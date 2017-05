ESSENCE-DIESEL - CONTRIBUTIONS CONTESTÉES : La réponse du ministère de l'industrie attendue

La demande du secrétaire général de l'Association des Consommateurs de l'île Maurice (ACIM), Jayen Chellun ainsi que de Poorranarnenden Sungeelee, un consommateur réclamant une révision judiciaire de la décision du ministère de l'Industrie et du Commerce d'imposer la taxation et les contributions sur les carburants, a été appelée ce matin devant le Chef Juge Keshoe Parsad Matadeen. Les défendeurs dans cette affaire, le ministère de l'industrie ainsi que la State Trading Corporation et le Petroleum Pricing Committee ont obtenu un renvoi pour loger leur réponse. L'affaire sera de nouveau appelée le 15 mai.

Jayen Chellun et Poorranarnenden Sungeelee expliquent dans leur affidavit qu'ils font un usage régulier de l'essence et du diesel. Ils soulignent que le 14 février, sur les recommandations du Petroleum Pricing Committee, le ministère de l'industrie avait pris la décision d'augmenter le prix de l'essence de Rs 29,50 à Rs 32,45 alors que celui du diesel est passé de Rs 38,50 à Rs 42,70. Cette décision avait été publiée dans la Government Gazette du 15 février 2017. Or, le secrétaire général de l'ACIM dit noter que la structure des prix comporte, outre la taxation, plusieurs contributions imposées aux consommateurs. Dans sa plainte, l'ACIM fait là allusion à cinq contributions, notamment Contribution to Road Development Authority, Contribution to Rodrigues Transportation, Contribution to the construction of storage facilities for petroleum products et Contribution to subsidy on LPG, Flour and Rice. Ces contributions totalisent un montant de Rs 10,42 sur le prix des carburants. Or, l'ACIM estime que l'imposition des contributions et des taxes est « illégale et déraisonnable ». Les plaignants avancent que ceci va à l'encontre de la Consumers Protection Act, qui ne prévoit aucune contribution de ce genre. « The imposition of each of these contributions and quantum thereof are contrary to the mechanism of raising government funds provided for under section 54 of the Constitution, especially as no taxation may be imposed, except upon the recommandation of a minister, proceeding by way of a Bill which is presented and voted by the National Assembly », peut-on lire de la plainte. « Such contributions amount to an unlawful deprivation of property and are imposed in breach of sections 3 and 8 of the Constitution », soutiennent aussi les plaignants. De ce fait, ils réclament une révision judiciaire de la décision du ministère de l'Industrie et du Commerce d'imposer ces contributions sur les carburants. L'ACIM demande aussi à la cour d'émettre un ordre (order of mandamus) pour que le prix des carburants soit de nouveau calculé sans les contributions et que le prix soit maintenu en attendant la décision de la Cour.