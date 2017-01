ÉTUDES TERTIAIRES : Une cinquantaine d'universités de renom aux salons de l'étudiant

L'Overseas Education Centre (OVEC) tiendra deux salons de l’étudiant en février afin de permettre à ceux venant d'obtenir leurs résultats du HSC de postuler dans l'université de leur choix. Au total, des représentants de 52 universités, dont 22 du Canada, seront présents afin de rencontrer les étudiants et leur offrir des possibilités de bourses. Le premier aura lieu les 11 et 12 février au siège de la MCB, rue Sir William Newton, à Port Louis, tandis que le second aura lieu du 18 au 20 février au restaurant Flying Dodo, à Bagatelle, et ce de 10 à 17h.

L'OVEC organise annuellement des salons des étudiants, où les représentants d'universités internationales, dont des instituts de renom, rencontrent parents et étudiants pour mieux les informer. L'occasion pour les intéressés d'obtenir le plus d'informations possible sur tout ce qui a trait à leurs projets d'études à l'étranger : école, cours, type d'enseignement, visa, logement, bourse et travail. A noter que les étudiants doivent être munis de leurs certificats et de photocopies. La directrice de l'OVEC, le Dr Dorish Chitson, explique que les études à l'étranger ont la côte parmi nos jeunes en raison des attraits indéniables qu'elles offrent : écoles prestigieuses, large éventail de formations et de spécialisations, travail après études, possibilité d’une résidence permanente dans un autre pays, tout en vivant une culture différente, côtoyant des jeunes de divers pays ou encore d'apprendre à se débrouiller seul. Cette rencontre est chaque année un “one-stop shop” des études à l'étranger, où les jeunes peuvent se renseigner non seulement sur les universités et les cours disponibles dans le monde, mais aussi sur les prêts bancaires, les visas d'étudiants et autres services indispensables.

Les deux salons de 2017 accueilleront pas moins d’une cinquantaine de représentants venant de presque tous les continents. Les universités les plus prisées par les Mauriciens seront de nouveau présentes alors que le Canada, qui devient très populaire, vient en grand nombre et sera représenté par 22 d’institutions, y compris des instituts polytechniques, qui dispensent des cours pratiques et axés sur la carrière, incluant souvent un stage “co-op” ou de travail. On note 11 nouveaux venus du Canada : la MacEwan University, Edmonton, de la province d’Alberta; la Vancouver Island University; l’University of Canada West; la Thompson Rivers University; le Columbia College; le North Island College, de la province du British Columbia, qui est appréciée pour son climat, comparativement plus chaud, et pour ses paysages magnifiques; le Saskatchewan Polytechnic de la province du Saskatchewan; le Fanshawe College; le Sault College et le Durham College, de l’Ontario; le Tourism Studies Canada, qui couvre toutes les provinces; et finalement, dans la province de Nova Scotia, l’Université de Ste-Anne, qui prodigue des cours en langue française. Les nouveaux venus des autres pays sont : l'IOB Osteopathic School de Bordeaux, en France; le BAC International et TARC de Malaisie; l’Auckland University of Technology de Nouvelle-Zélande, qui a demandé une représentation, et enfin la Southern New Hampshire University, des Etats-Unis.

Répondant à la demande de destinations à des prix plus abordables en Asie et de formations techniques, le salon 2017 accueille aussi des institutions venant de Chine et de Malaisie, ainsi que des institutions offrant aussi des cours à forte vocation professionnelle, venant surtout d’Australie, du Canada et de Nouvelle-Zélande. Bon nombre des institutions présentes aux salons offrent des bourses. Le public est encouragé à se renseigner auprès de leurs représentants, muni toutefois de certificats et photocopies, la plupart des institutions dispensant ceux intéressés des frais d’application pendant la durée du salon.