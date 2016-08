ETUDES : Le surpoids lié à huit types de cancers supplémentaires

Etre en surcharge pondérale peut augmenter la probabilité de développer des cancers de l'estomac et de l'appareil digestif, mais également des tumeurs au cerveau ou aux organes reproducteurs, selon une étude internationale publiée mercredi.

Le surpoids peut accroître le risque de cancer de l'estomac, du foie, de la vésicule biliaire, du pancréas, des ovaires et de la thyroïde, selon un compte-rendu du Centre international de la recherche sur le cancer (CIRC/IARC), basé à Lyon, en France, paru dans la revue The New England Journal of Medicine.

Le risque de méningiome -un cancer du cerveau — et de myélome — atteinte de la moelle osseuse — est également supérieur chez une personne en excès de poids, a ajouté le CIRC.

En 2002, cet organisme qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait fait savoir que l'excès de poids pouvait favoriser le développement du cancer du colon, de l'oesophage, du rein, du sein et de l'utérus.

Les chercheurs ont épluché plus d'un millier d'études sur le lien entre surpoids et risque de cancer, et ont conclu que limiter la prise de poids au fil des ans pouvait permettre de réduire le risque de souffrir de ces cancers.

Hygiène de vie

"Le fardeau du cancer dû au surpoids ou à l'obésité est beaucoup plus important que ce que l'on pensait auparavant", a indiqué Graham Colditz, président du groupe de travail du CIRC, et membre de l'école de médecine de l'université Washington de St-Louis.

"De nombreux cancers récemment identifiés comme étant liés à un excès de poids ne figuraient même pas sur les radars comme ayant une composante « poids", a-t-il relevé.

Les cancers se développent souvent sans raison particulière. Ils peuvent parfois être rattachés à des virus, des polluants, un terrain génétique, des radiations... mais l'hygiène de vie peut aussi jouer un rôle marquant (fumer, prise de poids).

Environ 9% des cancers chez les femmes en Amérique du Nord, en Europe et au Proche-Orient seraient liés à l'obésité, selon l'étude.

Le surplus de graisse peut en effet favoriser les inflammations et entraîner une surproduction d'oestrogène, de testostérone et d'insuline, autant de sécrétions pouvant alimenter la croissance d'un cancer, a-t-elle relevé.

Environ 640 millions d'adultes et 110 millions d'enfants dans le monde sont obèses. "Des éléments d'hygiène de vie comme un régime alimentaire équilibré, une stabilité pondérale et de l'exercice physique, en plus de ne pas fumer, peuvent avoir un effet important pour réduire le risque de cancer", a indiqué M. Colditz.

CANCER DU SEIN : S'attendre au pire accroîtrait les effets secondaires du traitement

Les effets secondaires de certains traitements du cancer du sein dépendraient étroitement des craintes des patientes, celles redoutant le pire souffrant des effets les plus importants, selon une étude publiée mardi dans la revue Annals of Oncology.

Menée par des chercheurs allemands, l'étude a porté sur 111 femmes opérées d'un cancer du sein et participant à un essai clinique à l'université de Marburg en Allemagne.

Juste avant de commencer une hormonothérapie utilisant du tamoxifène ou des anti-aromatases, les chercheurs ont demandé aux patientes si elles s'attendaient à des effets secondaires.

Ils ont découvert que les 29% qui redoutaient des effets secondaires importants avaient la moins bonne qualité de vie et le taux d'adhésion au traitement le plus faible deux ans plus tard.

A l'inverse, celles qui n'escomptaient aucun effet secondaire (8%) ou s'attendaient à des effets modérés (63%) respectaient mieux le traitement et rapportaient moins d'inconvénients deux ans après.

Douleurs articulaires

Les principaux effets indésirables de l'hormonothérapie sont des douleurs articulaires, un gain de poids et des bouffées de chaleur.

"Nos résultats montrent que les anticipations constituent un facteur cliniquement pertinent qui influence le résultat à long terme de l'hormonothérapie", souligne le Pr Yvonne Nestoriuc, une spécialiste en médecine psychosomatique et en psychothérapie, qui a dirigé l'étude.

