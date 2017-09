ÉTUDES TERTIAIRES - UNIVERSITÉ DE MAURICE : Les étudiants entre satisfaction et déception

Le projet d’e-Library bien accueilli

L’inscription de plus d’étudiants étrangers souhaitée

Ils sont environ 12 700 étudiants à l’Université de Maurice qui entreprennent leurs études dans les différentes facultés. S’ils sont « en quelque sorte » satisfaits de leur vie sur le campus, de l’enseignement et des activités qui aident à leur épanouissement, ils sont cependant déçus par rapport au manque d’infrastructures appropriées dans certaines classes, les frais élevés des cours et leur faible participation dans les décisions de la direction de l’institution. Certains, que nous avons rencontrés cette semaine, nous ont parlé de leur vie estudiantine sur le campus du Réduit.

Yanjana Davedeen (1ère année, étudiante en physique)

Heureuse d’avoir décroché un siège à l’UoM, Yanjana Davedeen a entamé depuis un mois ses études en physique. « La vie est très différente du collège. On est plus ouvert et beaucoup plus mature et indépendant », dit-elle. Contente de se faire de nouveaux amis et de participer aux activités organisées à leur intention, elle précise que c’est un plus pour rendre plus agréable la vie des étudiants. Comparant son ancienne école à l’UoM, le nombre d’activités planifiées pour les étudiants répond à ses attentes. Pour elle, la voix des étudiants résonne le plus, ce qui leur permet d’avoir une vie digne d’être à l’université. « J’aurais pu choisir de poursuivre mes études à l’étranger, mais j’ai préféré l’UoM car à Maurice, on est bien choyé par nos parents, contrairement à ceux qui étudient ailleurs », dit-elle. Elle estime également que « c’est bien » d’avoir son premier diplôme à l’UoM et de poursuivre ensuite à l’étranger. S’agissant de la qualité de l’enseignement, Yanjana Davedeen dit être bien accompagnée par les chargés de cours.

Cependant, la jeune fille peine toujours à s’adapter malgré sa satisfaction générale sur le campus. « Nous sommes toujours dans une phase d’adaptation. Il nous faut encore du temps car nous voyons plusieurs étudiants qui abandonnent leurs cours et d’autres qui optent pour une filière différente », dit-elle. La raison d’abandonner les cours, selon elle, est la préférence de ceux plus théoriques. Certains le font aussi pour avoir un programme moins chargé, par exemple aller en cours trois fois par semaine seulement. Ce sont des cours qui, pour elle, permettent d’avoir un diplôme facilement. Son souhait avant la fin de ses trois années d’étude est « de vivre cette vie universitaire comme tout le monde la décrit ». Mais Yanjana Davedeen estime qu’il est temps pour l’UoM de redorer son blason. « Nous avons reçu de mauvais “feedback” sur l’université de Maurice. Il faut que l’administration réagisse et empêche à la dégradation de l’image de l’UoM », dit-elle. La jeune fille est d’avis qu’il faut inviter toutes les institutions secondaires du pays pour permettre à leurs élèves de découvrir l’UoM.



Hemprakash (2e année, étudiant en gestion et finance)

Devenu plus indépendant durant sa deuxième année, Hemprakash est satisfait que l’UoM organise de plus en plus d’activités pour les étudiants. « Ces activités aident à notre épanouissement et à vaincre notre timidité. Les étudiants ont plus confiance en eux et développent des compétences autres qu’académiques », dit-il. Toutefois, il regrette que l’administration de l’UoM ne soit « pas flexible » avec les étudiants, surtout lorsque ces derniers ont dépassé la date de soumission de leur devoir. « Si la date est dépassée, on devra payer un “Penalty Fee”, dit-il, alors que les derniers résultats ont été donnés après la date de limite. » Il ajoute : « Ça a chamboulé notre année et nous avons eu beaucoup de problèmes. »

Il indique aussi ne pas comprendre comment un courriel a été envoyé aux étudiants pour le paiement des cours alors que ces derniers attendaient encore leurs résultats. « L’administration n’a pas été assez sérieuse dans ses tâches. » Hemprakash s’attend à plus de disciplines sur le campus, surtout au niveau de la propreté et de l’hygiène. Lors de cette visite, un chaton dormait sur le campus au vu des étudiants. On nous raconte qu’une chienne avait également élu domicile sur le campus et mordait les étudiants. Si certains aiment la présence d’animaux sur le campus, Hemprakash avance que d’autres ne sont pas du même avis.

Par ailleurs, pour aller à la bibliothèque, il soutient que les étudiants doivent marcher quelques mètres alors qu’ils peuvent facilement y avoir accès si un portail, toujours fermé, était ouvert. « Notre président a fait plusieurs demandes pour ouvrir cet accès mais on nous dit que c’est dangereux alors qu’on est des adultes », dit-il, ajoutant ne pas comprendre cette décision. Il avance que l’administration tarde à résoudre plusieurs problèmes auxquels font face les étudiants. « Les frais d’études sont très élevés et l’institution est devenue “money-minded”. » Hemprakash souhaite qu’il y ait plus d’étudiants étrangers sur le campus. « Cela nous aiderait à partager nos connaissances et nos expériences en vue de favoriser la diversité », dit-il, avant d’ajouter que son chargé de cours a laissé entendre que les étudiants étrangers « sont nettement meilleurs ». Il regrette toutefois que l’UoM ne considère pas ses élèves comme des « Major Stakeholders ».