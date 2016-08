ÉTUDE DE LA GRANDE GUERRE : « Les Mauriciens sont des réponses pour nous, Français »

À une époque où la France vit des heures troubles avec la résurgence du racisme et l’instauration de l’état d’urgence, la lecture des écrits des étudiants mauriciens, soumis en marge du projet international d’étude de la « Grande Guerre (1914-1918) pour construire la paix », fait dire à Clémence de Villecourt : « Les Mauriciens sont des réponses pour nous. Nous avons besoin de vous pour savoir ce que c’est que d’avoir des cultures différentes et de vivre ensemble. » Cette étude proposée par l’association française Le Sabot et la Plume, et soutenue par le ministère français de l’Éducation, a permis de réunir jeudi des élèves de la SSS de Quartier-Militaire (Filles).

Clémence de Villecourt, de l’association française Le Sabot et la Plume, est actuellement à Maurice pour récupérer les pages distribuées en mai à une quinzaine d’établissements scolaires, qui participent au projet « Étudier la Grande Guerre (1914-1918) avec l’implication des Mauriciens ». Dans une déclaration au Mauricien, elle affirme que bien que le sujet soit difficile, surtout pour les Mauriciens – car il y a peu de littérature disponible sur la participation mauricienne à la Première Guerre mondiale –, « j’ai été surprise par le rendu des élèves, qui ont fait montre d’une très grande créativité ». Elle poursuit : « Si, en France, les élèves ont beaucoup écrit, à Maurice, ils ont privilégié des dessins pour s’exprimer sur le sujet. »

À la SSS de Quartier-Militaire, Beebee Sadiyah Luckhun, Ramtohul Cheshta, Gandhavi Sunkur et Neha Ramkissoon sont toutes des élèves en Lower VI, ayant opté pour l’art visuel comme matière principale et le français comme matière secondaire. Avec le soutien de leur professeur de français, Nafissah Peerally, elles ont travaillé sur le départ du soldat mauricien, notamment sur la séparation du couple. Au recto de la feuille en lin, fait main, soumis par Clémence de Villecourt en mai, les étudiantes ont peint au café un couple avec, en toile de fond, la mer et une partie de la côte ouest du pays, montrant la capitale, Port-Louis, d’où sont partis les engagés de la Grande Guerre, et la montagne du Morne, symbole de la résistance des esclaves, site mauricien classé au patrimoine mondial de l'humanité par l’Unesco. Au verso, des mains qui s’entrelacent au-devant d’un ciel bleu permettent de lire l’amitié et l’unité entre les différentes composantes de la société mauricienne.

« Vous êtes des ambassadeurs de la paix », a affirmé Clémence de Villecourt lorsqu’elle a pris connaissance du travail effectué par les élèves. « La France est aujourd’hui traversée par des crises, par le racisme. À un moment où elle est en état d’urgence, où on se demande ce qui se passera en septembre, vous êtes des réponses pour nous. Nous avons besoin de vous pour savoir ce que c’est que d’avoir des cultures différentes et de vivre ensemble. Vous n’avez pas peur de la religion de l’autre. En France, on a peur et, pourtant, il est important de ne pas avoir peur de la religion d’autrui », a-t-elle déclaré.

Lors de cette rencontre, Clémence de Villecourt a fait une présentation du projet et a exposé les travaux des élèves récupérés en France et dans certains établissements mauriciens. « Je présenterai votre projet là où j’irai », a-t-elle soutenu, avant de relever l’importance de connaître son histoire. Selon elle, à une ère où l’Internet et la globalisation sont les maîtres mots et où l’on croit que tout le monde pense pareil, il suffit de fouiller un peu pour faire ressortir la valeur de chacun. « Sinon, les pages blanches distribuées seraient revenues immaculées. Or, chaque groupe a présenté un sujet différent illustré (…) Chacun d’entre nous porte une histoire et c’est le moment d’aller chercher sa propre histoire », souligne-t-elle, en relevant qu’elle a aussi des origines mauriciennes, son arrière-grand-père étant parti de l’île pour la Grande Guerre.

La rectrice du collège, Indrani Balnath, a accueilli favorablement ce projet. « Ce genre de projet a une grande valeur éducative. Il permet aux élèves d’avoir un aperçu d’un moment important de l’histoire qu’on n’étudie pas à l’école », a-t-elle soutenu. Clémence de Villecourt indique que les travaux récupérés dans le cadre de ce projet feront l’objet d’une exposition au siège de l’Unesco, à Paris, ainsi qu'au Parlement européen, à Bruxelles. Clémence de Villecourt souhaite également monter une exposition à Maurice et lance un appel à ceux qui souhaiteraient l’abriter.



Les objectifs du projet

Les objectifs de ce projet à Maurice, qui marque le centenaire de la Première Guerre mondiale, sont d’impliquer les élèves dans les travaux de recherches, de lecture, d’écriture et d’arts plastiques sur l’histoire des Mauriciens ayant participé à la « Grande Guerre », d’ouvrir un dialogue intergénérationnel sur la transmission de l’histoire, d’inviter les jeunes à « penser La Paix » et à transmettre les valeurs de l’île Maurice au monde, tout en les responsabilisant sur les actions qu’ils veulent mener pour contribuer au développement du pays dans une démarche innovante et respectueuse des enjeux de la planète et de l’homme.