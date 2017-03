ÉTUDE EN HÔTELLERIE : L’ouverture de l’institut Escoffier annoncée pour février 2018

Une conférence de presse a été tenue à l’hôtel Labourdonnais à Port-Louis vendredi en vue d’annoncer l’implantation à Maurice de l’Institut Disciples Escoffier Océan Indien Ltd. Cette institution, actuellement en construction à Moka, devrait voir ouvrir ses portes en février 2018. Elle proposera des cours techniques dans l’hôtellerie à Maurice. La signature d’un accord de partenariat avec le lycée hôtelier La Renaissance de La Réunion a été annoncée. Les élèves mauriciens pourront ainsi bénéficier de certifications CAP et BTS dans différents secteurs de l’hôtellerie.

Lors d’un point de presse à l'hôtel Labourdonnais, à Port-Louis, Jérôme Fabre, managing director de l’Institut Disciples Escoffier Océan Indien Ltd, a annoncé l’ouverture de l’Institut Disciples Escoffier à Maurice en février 2018, ainsi que la signature d’un accord de partenariat avec le Lycée hôtelier La Renaissance de La Réunion. Cette institution, connue comme l’Institut Escoffier, est présente notamment en France, aux États-Unis, au Japon et au Costa Rica. Une branche est actuellement en construction à Moka et proposera divers cours dans des domaines telles l’hôtellerie et la restauration. Tout cela en relation directe avec la maison mère de l’institut, en France.

En outre, grâce à la signature d’un accord de partenariat avec le lycée hôtelier La Renaissance, l’Institut Disciples Escoffier sera en mesure de proposer des certificats de niveau CAP du référentiel français en pâtisserie, cuisine, restauration, accueil et boulangerie. De même que des diplômes niveau BTS du référentiel français en hôtellerie et restauration & art culinaire. Lors du lancement de l’institut, Jérôme Fabre a fait ressortir : « C’est lors d’une rencontre avec Michel Escoffier, maître de la cuisine moderne, qu’est née cette idée d’introduire un institut Escoffier à Maurice. En 2014, nous avons procédé à l’incorporation de l’entreprise à Maurice. »

Gilles Huberson, ambassadeur de France à Maurice, a salué l’initiative de cet institut et a fait ressortir le professionnalisme mauricien dans le secteur de l’hôtellerie. Le coût des cours n’a pas encore été dévoilé, mais Jérôme Fabre a exprimé son engagement à pratiquer un prix abordable à la bourse mauricienne à travers un système de bourses et de facilités de paiement. De plus, conscient de la richesse culinaire mauricienne, il a annoncé que les élèves auront la possibilité de travailler sur des produits locaux. À noter que l’institut Disciples Escoffier a été créé par Auguste Escoffier et compte à ce jour 25 000 ambassadeurs disciples Escoffier.