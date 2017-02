ÉTUDES SUPÉRIEURES : Journées portes ouvertes à l’université de Maurice

Les étudiants qui entameront bientôt leurs études supérieures pourront découvrir les différents cours offerts par l’université de Maurice les 7, 8 et 10 février prochain. Lors de ces journées portes ouvertes annuelles, les étudiants auront également l’occasion de connaître les tendances du marché du travail avant de faire leur choix. Cette année, l’université de Maurice propose une quinzaine de nouveaux cours.

Les journées portes ouvertes 2017 se tiendront les 7, 8 et 10 février à l’auditorium Octave Wiehe. Les étudiants et leurs parents pourront ainsi se renseigner sur les différents cours entre 9 h 30 et 15 h 45. Chaque année, cet événement permet aux jeunes de mieux comprendre le milieu universitaire et connaître les minima requis pour les différents cours. Le personnel de l’Université sera sur place pour prodiguer des conseils, notamment en ce qui concerne les tendances sur le marché du travail, et guidera les étudiants sur les procédures à compléter.

Pour l’année académique 2017-2018, l’Université de Maurice propose une quinzaine de nouveaux cours dans différentes facultés, au niveau « undergraduate ». Citons, entre autres, Agriscience and Technologie et Sustainable Agriculture and Food Security, dans la faculté d’agriculture ; Marine Technologies dans la faculté Ocean Studies ; French With Translation Studies, Politics, Human Rights and International Relations, ainsi que Politics with Public Administration, dans la faculté des sciences humaines ; Accounting (Minor Law/Taxation) et Finance (Minor : Taxation) dans la faculté de Law and Management.

De même, l’université de Maurice propose une série de cours en langues orientales et “performing arts” en collaboration avec le Mahatma Gandhi Institute. Outre les BA en Indian Philosophy, Mauritian Studies ou Advertising and Visual Communications, de nouveaux cours sont proposés cette année. Parmi, le BA Performing Arts, avec spécialisation en Bharata Natyam ou Kathak, BA Dramatic Arts et BA Film Production.

Les admissions en ligne seront lancées bientôt. Concernant les frais des cours, la majorité coûtent dans les Rs 150 000 pour les trois années, soit environ Rs 50 000 par an, allant jusqu’à Rs 230 000 pour la faculté de Law and Management et Rs 532 000 pour un Bachelor in Medicine. Ces tarifs ont été appliqués pour l’année académique en cours. L’Université se réserve le droit d’appliquer de nouveaux tarifs pour le prochain exercice d’admission.