Elle reconnaît toutefois l'existence de limites à son étude, comme le fait que 40% des patientes qui auraient pu participer à l'essai y ont renoncé, probablement parce qu'elles avaient déjà des "attentes négatives" vis-à-vis de l'hormonothérapie.

Mais elle estime qu'une modification des attentes par le biais de psychologues avant le début du traitement pourrait améliorer les résultats de l'hormonothérapie et mène actuellement un nouvel essai pour déterminer l'efficacité de ce type de stratégie.

L'hormonothérapie est un traitement qui complète ou se substitue à la chimiothérapie. Elle a pour objectif de limiter le risque de récidive en empêchant les cellules tumorales de recevoir les hormones (oestrogènes et/ou progestérone) nécessaires à leur développement.

L'hormonothérapie n'est pas indiquée pour toutes les patientes: elle est uniquement possible lorsque des récepteurs hormonaux ont été mis en évidence au niveau des cellules tumorales (environ 70% des cancers du sein).

Une nouvelle molécule "prometteuse" contre la douleur

Une nouvelle molécule "prometteuse" combat aussi efficacement la douleur que les médicaments opiacés, mais avec des effets indésirables nettement réduits, d'après des tests sur des souris, selon une étude publiée mercredi.

A la recherche de l'analgésique idéal, le Dr Brian Kobilka à Stanford (Californie) et ses collègues américains et allemands ont criblé sur ordinateur plus de 3 millions de molécules, avant d'identifier et d'obtenir la formule adaptée de cette molécule, jugée la plus prometteuse, la "PZM21".

Les produits opiacés comme la morphine dérivée de l'opium sont utilisés pour traiter la douleur, mais au prix d'effets secondaires (dépendance, constipation..) dont certains potentiellement mortels (arrêt respiratoire).

Sur les souris, la molécule, PZM21 induit des effets antidouleur comparables à ceux de la morphine, mais qui durent plus longtemps, et sont pratiquement dépourvus d'effets indésirables sur la respiration, selon les auteurs dont le travail est paru dans la revue scientifique Nature.

Elle pourrait, en outre, engendrer moins d'accoutumance que la morphine et les produits apparentés. Les souris ne sont en effet pas devenues "accros" au cours de l'expérience.

Effet plus long

D'après ces tests animaux, l'analgésie induite par la molécule dure considérablement plus longtemps qu'avec une dose maximale de morphine, voire même plus longtemps qu'avec un médicament expérimental, l'oliceridine (TRV130, société Trevena Philadelphie, Pennsylvanie) actuellement en dernière phase (phase 3) des essais cliniques humains.

La détermination de la structure en trois dimensions (3D) des récepteurs opioïdes par une équipe franco-américaine (Sébastien Granier, Montpellier Inserm/CNRS et Aashish Manglik de l'équipe du Dr Kobilka), décrite en 2012 dans la même revue Nature, a grandement facilité cette recherche.

La fixation des opiacés sur les récepteurs "mu" présents au niveau de la membrane de cellules du cerveau et de la moelle épinière, déclenche différentes voies de signalisations et de réactions cellulaires.

Les chercheurs ont activé le récepteur "mu", mais pas les autres récepteurs opioïdes (delta, kappa) et stimulé la bonne voie de signalisation, celle de l'antidouleur.

Mais avant que cette nouvelle molécule arrive dans les pharmacies, il faudra encore prouver sa sécurité et son efficacité chez les humains, ce qui prendra des années.

Les recherches futures devront également déterminer si les souris — ou les humains — développent une tolérance à la drogue, lui faisant perdre la puissance de son effet antalgique au fil du temps.

L'abus d'opiacés est devenu un véritable problème de santé publique aux Etats-Unis. Les décès liés aux analgésiques opiacés comme le Fentanyl, responsable de la mort du chanteur Prince, ont presque doublé entre 2000 et 2014 dans ce pays.

En 2014, 14 000 personnes sont mortes d'overdose après avoir abusé d'opiacés prescrits sur ordonnance, selon le Centre de contrôle des maladies (CDC). De 1999 à 2014, ces puissants antidouleurs sont à l'origine de 165.000 décès.