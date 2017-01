ÉVASION - JARDIN DE PAMPLEMOUSSES : Se ressourcer auprès des bassins et des sentiers

Encore un petit week-end avant la rentrée des classes. Quoi de mieux que de le passer tranquillement au sein des allées du Jardin de Pamplemousses à découvrir ou redécouvrir le célèbre Talipot, les lotus en fleur ou encore la régénérescence des nénuphars géants.

Créé sur une superficie de 37 hectares dans le district de Pamplemousses, le Jardin botanique Sir Seewoosagur Ramgoolam offre ces jours-ci l’occasion aux visiteurs de découvrir dans ses allées ombragées, protégeant de la chaleur estivale, une flore en pleine inflorescence, dont les fleurs roses et blanches des lotus recouvrant les bassins et, un peu plus loin, des nénuphars géants. Souvent menacés par la prolifération d’espèces parasites, ces nénuphars sont revigorés en cette période, en témoignent les innombrables nouvelles plantes et feuilles qui émergent hors des eaux et attisent la curiosité tant des touristes que des Mauriciens.

Découvert en 1801 par le botaniste allemand Thaddeaus Haenke et dédié à la Reine Victoria, le nénuphar géant, ou de son appellation Victoria Amazonica, est originaire du fleuve Amazone, au Brésil. Il a été introduit au Jardin de Pamplemousses en 1927 par le directeur du jardin, Charles O’Connor. « Cette plante aquatique possède des feuilles aux rebords verticaux et peut atteindre 3 mètres de diamètre », indique un panneau explicatif, situé non loin du bassin. « Sa floraison est nocturne. La fleur est initialement blanche et tourne au violet le lendemain. Le troisième jour, la fleur tombe au fond du bassin et se transforme en une baie spongieuse contenant environ 500 graines. »

Comme mécanisme de défense contre les prédateurs, le nénuphar géant a développé des épines sur la face inférieure de ses feuilles, sur le pétiole ainsi que sur les capsules renfermant les graines. Malgré tout, il demeure « extrêmement vulnérable aux changements de température en ce qui concerne sa germination ainsi que sa croissance ».

Au Mauricien, le responsable du jardin, Premchand Tanakoor, explique qu’en hiver, quand il fait très froid, la plante en pâtit. « Avec l’arrivée de l’été et le réchauffement de l’eau du bassin, dit-il, elle est revigorée. » Comme preuve, la multitude de petites plantes à la surface du bassin, dont l’eau provient d’un forage existant dans le jardin. « Toute l’eau utilisée dans le jardin, que ce soit pour celui-ci, pour les autres bassins ou pour l’arrosage, provient de ce même forage », soutient le responsable du jardin.

Des plantes de plusieurs âges

La balade mène jusqu’à l’Allée Telfair, qui regroupe des plantes de plusieurs âges. Un Talipot vieux de 66 ans y est actuellement en fleur. De son nom scientifique Corypha Umbraculifera, il peut mesurer jusqu’à 25 mètres de haut et ne fleurit qu’une seule fois dans sa vie, une fois la maturité atteinte entre 30 et 80 ans. La floraison dépend du climat, du terrain sur lequel le Talipot est planté et de son propre bagage génétique. L’inflorescence peut atteindre entre six à huit mètres de haut et cinq mètres de large, et demeurer ainsi pour environ trois mois.

Le Talipot a été introduit à Maurice en 1819 du Sri Lanka, « à la demande de prisonniers cinghalais que le prince Ehelepola est venu rejoindre par la suite et qui résidèrent à Pamplemousses ». Les immenses feuilles de ce palmier servaient à se protéger du soleil. De nos jours, relate Premchand Tanakoor, le jardin botanique compte 75 Talipots.

Le Jardin de Pamplemousses a été aménagé par Pierre Poivre à partir de 1777 et recueille depuis de nombreuses espèces rares. Elles peuvent être découvertes moyennant une entrée à Rs 25 pour les Mauriciens à partir de 5 ans, et est gratuite pour les personnes âgées de 60 ans et plus. L’entrée est également gratuite pour les Mauriciens les dimanches et jours fériés, et est à Rs 200 pour les étrangers.