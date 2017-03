EURO LOAN—APRÈS LA DÉCISION DU DPP: Lutchmeenaraidoo accuse Bhadain d'avoir ourdi un complot contre lui

« J'étais victime d'un complot orchestré par Roshi Bhadain afin de me remplacer comme ministre des Finances », a déclaré hier après-midi le ministre des Affaires étrangères Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui commentait la décision du Directeur des poursuites publiques d'entreprendre « no further action » contre lui dans l'affaire Euro Loan. Et ce, considérant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer qu'il « has made an improper use of his office to obtain the loan or that he obtained a gratification ». Le ministre des Affaires étrangères a observé que Roshi Bhadain avait presque réussi son coup. « N'était-ce l'intervention énergique de Pravind Jugnauth, Bhadain aurait été ministre des Finances et Maurice aurait été victime d'une mauvaise gestion », a ajouté Vishnu Lutchmeenaraidoo, qui s'est gardé de faire de commentaires quant au rôle qu'aurait joué sir Anerood Jugnauth dans ce contexte.

Pour le ministre des Affaires étrangères, Roshi Bhadain aurait non seulement dressé une campagne intensive contre lui mais aurait également tenté de le détruire politiquement. « Ena enn an mo ti lor lili lopital et Roshi pa finn ezite enn sel moman pou lev enn 'ros' ek 'fouet' lor mo lestoma pou fini moi », a-t-il invoqué. Et d'ajouter : « Cela démontre à quel point l'ambition déraisonnable, la vanité et l'avidité peuvent pousser une personne au point où la fin justifie les moyens... »

Vishnu Lutchmeenaraidoo a affirmé qu'il ne faut avoir ni amertume ni animosité. Le ministre a rappelé que l'année dernière il avait maintenu un silence de presque 50 jours à l'occasion du Maha Shivaratree et du carême chrétien. Il est passé à l'offensive qu'après Pâques lorsqu'il a juré un affidavit contre Roshi Bhadain. « Je me trouve dans la même situation aujourd'hui, je ne suis pas dans un mood pour attaquer, juger ou encore condamner", a-t-il ajouté. « Roshi ti fouy enn trou pou moi, finalman se li ki finn tom ladan », a dit Vishnu Lutchmeenaraidoo.

Au vu de la manière dont la Financial Services Commission (FSC) a été gérée et que les biens de la BAI ont été vendus, soutient Vishnu Lutchmeenaraidoo, Roshi Bhadain aurait été une « malédiction » pour le pays s'il avait obtenu le portefeuille de ministre des Finances. Tout en répétant qu'il ne compte pas se morfondre dans l'amertume, il indique qu'il faut tirer les leçons qui s'imposent. Et d'affirmer être resté très discret au Parlement et vis-à-vis de la presse afin de respecter le principe légal, du fait qu'il y avait une accusation contre lui. Il a remercié sa famille, son épouse et ses enfants, qui ont souffert de la « campagne traumatisante » menée contre lui. « Bhadain n'a pas compris un seul moment le mal qu'il faisait autour de lui ». Vishnu Lutchmeenaraidoo s'est dit satisfait d'avoir eu un soutien au niveau de la population.

Invité à dire s'il souhaite reprendre ses fonctions de ministre des Finances, Vishnu Lutchmeenaraidoo a mis en exergue qu'il n'a aucune ambition en ce sens. « J'ai toujours pensé que je ne suis qu'une simple transition en politique. Si je peux faire un trait d'union entre l'ancien et le nouveau qui arrive, je le ferai. La question de ministre des Finances ne se pose pas. Je suis au ministère des Affaires étrangères 'me kot pou zet moi mo pou naze' ».

Par ailleurs, l'ex-ministre des Finances a expliqué que la nouvelle politique économique repose sur trois pôles, à savoir l'économie bleue, le Maritime Hub et l'Afrique. À une remarque à l'effet qu'il n'avait pas fait mention de sir Anerood Jugnauth, il a réitéré que c'est Pravind Jugnauth qui est intervenu énergiquement pour éviter une situation qui aurait été dramatique pour le pays. « Roshi aurait été un danger pour le pays », a-t-il dit. Interrogé sur la suite qu'il compte donner à l'affidavit qu'il avait juré l'année dernière, il s'est contenté de dire que la SBM est allée trop loin: « Je serai obligé de prendre des dispositions légales contre la banque ». À propos de Roshi Bhadain, il a affirmé qu'il se trouve dans un trou et qu'il ne compte pas « pran enn ros pou zet lor li », ajoutant « mo sagrin li parski lanbision finn depas so lantandman ».

Par ailleurs, Vishnu Lutchmeenaraidoo a observé que l'économie mondiale s'inscrit dans une période de volatilité et que les industries doivent être plus flexibles afin de s'adapter à la situation nouvelle.

RÉACTION—ROSHI BHADAIN: « Quel dossier l’ICAC a-t-elle soumis au DPP ? »

« C’est un système pourri, comme je l’ai déjà dit ! À trois jours de la rentrée parlementaire, cette nouvelle tombe. Ma question est très simple : quel dossier, quelle preuve l’ICAC a-t-elle soumis au DPP ? On ne le saura jamais. Est-ce que c’était un dossier bien ficelé ? Si on envoie un dossier à la légère… Après une année d’enquête… La population mauricienne n’est pas dupe. Par ailleurs, au-delà de l’affaire Euro Loan, il y a aussi les autres contrats que le fils de Vishnu Lutchmeenaraidoo a obtenus de manière non transparente à la SBM et à la State Informatics Ltd. Donc, il reste encore ces deux items. La vérité va éclater. On ne peut pas empêcher cela ! »