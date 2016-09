Essayer de comprendre son partenaire

Question

Je suis une femme de 45 ans, mariée depuis bientôt 20 ans. Je pense que je connais très bien mon mari. Récemment, j’ai remarqué qu’il paraissait stressé. Je me fais du souci pour lui. Il a travaillé dur toute sa vie, avec beaucoup de responsabilités. Mon problème, c’est la manière dont il réagit quand j’essaye de lui apporter mon soutien en lui demandant de me raconter ses problèmes et de me dire comment je pourrais l’aider. Je ne sais plus quoi faire et j’ai des difficultés à comprendre. Que dois-je faire et que dois-je lui dire ? Je suis perdue.

Réponse

Les hommes et les femmes peuvent parler la même langue, mais les mots dont ils se servent n’ont pas forcément toujours la même signification. Ainsi, la façon de dire certaines choses peut déclencher une réaction différente de ce que l’on attend de notre interlocuteur. Dans votre cas, vous êtes consciente que votre partenaire a un problème et vous souhaitez évidemment le soutenir et lui donner toute l'aide possible. Alors, pour pouvoir le faire efficacement, il ne faut pas lui dire « Dis-moi ce qui t’inquiète, cela t’aidera et te remontera le moral si tu peux partager tes problèmes avec moi » ou encore « J’ai l’impression qu’il y a quelque chose qui cloche, raconte et je vais pouvoir t’aider ». Pour lui, vous avez déjà commis une première erreur en pensant que vous pouviez lui apporter votre soutien en l’encourageant à s’exprimer. Car c’est mal connaître l’homme.

En général, les hommes fonctionnent différemment. Les femmes ont tendance à tout partager avec leurs amies proches, mais l’homme, eux, se sentent mal à l’aise de devoir le faire. Il pense que c’est à lui de se tirer d’affaire. Aussi, chercher de l’aide d’autrui, et tout spécialement d'une femme, constitue un signe de faiblesse. L’homme pense qu’il doit toujours prouver ses compétences, que c’est à lui de résoudre les problèmes. Et s'il se résout à chercher de l’aide, ce sera avec ses amis masculins. À ce moment, il ne pensera plus que c’est un signe de faiblesse, mais plutôt de la sagesse.

Pour lui, votre deuxième erreur, c’est de lui proposer de l’aider. Ce qu’il entend, lui, c’est que vous l'accusez de ne pas être capable de surmonter ses problèmes. Lui donner un conseil qu’il n’a pas sollicité équivaut à lui dire qu’il n’est pas capable de se débrouiller seul. Alors, essayez de lui dire plutôt « Je suis là si tu as besoin de moi » ou encore « Quand tu seras prêt, tu pourras me raconter ce que tu veux ». Donnez-lui cet espace, peut-être réagira-t-il mieux. Je comprends que c’est difficile pour vous, mais il faut lui laisser le temps et l’opportunité pour régler ses problèmes personnels. S’il a besoin de votre aide, soyez certaine qu’il parlera.

Souvenez-vous que l’homme est un être paradoxal : il refuse et déteste d’avoir des conseils de sa femme. En fait, c’est la personne qui le connaît le mieux au monde et, évidemment, qui doit pouvoir lui prodiguer de bons conseils. S’il prenait soin de bien vous écouter, il serait probablement moins stressé. Mais l’homme étant orgueilleux, il estime que de demander conseil à une femme démontre sa faiblesse. Du coup, il ne le fera pas. Souhaitons qu’un jour il réalise qu’il n’a pas le monopole de la sagesse.