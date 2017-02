ÉTUDES SUPÉRIEURES - À L’ÉTRANGER : L’Australie, le Canada et l’Angleterre attirent les étudiants mauriciens

Absence regrettable d’un véritable service d’orientation professionnelle

Pas de nouvelle liste de filières prioritaires

Après les résultats de Higher School Certificate, les universités mettent les bouchées doubles pour recruter les étudiants. Plusieurs salons et journées portes ouvertes ont été organisés par différentes institutions depuis ces deux dernières semaines. Mais en l’absence d’un service efficace d’orientation professionnelle, les étudiants sont souvent perdus devant les différentes opportunités qui s’offrent à eux. Par ailleurs, la Tertiary Education Commission (TEC) n’a pas revu sa liste des filières prioritaires depuis 2014.

Le Rotary Club de Grand-Baie tient en ce moment sa foire annuelle des carrières et des universités au Centre Swami Vivekananda, à Pailles. Hier, les étudiants du HSC sont venus en grand nombre pour prendre connaissance des opportunités. Plusieurs institutions locales et étrangères sont présentes. Les stands des universités canadiennes, australiennes et anglaises sont pris d’assaut par les jeunes en quête d’informations. Neesha, qui fréquente un collège d’élite, souhaite faire des études en médecine ou en ingénierie. « Je n’ai pas encore fait mon choix. Je souhaite poursuivre mes études dans une université canadienne. C’est pour cela que je suis venue me renseigner avec mes amies. Je constate que le coût est très élevé. »

Plusieurs universités du Canada sont justement représentées au salon à travers des agences locales. Waterloo, Guelph et Alberta, entre autres, en sont quelques-unes. « L’université d’Alberta est la 5e au Canada et 17e au niveau mondial, avec plus de 500 programmes. Le cours de “graphic design/multimedia” est très réputé car nos étudiants ont travaillé sur les films d’animation 3D notamment », explique un préposé d’IDP Education Ltd, qui représente des universités de quatre pays, soit l’Australie, le Canada, la Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélande. De ces destinations, les trois premières sont les préférées des Mauriciens. « Concernant les filières, la plupart se tournent vers le droit, les études scientifiques ou l’ingénierie. »

L’Université de Waterloo, autre référence canadienne, a aussi envoyé ses représentants à la rencontre des étudiants mauriciens. Ils mettent en avant les avantages qu’offre le Canada, notamment la possibilité de travailler, tout en étudiant, à travers le co-operation programme. « L’Université offre également des bourses, à partir de 2 000 dollars canadiens pour la première année et 3 000 pour la deuxième. L’autre avantage est de rester au pays pour travailler pendant trois ans après les études. »

Toutefois, pour étudier dans cette université, il faut compter entre 24 000 et 36 000 dollars canadiens pour les frais universitaires, dépendant de la filière choisie. Le coût de la vie varie entre Rs 300 000 à Rs 350 000. Les filières les plus demandées par les étudiants mauriciens sont l’informatique, le business et l’ingénierie.

Choix au hasard

Toujours est-il que ces choix sont souvent faits au hasard, quand ce ne sont pas les parents qui imposent leurs préférences (voir hors texte). En dépit de l’existence d’un département de Career Guidance au ministère, les étudiants n’ont pas l’opportunité d’une vraie orientation professionnelle à la fin de leur parcours du secondaire. Pourtant, dans les institutions privées, les étudiants se familiarisent très tôt avec les différentes possibilités de carrière par rapport à leurs aptitudes et leurs centres d’intérêt. La Bocage International School est une de ces institutions. Elle a aussi organisé une Higher Education Fair cette semaine. Prya Jundoosing, Guidance and Careers Counsellor, explique qu’un tel événement fait partie intégrante de la vie de l’école. « Nous voulons donner le maximum d’informations à nos élèves afin qu’ils puissent faire le bon choix d’études et de carrière plus tard. »

L’orientation professionnelle commence dès la Form I. Prya Jundoosing précise que le monde est en constante évolution et que les jeunes doivent rester en contact avec ce qui se passe. « Parallèlement, nous les aidons à découvrir leurs centres d’intérêt, leur personnalité et d’avoir le maximum d’informations sur les filières qui les intéresse afin qu’ils soient au courant des réalités avant de s’embarquer dans une voie. » Elle ajoute que ce travail se fait en concertation avec différentes parties. « Il y a le choix de l’élève, mais comme les parents sont aussi concernés, nous essayons de réunir tout le monde pour discuter et explorer les différentes possibilités. »

