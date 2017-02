ÉTUDES TERTIAIRES—SALON DE L’ÉTUDIANT À LA MCB: Intérêt croissant pour les pays offrant des opportunités d’emploi

L’Overseas Education Centre (OVEC) a tenu durant le week-end son salon de l’étudiant, réunissant plusieurs universités à travers le monde. Durant ces deux jours, des centaines de jeunes ayant récemment obtenu leurs résultats du HSC ont eu l’occasion de se renseigner sur les diverses formations et options de bourses que proposent ces institutions. Cette année encore, on note un intérêt grandissant pour des études à l’étranger, principalement vers ces destinations qui offrent des opportunités d’emploi après les études.

Une cinquantaine d’universités étaient présentes au salon, qui s’est tenu au Head Office de la MCB, à Port-Louis. Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour s’enquérir de la panoplie de cours proposés, des coûts des études et des opportunités de carrière. Les universités canadiennes, qui attirent de plus en plus de jeunes Mauriciens, sont celles qui ont reçu le plus grand nombre de demandes. Les jeunes qu’a rencontrés Le Mauricien expliquent que cet engouement pour le Canada s'explique « par les opportunités d’emploi après les études ». Ils peuvent rester au pays pour travailler avant de faire une demande de permis de résident. Par ailleurs, la plupart des cours qu’offrent ces universités comprennent le “coop” programme, qui propose à l’étudiant de travailler durant les études et de financer leur scolarité.

« Le “coop” est un stage rémunéré et les représentants nous ont fait comprendre que cet argent peut aussi servir à financer les études », soulignent ces jeunes. Le salon de l’étudiant a également vu la présence de plusieurs lauréats de la cuvée 2016, tentant leur chance de décrocher une bourse complète auprès de certaines universités. « La bourse d’État n’est pas suffisante pour couvrir les études à l’étranger principalement dans certaines universités de renom », disent-ils.

Par ailleurs, les universités australiennes intéressent également les jeunes Mauriciens en raison du “Student Work Permit” après les études ainsi que de la possibilité d’y rester par la suite. « De plus en plus, nous réalisons qu’outre le coût des études, les jeunes accordent plus d’importance à l’obtention d’un permis de travail post-diplôme ou l’immigration de façon permanente », soutient pour sa part Dorish Chitson, de l’OVEC.

Certaines institutions présentes pour la première fois, telles la Mac Ewan University International French et l’Osteopathic Medical School, n’ont pas manqué de se faire remarquer alors que l’Université de Monash (Australie, Malaisie, Afrique du Sud et Chine), Curtin (Australie, Singapour et Malaisie), le Swiss Education Group, qui comprend aussi le fameux César Ritz, l’Université de Newcastle, HELP et l’UCSI de Malaisie, UCLAN et SP JAIN étaient une fois de plus au rendez-vous.

Ceux qui ont déjà fait leur choix se sont inscrits aux diverses institutions présentes lors du salon. L’OVEC assurera maintenant le suivi auprès des institutions concernées. Une fois la demande de l’étudiant acceptée, l’OVEC se charge, entre autres, des procédures de visa, des bourses et du transfert de l’aéroport à l’université. Un deuxième salon se tiendra à partir de samedi prochain au Flying Dodo, à Bagatelle.