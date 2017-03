Espèce d’enculturé !

Parla, dans un pays indépendant. Un monsieur proclama la survivance de “démons”. Les pauvres diables auraient jadis élu résidence dans des site (ressusciter les propos de 1995 serait inapproprié dans ces colonnes). Ce mépris d’injustice aura valu la juste sanction du karo kann au rustre personnage.

Qu’on me pardonne de raviver cet inconscient dérapage. La sensitive mémoire collective étant sélective… Ledit personnage se serait-il avec l’âge assagi pour revenir à de meilleurs sentiments ? Avis aux spin doctors soucieux de l’état de santé public. Prenez compte, camarades !

Usage à l’approche du 12 mars : gloser patriotisme. Vague idée floue pour beaucoup. Avoir un sens d’appartenance national : sentiment surgissant lorsque l’identité mauricienne est soumise à une épreuve sportive ou à des moments de rudesses du sort. Jaillit alors cette akorite si locale et si prisée de nos amis les intellos et particulièrement donneurs de leçons.

Ne fus-je pas surprise par la voisine ? Qui, par un soir de pluie et de brouillard, serpillière en main, vint éponger ma moquette inondée ? En cas d’eau, en cas de force majeure, notre akorite reprend la main. Relance la mise au casino du petit malheur la guigne. Aussi sommes-nous loin de l’entente délicieuse qui unit la mafia des roder bout.

Hélas, notre communalisme a de beaux jours à nous diviser en petites sections. Pourquoi donc nos honorables n’ont-ils jamais songé à fédérer le peuple ? À le déferrer du joug communal ? Ce doit être d’une extrême complication. Entre-temps, l’ethno-politique se resserre subrepticement.

Et si, d’aventure, l’école enseignait aux petits mélangés ce qu’est être mauricien ? Pourquoi ne pas leur montrer l’histoire des religions de notre pays Maurice (sans excès de bondieuseries) dès le cycle primaire ? Retorquez aux petits esprits retors que ladite matière sera une plus-value pour accéder à un collège élitiste… et le tour est joué !

Ce n’est pas si simple, à presque 50 ans d’indépendance et je-ne-sais-combien d’interdépendance et de métissage, à 25 de République. Est-ce que les pouvoirs ont démontré une volonté d’en finir avec la pensée sectaire, si propre aux fieffés noubanistes ? La méconnaissance d’autrui et les fausses croyances arrangent les combines communalo-scientifiques des politiques. Système ethno-castéo-raciste. Comment veux-tu patriotiser les gens après ça, hein ?

Faudrait apprendre aux enfants à aimer le pays Maurice. À connaître et à comprendre ses différences culturelles et physiques. Faudrait surtout leur donner les raisons d’être fiers d’être des citoyens de la République (ce n’est pas gagné !) Qui osera institutionnaliser le mauricianisme ? Le voulons-nous, nous qui sommes repliés sur notre propre socio-culturalité ? On nous enculture de travers !

C’est à se demander si l’école ne concourt pas à une machination. On bourre le crâne des gamins. C’est la faillite des pauvres enfants vendus en main-d’œuvre (sauf exception). Toujours à bas salaires pour satisfaire les pulsions macroéconomiques. Vivement une nouvelle chose publique ! Vive la République !

À l’heure où se compose ce texte, je ne sais si Ameena est partie ou pas. Est-ce une affaire de timing ? On le saura bien.