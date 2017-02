… et au-delà de TRUMP!

Parler des frasques de Donald J. Trump, aujourd’hui, n’étonnera plus personne. À travers la planète, incluant l’Amérique que ce monsieur projette de rendre plus grand (!), il y a quasi-unanimité que nous avons, tristement et étonnamment, affaire à un vrai bouffon sorti de nulle part – réincarnation de Donald Duck pour certains de ses compatriotes –, un bouffon assis dans le siège suprême et capable de semer la pagaille et causer beaucoup de dégâts directs et collatéraux, dont il nous a déjà gratifiés d’un large échantillon.

Nul besoin d’énumérer ses bêtises à répétition, ses propos – entrecoupés de pauses ‘bouche pointue’ et le pouce et l’index en ‘O’ comme pour démontrer ce qu’il vaut – qui fâchent et qui dérangent et qui font, surtout, peur en raison de possibles conséquences, voire rétorsions. Mais force est de constater que Trump ne semble nullement perturbé par l’avalanche de manifestations hostiles dans son propre pays ou ailleurs dans de nombreuses capitales ou autres grandes villes d’États traditionnellement alliés des USA. Son récent ‘See you in Court’, pour répondre au blocage par une Cour d’appel fédérale de son décret sur l’immigration, semble vouloir donner l’impression que le gars est déterminé à démontrer qu’il est « the one at the helm », voire son arrogance à vouloir croiser le fer avec le judiciaire qu’il a déjà taxé de “politiser”. Même si on ne peut exclure un autre épisode “efase refer” – Chine unique, l’OTAN, etc.

Mais quand nul ne peut prédire ce que fera ce monsieur puissant, mais épuisant, la semaine prochaine, le mois prochain, où il situera l’Amérique sur les grands enjeux internationaux, qu’est-ce qu’il va encore chambarder ou déranger ici et là, on n’est pas loin de ce rendre compte qu’il commence à se passer quelque chose dont on ne peut anticiper toutes les conséquences, quelque chose dont le véritable sens semble nous échapper, tellement nous avons affaire à un brutal et soudain changement de cap que ce Trump veut, unilatéralement, amorcer “to put America first”, version Trump s’entend.

Sans vouloir être alarmiste, encore moins verser dans le sensationnel, on peut, néanmoins, pouvoir dire qu’il semblerait que nous sommes entrés dans une période exceptionnelle et sans précédent de l’histoire de l’humanité où nous ne pouvons que constater que tout va à la dérive, où les piliers mêmes de la société s’érodent de façon dangereuse et alarmante, où le pessimisme submerge toute lueur d’espoir.

À peine un an après avoir pris les rênes, ce Trump est parvenu à rendre la planète perplexe, quand la nation la plus puissante et avancée qui ait jamais existé ne peut que nous offrir un clown pour être l’homme le plus puissant de la Terre, cette nouvelle situation doit interpeller et doit être le signe de quelque chose d’inhabituel à venir. Un changement de décor qui pourrait ébranler, drastiquement et radicalement jusque dans ses fondements, le ‘système de choses’ que nous avons toujours connu, un nouveau système où l’homme ne pourrait possiblement, sinon inévitablement, qu’être simple spectateur, alors que “quelqu’un” d’autre tirera les ficelles. Les plus optimistes argueront que Trump n’est qu’un ‘incident de parcours’ – de taille si c’était vraiment un! Mais si c’était autre chose? Car, reconnaissons-le, Trump représente ou a occasionné à plus d’un titre, et ce, sur une très courte période de temps, ‘du jamais vu’. Tout ce déferlement de faits inédits – forçant les “policymakers” à travers la planète à revoir leurs copies – ne peut être simple coïncidence. Tout cela causé par une seule et même personne qui, à son insu, peut-être, représente le prélude à « d'autres choses à venir ».

Mais, entre-temps, laissons Trump continuer à se “tromper” et poursuivre sa “chevauchée fantastique” dans sa quête obsessionnelle de « make America great again », avec tout ce que cela nous réservera comme surprises, pour ne pas dire stupéfaction. Néanmoins, tout ce que Trump aura réussi à chambarder ou tordre ne saurait être que ‘faits divers’… en comparaison*. La ‘Cause’ aura été entendue!

Attendons voir.



(* à suivre)