Business, finance, comptabilité, médecine et informatique sont parmi les filières les plus demandées. « Tout de même, nos élèves sont exposés à un vaste choix de sujets allant des langues aux sciences, en passant par l’informatique. Ce qui leur permet de s’adapter à différents programmes. »

Traditionnellement, la France et l’Angleterre sont les destinations préférées des étudiants mauriciens. Depuis quelques années, en raison des possibilités d’immigration, l’Australie et le Canada ont pris le dessus. Mais de nouvelles destinations veulent aussi mieux se faire connaître. C’est le cas pour l’Allemagne, où les études dans les universités publiques sont gratuites. Les étudiants doivent s’acquitter seulement des frais pour le coût de la vie et des leçons d’allemand. Jessica Stock, Managing Director de l’ISL Language Center, a fait le déplacement spécialement pour rencontrer les étudiants mauriciens car elle est d’avis que ceux-ci ne connaissent pas suffisamment les opportunités dans son pays. « Étudier en Allemagne comporte de nombreux avantages car les études dans les universités publiques sont gratuites. En sus, ils auront la possibilité de travailler sur place une fois leurs cours terminés. Nous avons un marché du travail en grande demande. Nous avons déjà une cinquantaine de Mauriciens avec nous pour profiter de ces avantages. »

La seule condition pour s’offrir ces opportunités est d’apprendre l’allemand. Le centre que dirige Jessica Brock s’attelle justement à cette tâche. « Dans les universités publiques, les cours sont en allemand. C’est pour cela que la langue est obligatoire. Généralement, les Mauriciens apprennent très vite, car ils sont déjà bilingues. Ils peuvent commencer leur apprentissage déjà à Maurice ou une fois sur place. » Ces cours sont toutefois payants, contrairement à l’université elle-même. Toutefois, les frais sont sur une année seulement.

Mettant une nouvelle fois en avant les avantages d’étudier en Allemagne, Jessica Brock fait une comparaison des frais pour les études dans différents pays : « Étudier en Allemagne ne coûte que Rs 437 000 par an, comparé à plus de Rs 1 million aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou en Angleterre. » Toutefois, précise-t-elle, les universités privées où le médium d’enseignement est l’anglais sont payantes.

Par ailleurs, la France reste également une destination prisée par les étudiants mauriciens. Les démarches sont faites à travers Campus France.

FILIÈRES PRIORITAIRES

La TEC en retard de trois ans

Alors qu’elle est supposée guider les étudiants sur les secteurs les plus porteurs d’emploi et les études les plus nécessaires pour le pays, la Tertiary Education Commission (TEC) n’a pas revu sa liste depuis mars 2014. La List of Indicative Priority Fields of Study, consultable sur le site de la TEC, date en effet de cette période. Au niveau de l’institution, on laisse entendre que la liste pour 2017 est en cours de réalisation et qu'elle sera rendue publique très bientôt.

Si l’on se réfère au document de 2014, les secteurs de l’informatique, la finance, l’environnement, dont les Marine Studies, les sciences, l’agriculture moderne et l’ingénierie, entre autres, sont les filières qui présentent les meilleures opportunités d’emploi.

Le choix des parents

Le haut-commissaire australien à Maurice, Susan Coles, qui était l’invitée d’honneur à la Higher Education Fair du Bocage jeudi dernier, observe qu’à Maurice, ce sont souvent les parents qui choisissent la filière d’études de leurs enfants. Elle a ainsi invité les jeunes à découvrir les nombreuses opportunités qu’il y a devant eux au lieu de se ruer vers une filière traditionnelle ou d’adopter le choix de leurs parents. « Le monde change continuellement. Il faut vous adapter à ce changement et découvrir les nouvelles opportunités. Maurice se retrouve aujourd’hui avec un certain nombre de gradués chômeurs, comme c’est le cas ailleurs dans le monde. Prenez donc le temps de faire le bon choix. »

Racontant une anecdote, elle a confié qu’elle-même rêvait de travailler dans les médias ou le cinéma lorsqu’elle était étudiante. Mais par la suite, elle a découvert les lois internationales et c’est ainsi qu’elle est devenue diplomate.