ce cas. Le juge a ainsi ordonné au défendeur de rembourser la somme de 28 000 euros obtenue de l’expatrié.