ÉTUDES EN MÉDECINE - REGISTRATION À PARTIR DE 2017 : Gayan, « Un meilleur système pour un meilleur contrôle »

À partir de janvier 2017, toute personne se lançant dans des études en médecine et qui souhaite après exercer la profession à Maurice devra obligatoirement se conformer à la liste officielle de “recognised institutions” établie par le Medical Council (MC) pour entreprendre sa formation. Le ministre de la Santé et les dirigeants du MC ont défendu bec et ongles hier après-midi cette “gazetted list”, qui fait polémique au sein de la profession, tant dans le secteur public que privé.

Selon le ministre de la Santé et le président du MC, la décision de revoir la liste des “recognised medical institutions” en réduisant drastiquement le nombre d'établissements s'inscrit dans une démarche « de s'assurer de la qualité » de l'enseignement prodigué. « Avant, il y avait 482 institutions dans 61 pays. C'était un nombre trop élevé. À présent, il y en a seulement 198. Il fallait un meilleur système pour avoir un meilleur contrôle et nous assurer que la pratique des médecins soit a la hauteur. » Les futurs étudiants en médecine doivent obligatoirement se conformer à cette liste publiée dans la Gazette officielle et, après ses études, ils ne devraient avoir aucune difficulté pour obtenir leur enregistrement comme médecin pour pouvoir exercer à Maurice. « Se osi enn garanti pou se ki pou retourne parski zot pou sir ki zot pou gagyn zot registration si zot finn suiv tou bann prosedir ki ena. Si les étudiants ne tiennent pas compte de cette liste, ce sera à leurs risques et périls », a prévenu hier Anil Gayan. Ce dernier a aussi apporté un démenti à un article paru dans un quotidien, selon lequel les universités arabes occuperaient une grande place dans cette liste de “recognised institution”. « Parmi les 198 universités mentionnées, seules sept se trouvent dans des pays arabes », a affirmé le ministre.

Soulignons que cette liste officielle de “recognised institution” pour les études en médecine avait été avalisée par le board du MC depuis le mois dernier. Le choix du MC – depuis la première liste d'institutions proposée, ensuite remaniée sur demande du gouvernement – provoque néanmoins des mécontentements dans la profession. Des médecins de carrière, ayant été formés dans des pays de l'Est, se disent ainsi furieux que les universités d'Ukraine et de Russie, ainsi que d'autres pays de cette région, ont été écartées par le MC. Jusqu'ici, les réponses fournies par les dirigeants du MC de système de Quacquarelli Symonds Ranking et d'autres critères internationaux pour établir cette liste a peu convaincu les gens de la profession. La polémique est relancée avec l'inclusion dans la liste officielle de plusieurs universités arabes.

Le président du MC ainsi qu'un autre dirigeant du MC ont donné la réplique hier à leurs confrères médecins, qui ont beaucoup critiqué ces derniers jours cette liste en parlant « d'amateurisme ». Le Dr Ismet Nawoor, membre du board du MC et Regional Health Director de l'hôpital, dit ainsi : « Je voudrais remettre les pendules à l'heure. Cette liste a été préparée par des professionnels, qui se sont basés sur les critères internationaux (...) Nous nous sommes attaqués à un problème qui dure depuis plusieurs années et personne n'a osé prendre de décisions courageuses à ce niveau. Se ki nou pe seme azordi nou pou recolte pli tar. »

Les dirigeants du MC se disent « sereins » au sujet de cette “gazetted list” et ajoutent qu'ils « sont ouverts à toute discussion » concernant les universités dont les noms ne figurent pas sur cette liste. Ils reconnaissent que beaucoup de leurs confrères du public et du privé, comptant plusieurs années de métier derrière eux, ont été formés dans les pays de l'Est et sont « d'excellents médecins ». Selon le président du MC, il est un fait indéniable que de jeunes médecins ayant reçu leur formation dans certaines universités à l'étranger « éprouvent de sérieuses difficultés » à traverser l'épreuve de l'examen pour l'obtention du Certificate of Registration. « Ce n'est pas normal qu'après plusieurs années d'études, sans compter l'investissement financier, des jeunes n'arrivent pas à satisfaire les exigences des autorités pour obtenir leur enregistrement. Il fallait bien agir pour limiter les dégâts et commencer quelque part. Nous devons faire notre travail de régulateur et prendre les décisions qui s'imposent », dit au Mauricien le Dr Jagutpul, président du MC.

Le ministre de la Santé concède pour sa part que la formation « n'est pas un domaine statique » et que cette liste officielle peut être sujette à un remaniement ultérieur. « Rien n'est figé dans la vie. On peut revoir cette liste tous les cinq ans pour apporter les ajustements nécessaires si cela s'avère nécessaire », a-t-il dit.