ESPACE VERT : Le nouveau visage du Jardin Balfour

L'été, lorsque la chaleur devient étouffante et insupportable, les jardins ombragés, calmes et apaisants, sont l'endroit idéal pour un peu de fraîcheur et pour recharger ses batteries. Lieu de promenade très apprécié des habitants des villes soeurs, le Jardin Balfour est un incontournable des balades en famille. On vient s'y promener, jouer, faire son jogging, pour un pique-nique, pour s'allonger dans l'herbe à l'ombre rafraîchissante des grands arbres, ou encore pour admirer la vue des cascades. Mais l'état du jardin, de son aire de jeux, laissaient à désirer, repoussant bon nombre de promeneurs, car le lieu n'avait pas été rénové depuis de longues années. C'est chose faite, le Jardin Balfour a enfin subi un lifting avant de rouvrir ses portes à ses visiteurs récemment. Aujourd'hui, il offre un nouveau visage avec des nouveautés: un terrain de mini foot, un bac à sable et des jeux d'antan, des éléments aux multiples couleurs vives, ainsi qu'une aire de méditation et de relaxation avec installation sonore.

Finie la piscine tapissée de moisissure et devenue dépotoir avec des déchets et de l'eau croupissante attirant des moustiques. Finis tous ces détritus qui jonchent le sol. Fini le temps où ce jardin était tombé en décrépitude avec ses herbes folles, ses toboggans qui avaient pris la rouille, ses petits trains en bois pourris, ses cordes de balançoires qui avaient lâché, la clôture cédée, le grillage donnant sur la cascade déchiré. Durant de longues années, les grilles de protection au-dessus du petit canal qui traverse le jardin n'avaient pas été remplacées, et les douilles des feux de signalisation installés en vue d'une initiation des enfants au Code de la route étaient restées décrochées. Mais depuis octobre 2016, soit la réouverture officielle, ce lieu de promenade apparaît plus propre que jamais et plus attrayant pour les petits comme pour les grands.

Les jeux d'antan reprennent vie

Chaque jour, les après-midis et durant le week-end, de nombreux visiteurs foulent les sept arpents aménagés du parc, que ce soit pour prendre de l'exercice, jouer, pique-niquer en famille, ou tout simplement se promener et prendre un grand bol d'air frais. Une fois à l'intérieur, les bruits des voitures qui passent sur la rue principale de Vandeermeersch s'estompent: le jardin plonge le visiteur dans un havre de fraîcheur et de paix.

Sous l'oeil attentif de leurs parents, les enfants peuvent s'adonner aux jeux multiples sans risque que les cordes ou le bois ne lâchent. Le parc récréatif en plein air offre aux enfants de quoi s'amuser comme ces deux toboggans et cette balançoire aux couleurs vives. Toutes sortes de jeux animent l'espace: des cachettes, une hutte, mais aussi des nouveautés comme ce terrain de mini foot ou ce bassin à sable. Les jeux d'antan reprennent vie dans cette aire de jeux. On peut jouer à "Lamarelle", au Ludo ou au jeu des serpents et des échelles. Ici, les enfants peuvent se mesurer entre eux ou avec leurs proches à ces jeux traditionnels, bien connus de leurs parents et grands-parents.

A la fois parc de loisirs et espace naturel, le jardin Balfour a subi un lifting qui plaît beaucoup aux familles. On se balade en passant de l'aire de jeux au parc des tortues (plus vieilles en âge que tous les visiteurs présents) jusqu'au view point sur la cascade, pour ensuite profiter du kiosque dévolu au déjeuner ou au goûter.

Les amoureux des bancs publics...

Dans cet espace verdoyant, on peut tranquillement se balader à l'ombre de grands eucalyptus et d'autres grands arbres. Sur des promontoires rocheux, plusieurs espèces de plantes décoratives participent à l'atmosphère reposante du lieu. L'eau y est aussi présente avec de petits bassins où des oiseaux viennent parfois comme pour se mirer. De grands troncs sont posés à côté d'un bassin ou au pied d'un arbre afin de profiter du calme et se reposer loin des bruits de la ville.

Un bui taillé entoure le parc des tortues, lequel a reçu un bon coup de peinture. Sur le circuit de promenade et de jogging qui a été asphalté, de grands arbres projettent leur ombre. Plus loin, un magnifique spectacle naturel captive le regard. Le sol est tapissé de boules de coton du kapokier. À Maurice, le kapok est souvent utilisé comme matière de rembourrage pour les coussins, les oreillers, les matelas. Dans cette espace plébiscitée des amoureux, un banc en tronc d'arbre fait face à un beau paysage. Sur ses bancs publics, les amoureux débutants ne s'bécotent plus, le temps est loin où le Jardin Balfour avait une réputation sulfureuse... Dans un lieu où des enfants s'ébattent sous la surveillance de leurs parents, où des adultes font leur jogging et d'autres du yoga, l'amour ne peut qu'être courtois.

Le Jardin Balfour surplombant la Grande-Rivière-Nord-Ouest permet d'admirer la vue en contrebas sur une végétation luxuriante et sur la cascade. Avec de la chance, au loin, on peut voir quelques singes en toute liberté sur des arbres. L'eau jaillit de la cascade et poursuit sa route jusqu'à la GRNO. Le panorama dévoile aussi la chaîne de montagnes de Moka, l'ensemble des nouvelles architectures modernes, et à droite du paysage, le Thabor nous rappelle au souvenir de Charles Darwin.

Une nouvelle clôture entoure l'espace dédié aux plantes indigènes plantées en 2013 lors de la Journée mondiale de l'Environnement. On y trouve le Bois de Rat, le Bois de Clou et le Bois de Rhône.

Zénitude

L'autre particularité du jardin est la création d'un espace de relaxation et de méditation avec installation sonore. Les adeptes de la méditation ont droit à des musiques relaxantes, ou autres musiques douces. Parfois même des oldies ! La musique se mêle aux chants des oiseaux. Le mental se repose, bercé par le bruissement des branches et de l'eau de la fontaine. Quelques plantes décoratives et médicinales entourent cette aire de méditation.

Néanmoins, ne vous emballez pas trop de ce petit jardin édénique de Beau-Bassin. En déambulant dans les allées, si vous êtes de ceux qui s'arrêtent aux détails, vous verrez que la peinture s'efface sur le jeu de Ludo installé au sol, non moins que sur le petit passage clouté des enfants. Sur un arbre magnifique en apparence des termites ont établi une petite colonie qui, si l'on y prend garde, deviendra une énorme termitière ! Longtemps, le Jardin a joui d'une mauvaise réputation, jusqu'en 1989 quand on lui a délivré, pour ainsi dire, un brevet d'honorabilité. Il est devenu un lieu de détente pour les familles, a connu ensuite une période d'abandon et a enfin retrouvé ses lustres récemment. Espérons que la municipalité ne néglige pas l'entretien de cet espace très couru par ses habitants, car il n'y en a pas deux comme ça à Beau-Bassin.

Le jardin Balfour tient son nom de sir Andrew Balfour (1873-1931), spécialiste en médecine tropicale. Situé sur un terrain de plus de sept arpents, il est passé sous l'administration de la mairie de Beau-Bassin-Rose-Hill en 1950. Ouvert au public le 13 août 1989 pendant un des mairats de Jean-Claude de L'Estrac, le Jardin Balfour aura bientôt 30 ans.