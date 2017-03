ÉTUDES SUPÉRIEURES : Les cours porteurs d’emploi pas enseignés à Maurice

La nouvelle List of Indicative Priority Fields of Study 2017/2019 (LIPFS), établie par la Tertiary Education Commission (TEC), a été rendue publique hier. Ce document fait état des filières d’études considérées comme prioritaires par rapport aux besoins du pays à court et à moyen termes. Si la TEC relève une panoplie de cours qui, selon elle, sont porteurs d’emploi, on note cependant que ceux-ci ne sont pas proposés à Maurice et que les jeunes se tournent alors vers les institutions étrangères. Parmi ces cours, on retrouve des formations en océanographie, “green architecture”, “landscape architecture” et “water engineering”, entre autres.

La nouvelle LIPFS établie par la TEC fait état d’une grande demande de cadres dans les différents domaines de “life sciences”, “physical sciences”, “computing” et “engineering”. Si ces cours au niveau “undergraduate” sont disponibles à Maurice, d'autres, aussi porteurs d'emploi – notamment dans les secteurs de l'architecture et la construction, l'aquaculture, la médecine vétérinaire, le “bio medical engineering”, la mécanique dentaire, la podologie, la radiothérapie et la “speech therapy” –, ne sont pas enseignés dans les institutions locales. Ces informations devraient intéresser les nouveaux HSC Holders qui s’embarquent dans des études supérieures de même que ceux voulant donner une nouvelle orientation à leur vie professionnelle. On note également qu'un grand nombre de cours ne sont pas disponibles à Maurice dans le domaine de l'éducation au niveau “postgraduate”. Il s'agit notamment des formations en “guidance and counselling”, “education pedagogy”, “educational psychology”, “quality assurance in education” et “Special Needs Education”. La majorité des cours “postgraduate” débouchant sur de bonnes perspectives d'emploi ne sont pas offerts à Maurice. Au niveau “undergraduate”, sur 40 cours relevés, seuls 16 sont proposés à Maurice. Pour ce qui est du niveau “postgraduate”, des 107 cours identifiés, plusieurs comptant une spécialisation dans un domaine spécifique, seuls 10 sont enseignés chez nous.

La TEC souligne l’attente des employeurs pour un personnel hautement qualifié et capable de soutenir le développement économique du pays. « By identifying areas where a scarcity of graduates exists or likely to arise in the future, the LIPFS guides prospective tertiary students in making informed decisions concerning their fields of study so that after their graduation they have relatively good prospects of securing employment in their respective areas », écrit la TEC dans la note d’introduction de cette nouvelle LIPFS. La TEC espère que les futurs étudiants en tiendront comptent et qu’après l’obtention de leur diplôme, « they have relatively good prospects of securing employment in their respective areas ».

Cette liste 2017/2019 a été préparée par un comité très large, présidé par l'Executive Director de la TEC et au sein duquel ont siégé les représentants de plusieurs organismes, à savoir Statistics Mauritius, le Joint Economic Council, la Chambre de commerce et de l’industrie, la Mauritius Employers’ Federation, la Mauritius Export Association, le Board of Investment, la Public Service Commission ainsi que les ministères de l’Éducation, du Travail, de la Santé et des Finances. Une étude a été entreprise auprès des employeurs des secteurs public et privé pour la collecte d’informations concernant leur demande « for high-level human resources ». Au total, 275 institutions publiques et 127 organismes du privé ont été sollicités pour ce “survey”. Les employeurs ont été interrogés sur les secteurs pour lesquels ils éprouvaient le plus de difficultés à recruter des « graduates » ainsi que sur leurs appréhensions par rapport à divers secteurs à l’avenir. Durant cet exercice de consultations, le groupe de travail s’est appesanti sur les secteurs émergents et les nouveaux piliers économiques. La TEC souligne cependant « l’étroitesse » ainsi que « le caractère dynamique » du marché du travail concernant les “graduates”. De ce fait, selon l’organisme, il existe un risque que le manque aigu de compétences dans plusieurs cas puisse donner lieu à un marché saturé dans un laps de temps assez court. « Users of the LIPFS are, accordingly, invited to exert caution and to consult the appropriate authorities conversant with latest labour market developments, prior to taking any decision concerning their final choice of study », conseille vivement la TEC.