Être femme à Maurice : une désolation ?

Ameenah Gurib-Fakim, première présidente de la République de Maurice, et Nathacha Appanah, première lauréate du prix Patrimoines, sont entre autres, des femmes mises à l’honneur à Maurice. Mais sont-elles vraiment considérées comme égales à l’homme ? Nous avons tendance à croire que l’inégalité des genres est présente dans les pays sous-développés, où les mentalités tardent à évoluer. Malheureusement, cette inégalité est bel et bien présente ailleurs, allant jusqu’aux pays développés, certes elle est à moindre échelle, mais inadmissible au XXIe siècle. Les sociétés modernes respirent encore l’air patriarcal.

À l’origine de cette inégalité homme-femme, il y a une base très ancienne : la religion. Dans certaines religions, les femmes n’ont pas droit à l’ordination, à la contraception ou encore à l’avortement. De même, d’autres ne peuvent se joindre aux hommes pour prier ou sont astreintes à un certain mode vestimentaire. Ainsi, la gent féminine est sujette à une lente évolution, les femmes n’étant pas libres d’agir à leur guise.

La disparité homme-femme s’explique aussi à travers la scolarité des enfants dès le primaire. Les manuels scolaires sont truffés d’illustrations démontrant la femme en tant que mère et ménagère, tandis que l’homme, lui, endosse le rôle de l’homme d’affaires ou celui qui lit le journal devant la télé. En effet, les supports pédagogiques participent à l’émergence des stéréotypes (idées préconçues), et ce au détriment des femmes. Il y a tout un travail à faire, en ce sens, dans le domaine scolaire, milieu censé transmettre un savoir. Les jouets en sont également la cause. Les filles s’occupent de leurs poupées, ce qui les prépare à leur maternité, et à la dînette qui les prépare aux tâches ménagères. Quant aux garçons, ils jouent plutôt au foot ou à la voiture. Il existe aussi des idées préconçues telles que les femmes n’ont pas le sens de l’orientation ou qu’elles ne peuvent conduire « comme un homme ». De plus, l’aspect physique compte également. Le fait que les femmes soient généralement plus petites pourrait laisser penser que leur cerveau est plus réduit comparé à l’homme. Le volume du cerveau n’a rien à voir avec les capacités intellectuelles voyons !

Les obstacles que rencontrent les femmes pour accéder à des postes élevés dans les hiérarchies professionnelles sont encore réels aujourd’hui. Les femmes ont toujours plus de difficultés à gravir les échelons professionnels que les hommes. Sur le plan politique par exemple, très peu de femmes sont impliquées dans des positions de prise de décisions au niveau de la vie économique. Par ailleurs, le choix des femmes est souvent orienté par leur future double journée, travail-ménagère. “Home Economics” est une matière enseignée dans les collèges de filles uniquement. Les hommes ne devraient-ils pas eux aussi apprendre à cuisiner et à gérer un foyer ?

Pendant que les entreprises valorisent plus la disponibilité, ce que les femmes ne peuvent fournir, les hommes prennent avantages. Ces derniers ne réclament pas autant de congés, dont des mois de congé maternité. Plusieurs femmes sont contraintes à prendre des temps partiels et elles ont également un réseau social plus limité que l’homme, car elles ont moins de temps à y pourvoir : véritable handicap pour l’ascension professionnelle.

Autre cas exaspérant : la femme mauricienne doit avoir l’accord de son conjoint avant d’avoir recours à une ligature des trompes. De ses trompes ! À croire que son corps appartient à son conjoint ! L’homme, lui, prend rendez-vous chez le chirurgien, et décide de faire une vasectomie. Son épouse en sera informée s’il le souhaite. Le droit de vote des femmes à Maurice date de 1948. La parole lui est-elle plus accordée pour autant ? Et son pouvoir décisionnaire est-il plus important ?

Quel long chemin encore à parcourir pour ce changement de mentalités. La femme est un être humain à part entière, avec des besoins autres que de faire le ménage, la cuisine ou les courses. Avec des besoins autres qu’un ameublement ou un monospace pour transporter les enfants et faire les courses. La femme mérite le respect, de la considération de même que de la reconnaissance. Elle est dotée d’une immense force pour porter ses enfants, sa famille, gérer son foyer, son travail. Mesdames, prenons conscience de la merveille que nous sommes et soyons agents de changement dans les situations où nos droits et besoins fondamentaux ne sont pas respectés.